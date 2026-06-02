К августовскому перерасчету не применяются коэффициенты январской индексации 2026 года

02 июня 2026, 15:45, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал RT о предстоящих изменениях в пенсиях. Они затронут разные категории пенсионеров в июне — августе 2026 года.

«В июне увеличенные выплаты получат те, кто достиг 80 лет или получил первую группу инвалидности в мае. Фиксированная выплата удвоится до 19 169,38 рубля и будет увеличена на 1413,86 рубля за уход. Те, кто не получал эту надбавку раньше, могут рассчитывать на прибавку почти в 11 тысяч рублей», — рассказал он.

Говырин отметил, что из-за Дня России график выплат изменится. Поскольку 12 июня — пятница, а выходные продлятся до 14-го числа, выплаты за эти дни будут сделаны до 11 июня. Даты выплат, приходящиеся на 6, 7, 12–14, 20–21, 27 и 28 июня, также сместятся. Сумма выплат останется прежней, изменится только их дата.

В июле массовых изменений в пенсиях не будет. Повышенные ждет только тех, кто отметил восьмидесятилетие или получил первую группу инвалидности в июне.

В августе произойдет ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров без подачи заявлений. Этот перерасчет основан на страховых взносах работодателей за 2025 год и отличается от индексации. Прибавка ограничится тремя баллами в год, что примерно равно 470 рублям в месяц. Для работающих неофициально перерасчет не изменит их пенсии, подчеркнул Говырин.