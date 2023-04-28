В России ввели пожизненное лишение свободы за госизмену

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон

28 апреля 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Владимир Путин принял закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, теперь ст. 275 УК РФ о государственной измене предполагает пожизненное лишение свободы. Ранее по ней можно было осудить максимально на 20 лет тюрьмы.

Кроме того, документ предполагает увеличение наказаний по ст. 205 УК РФ "Террористический акт" (с 15 до 20 лет), по международному терроризму (с 10 до 12 лет), за вербовку (с 5 до 7 лет), а также за пособничество (с 10 до 12 лет).

Кроме того, отдельно усиливается наказание за участие в террористическом сообществе. Виновным будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (ранее – от 5 до 10 лет лишения свободы).

Отдельно в документе прописаны и наказания по ст. 281 УК РФ "Диверсия" — с 15 до 20 лет.