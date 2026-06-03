"Поворачиваемся к пациенту". Как в Алтайском крае работает запись к врачу по номеру 122

Уже больше полугода записью в поликлиники занимается единый контакт-центр

03 июня 2026, 09:15, ИА Амител

Операторы контакт-центра / Фото: amic.ru

В Алтайском крае продолжают совершенствовать работу службы "122", в которой с октября прошлого года произошли значительные изменения, инициированные региональным Минздравом. Больше полугода в контакт-центре не только принимают обращения жителей, но и записывают их к врачу. Главное новшество — лист ожидания. Если талонов нет, пациента не бросают, а перезванивают, когда появляется возможность записаться.

О том, как работает линия 122 и как она меняет не только систему записи к врачу, но и все здравоохранение в целом, amic.ru рассказали в Консультативно-диагностическом центре Алтайского края. Именно это медучреждение стало "мозговым центром" службы.

Талон к терапевту — в течение суток

Запись взрослого населения к врачам перевели на единую линию 122 в октябре 2025-го. Сейчас этой работой занимаются порядка 200 операторов по всему краю. Они разбросаны по районам и находятся в своих поликлиниках, но действуют как единый механизм. Вы можете позвонить из Бийска, попасть к оператору в Топчихе и все равно записаться туда, куда вам нужно.

Это большой проект, который запустили по инициативе министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. Еще весной он рассказывал в интервью amic.ru, что такой шаг должен повысить доступность медицинской помощи.

«Мы решаем вопрос доступности. Единой системы в крае не было: в каждой поликлинике свой номер телефона, свои регистраторы и операторы. Что нам там говорят, если нет талонов? "Звоните завтра". Что дает единый контакт-центр? Появляется лист ожидания. Человеку говорят: "Мы вам перезвоним". И в течение суток должны полностью отработать этот лист ожидания, записав человека к врачу. Человеку не приходится "рыбачить" в надежде на заветный талон. Ему перезвонят», — объяснял глава Минздрава.

Всю реализацию проекта курирует краевое ведомство. Но оперативным сделали Диагностический центр, в котором уже был серьезный опыт создания контакт-центра.

Предыдущая система вызывала немало негатива среди населения, отмечает главный врач медучреждения Жанна Вахлова. Операторы работали исключительно в рамках своих поликлиник, а их работу никто не контролировал.

«Сидят в поликлинике один-два оператора, у них обычные телефоны. Пропущенные звонки не фиксируются, обратного отзвона нет. Звонок в поликлинику — это лотерея: попадешь или не попадешь. Человек не дозвонился — идет в регистратуру. Там говорят: "Талонов нет, приходите завтра". В итоге приходится несколько раз звонить или ходить в поликлинику, чтобы "поймать" талон. Либо же пациенту и вовсе говорят идти к кабинету и ждать в порядке живой очереди. В этом случае уже и врач может принять с негативом, ведь для него это лишняя нагрузка. Отсюда — конфликты, скандалы в очередях», — говорит руководитель.

По ее словам, сами поликлиники далеко не всегда контролировали сроки ожидания и случаи, когда человек вовсе остался без талона.

Теперь же все медучреждения подключены к единой информационной системе, в которой и работают операторы. В базе данных фиксируются все звонки, а руководители медорганизаций видят, как обстоят дела с записью.

Следят за оперативной ситуацией и в региональном Минздраве. Если в какой-то медорганизации сформировался большой лист ожидания, главврачу позвонят и выяснят, из-за чего возникли сложности.

Появление листа ожидания — принципиально новый подход к системе записи, подчеркивает Вахлова.

«Мы поставил себе цель, чтобы пациент никогда не звонил два раза. Он должен решить вопрос с первого звонка. Его либо запишут на свободный слот, либо поставят в лист ожидания. Во втором случае медорганизация должна увидеть инцидент в информационной системе, решить вопрос и перезвонить человеку», — рассказывает Жанна Вахлова.

Сейчас на горячую линию ежедневно поступает порядка восьми тысяч звонков. С первого раза записаться к врачу у жителей получается в 88% случаев. Для листа ожидания тоже есть строгие нормативы: талон к врачу-терапевту человек должен получить в течение суток. В случае с узкими специалистами срок может быть больше.

За полгода система прошла серьезную отладку, отмечает главврач. Если поначалу было немало жалоб, то сейчас случаи стали единичными. И операторы, и поликлиники постепенно учатся работать в новых условиях.

«Система поворачивается к пациенту лицом. Мы не заставляем человека добиваться талона. Мы принимаем заявку и делаем все, чтобы помочь ему в кратчайшие сроки», — подчеркивает Вахлова.

Фото: amic.ru

Пошли своим путем

Новая система записи к врачу — исключительно краевая инициатива, подчеркивает руководитель Диагностического центра.

«Сам номер 122 — федеральный проект. Его создавали как единую информационно-справочную службу в каждом регионе. Но вот функционал субъекты определяют самостоятельно. Возможность записи к врачу таким способом есть не везде», — говорит специалист.Варианта, как организовать работу, было два: централизованная система или операторы, разбросанные по району. Остановились на втором.

«Некоторые регионы создавали централизованные службы, вкладывали туда средства региональных бюджетов, чтобы организовать все в одном месте. Но мы рационально относимся к расходам краевого бюджета, так что продумали эту историю в виде децентрализованной службы. Тем более что в ковид мы этот подход опробовали. Нужно было удаленно закрывать листы нетрудоспособности — для этих целей была определена потребность в 84 оператора. Мы взяли их в поликлиниках края: оставили их на своих местах, но организовали специальные телефонные линии», — вспоминает Вахлова.Операторы, которые закрывали больничные в ковид, теперь применяют полученные навыки для других целей: они ведут регулярный обзвон пациентов, которые находятся на диспансерном наблюдении по сердечно-сосудистым заболеваниям. 12 специалистов, которые работают в Диагностическом центре, занимаются информационно-справочной деятельностью. Ну а еще две сотни операторов со всего региона осуществляют саму запись к врачу.

В таком виде система и развивается. На первом этапе можно было получить лишь талон к терапевту, но сегодня есть возможность записаться к нескольким специалистам:

врач общей практики (семейный врач);

хирург;

офтальмолог;

оториноларинголог;

фтизиатр;

стоматолог;

стоматолог-терапевт;

врач/фельдшер/акушерка/медицинская сестра кабинета профилактики;

врач/фельдшер кабинета неотложной помощи.

Этот пул планируется постоянно расширять. Сейчас ведется работа по переводу всей детской сети здравоохранения на единый номер 122.

Обучение операторов / Фото: Минздрав Алтайского края

"Мы видим, где есть потребности"

Еще один плюс подхода Жанна Вахлова видит в том, что сильные и слабые стороны всех поликлиник края гораздо проще выявлять. В единой системе можно наглядно увидеть, где нет никаких проблем с записью, а где постоянно скапливаются листы ожидания. Формировать штат медучреждений можно будет более точечно.

«Мы начинаем видеть фактическую потребность в медицинской помощи. А это штатное расписание поликлиник, подготовка специалистов, стратегия развития всей службы. Сейчас мы готовим специалистов исходя из нормативов, сколько где положено по штатному расписанию, по количеству прикрепленного населения. Но фактически мы видим, что где-то мощности не хватает. Хотя работает один невролог, как и положено. Значит, по факту требуется полторы, а то и две ставки. Поэтому мы либо готовим узкого специалиста, либо терапевта с необходимыми компетенциями, чтобы дать ему совместительство», — рассуждает руководитель.Теперь работа с листами ожидания — один из ключевых показателей эффективности руководителей поликлиник. К главврачам, в чьих организациях регулярно возникают сложности с получением талонов, возникают вопросы у регионального Минздрава. Эта работа находится на постоянном контроле у министра Дмитрия Попова.

Учат технологиям и работе с конфликтами

Важнейшая часть работы — постоянное обучение операторов. Специалистов начали готовить к переходу на новый формат еще в июле 2025-го, говорит руководитель службы "122" Евгений Антоненко.

«Мы собирали видео-конференц-связь, где прорабатывали все вопросы по разработанным методическим организациям. Операторы учились работать в единой системе. Когда запустились, со временем постепенно наращивали нагрузку и расширяли функционал. Все уже работает, но продолжаем в формате ВКС разбирать сложные темы и ошибки», — поясняет специалист.По его словам, даже плохие моменты работы разбирают в позитивном ключе. Операторам такой подход по душе.

«Чувствуется их искреннее желание помочь каждому человеку. Даже в неформальном чате, где наши операторы общаются, они постоянно беспокоятся о людях, о каких-то непростых случаях. Это неравнодушие — ключевая вещь, которая помогает в работе», — убежден Антоненко.В 2026-м — новый масштабный этап обучения. О нем еще в начале года рассказывал Дмитрий Попов.

«Проект слишком сложный и емкий. У нас почти 200 операторов по всему краю, они продолжают учиться в новых условиях, взаимодействовать с информационными системами. Поэтому и задача на 2026 год — развивать и настраивать этот контакт-центр», — говорил министр.По словам Вахловой, все операторы пройдут дополнительное обучение. Им будут преподавать не только информационные технологии, но и навыки общения, в том числе и работу с конфликтами.