В российских клиниках набирает популярность необычный способ борьбы со стрессом

Чаще всего в кабинетах можно встретить поп-иты, сквиши и стрессболлы

08 июня 2026, 14:19, ИА Амител

Врач, прием / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Поп-иты, сквиши и стрессболлы постепенно становятся частью врачебных кабинетов в России. Необычный подход к работе с пациентами начали использовать гинекологи, стоматологи и другие специалисты, которые стараются сделать прием менее тревожным и помочь людям легче переносить неприятные процедуры.

Как рассказала "Shot Проверке" акушер-гинеколог Валерия Метальникова, идея появилась из стремления снизить уровень стресса во время медицинских осмотров. По ее наблюдениям, пациенты, которые во время приема держат в руках антистресс-игрушки, спокойнее реагируют на происходящее и меньше концентрируются на болезненных ощущениях.

Чаще всего в кабинетах можно встретить поп-иты, сквиши и стрессболлы. Пациентам предлагают пользоваться ими во время осмотра или проведения процедур.

По словам специалиста, практика постепенно распространяется среди врачей разных направлений и уже вышла за пределы отдельных клиник и городов.

Некоторые медики признались, что используют антистресс-игрушки в работе уже несколько лет. Другие начали закупать их после того, как подобный подход стал активно обсуждаться в социальных сетях и получил положительные отзывы как от врачей, так и от пациентов.

Сами посетители медицинских учреждений также быстро привыкли к новому формату. Как отмечают специалисты, многие пациенты приходят на прием уже зная о такой особенности кабинета и заранее интересуются, какой именно антистресс им предложат во время процедуры.

Врачи считают, что подобные мелочи помогают создать более комфортную атмосферу и снизить психологическое напряжение, которое многие испытывают перед визитом к стоматологу, гинекологу или другому специалисту.

На фоне растущего внимания к эмоциональному комфорту пациентов практика использования антистресс-игрушек постепенно становится еще одним инструментом коммуникации между врачом и пациентом. По словам медиков, в ряде случаев простой поп-ит или стрессбол помогает человеку отвлечься от переживаний и спокойнее перенести прием.