"Поворачиваемся к пациенту". Как в Алтайском крае работает запись к врачу по номеру 122
Уже больше полугода записью в поликлиники занимается единый контакт-центр
03 июня 2026, 09:15, ИА Амител
В Алтайском крае продолжают совершенствовать работу службы "122", в которой с октября прошлого года произошли значительные изменения, инициированные региональным Минздравом. Больше полугода в контакт-центре не только принимают обращения жителей, но и записывают их к врачу. Главное новшество — лист ожидания. Если талонов нет, пациента не бросают, а перезванивают, когда появляется возможность записаться.
О том, как работает линия 122 и как она меняет не только систему записи к врачу, но и все здравоохранение в целом, amic.ru рассказали в Консультативно-диагностическом центре Алтайского края. Именно это медучреждение стало "мозговым центром" службы.
Талон к терапевту — в течение суток
Запись взрослого населения к врачам перевели на единую линию 122 в октябре 2025-го. Сейчас этой работой занимаются порядка 200 операторов по всему краю. Они разбросаны по районам и находятся в своих поликлиниках, но действуют как единый механизм. Вы можете позвонить из Бийска, попасть к оператору в Топчихе и все равно записаться туда, куда вам нужно.
Это большой проект, который запустили по инициативе министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. Еще весной он рассказывал в интервью amic.ru, что такой шаг должен повысить доступность медицинской помощи.
«Мы решаем вопрос доступности. Единой системы в крае не было: в каждой поликлинике свой номер телефона, свои регистраторы и операторы. Что нам там говорят, если нет талонов? "Звоните завтра". Что дает единый контакт-центр? Появляется лист ожидания. Человеку говорят: "Мы вам перезвоним". И в течение суток должны полностью отработать этот лист ожидания, записав человека к врачу. Человеку не приходится "рыбачить" в надежде на заветный талон. Ему перезвонят», — объяснял глава Минздрава.
Всю реализацию проекта курирует краевое ведомство. Но оперативным сделали Диагностический центр, в котором уже был серьезный опыт создания контакт-центра.
Предыдущая система вызывала немало негатива среди населения, отмечает главный врач медучреждения Жанна Вахлова. Операторы работали исключительно в рамках своих поликлиник, а их работу никто не контролировал.
«Сидят в поликлинике один-два оператора, у них обычные телефоны. Пропущенные звонки не фиксируются, обратного отзвона нет. Звонок в поликлинику — это лотерея: попадешь или не попадешь. Человек не дозвонился — идет в регистратуру. Там говорят: "Талонов нет, приходите завтра". В итоге приходится несколько раз звонить или ходить в поликлинику, чтобы "поймать" талон. Либо же пациенту и вовсе говорят идти к кабинету и ждать в порядке живой очереди. В этом случае уже и врач может принять с негативом, ведь для него это лишняя нагрузка. Отсюда — конфликты, скандалы в очередях», — говорит руководитель.
По ее словам, сами поликлиники далеко не всегда контролировали сроки ожидания и случаи, когда человек вовсе остался без талона.
Теперь же все медучреждения подключены к единой информационной системе, в которой и работают операторы. В базе данных фиксируются все звонки, а руководители медорганизаций видят, как обстоят дела с записью.
Следят за оперативной ситуацией и в региональном Минздраве. Если в какой-то медорганизации сформировался большой лист ожидания, главврачу позвонят и выяснят, из-за чего возникли сложности.
Появление листа ожидания — принципиально новый подход к системе записи, подчеркивает Вахлова.
«Мы поставил себе цель, чтобы пациент никогда не звонил два раза. Он должен решить вопрос с первого звонка. Его либо запишут на свободный слот, либо поставят в лист ожидания. Во втором случае медорганизация должна увидеть инцидент в информационной системе, решить вопрос и перезвонить человеку», — рассказывает Жанна Вахлова.
Сейчас на горячую линию ежедневно поступает порядка восьми тысяч звонков. С первого раза записаться к врачу у жителей получается в 88% случаев. Для листа ожидания тоже есть строгие нормативы: талон к врачу-терапевту человек должен получить в течение суток. В случае с узкими специалистами срок может быть больше.
За полгода система прошла серьезную отладку, отмечает главврач. Если поначалу было немало жалоб, то сейчас случаи стали единичными. И операторы, и поликлиники постепенно учатся работать в новых условиях.
«Система поворачивается к пациенту лицом. Мы не заставляем человека добиваться талона. Мы принимаем заявку и делаем все, чтобы помочь ему в кратчайшие сроки», — подчеркивает Вахлова.
Пошли своим путем
Новая система записи к врачу — исключительно краевая инициатива, подчеркивает руководитель Диагностического центра.
«Сам номер 122 — федеральный проект. Его создавали как единую информационно-справочную службу в каждом регионе. Но вот функционал субъекты определяют самостоятельно. Возможность записи к врачу таким способом есть не везде», — говорит специалист.Варианта, как организовать работу, было два: централизованная система или операторы, разбросанные по району. Остановились на втором.
«Некоторые регионы создавали централизованные службы, вкладывали туда средства региональных бюджетов, чтобы организовать все в одном месте. Но мы рационально относимся к расходам краевого бюджета, так что продумали эту историю в виде децентрализованной службы. Тем более что в ковид мы этот подход опробовали. Нужно было удаленно закрывать листы нетрудоспособности — для этих целей была определена потребность в 84 оператора. Мы взяли их в поликлиниках края: оставили их на своих местах, но организовали специальные телефонные линии», — вспоминает Вахлова.Операторы, которые закрывали больничные в ковид, теперь применяют полученные навыки для других целей: они ведут регулярный обзвон пациентов, которые находятся на диспансерном наблюдении по сердечно-сосудистым заболеваниям. 12 специалистов, которые работают в Диагностическом центре, занимаются информационно-справочной деятельностью. Ну а еще две сотни операторов со всего региона осуществляют саму запись к врачу.
В таком виде система и развивается. На первом этапе можно было получить лишь талон к терапевту, но сегодня есть возможность записаться к нескольким специалистам:
- врач общей практики (семейный врач);
- хирург;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- фтизиатр;
- стоматолог;
- стоматолог-терапевт;
- врач/фельдшер/акушерка/медицинская сестра кабинета профилактики;
- врач/фельдшер кабинета неотложной помощи.
Этот пул планируется постоянно расширять. Сейчас ведется работа по переводу всей детской сети здравоохранения на единый номер 122.
"Мы видим, где есть потребности"
Еще один плюс подхода Жанна Вахлова видит в том, что сильные и слабые стороны всех поликлиник края гораздо проще выявлять. В единой системе можно наглядно увидеть, где нет никаких проблем с записью, а где постоянно скапливаются листы ожидания. Формировать штат медучреждений можно будет более точечно.
«Мы начинаем видеть фактическую потребность в медицинской помощи. А это штатное расписание поликлиник, подготовка специалистов, стратегия развития всей службы. Сейчас мы готовим специалистов исходя из нормативов, сколько где положено по штатному расписанию, по количеству прикрепленного населения. Но фактически мы видим, что где-то мощности не хватает. Хотя работает один невролог, как и положено. Значит, по факту требуется полторы, а то и две ставки. Поэтому мы либо готовим узкого специалиста, либо терапевта с необходимыми компетенциями, чтобы дать ему совместительство», — рассуждает руководитель.Теперь работа с листами ожидания — один из ключевых показателей эффективности руководителей поликлиник. К главврачам, в чьих организациях регулярно возникают сложности с получением талонов, возникают вопросы у регионального Минздрава. Эта работа находится на постоянном контроле у министра Дмитрия Попова.
Учат технологиям и работе с конфликтами
Важнейшая часть работы — постоянное обучение операторов. Специалистов начали готовить к переходу на новый формат еще в июле 2025-го, говорит руководитель службы "122" Евгений Антоненко.
«Мы собирали видео-конференц-связь, где прорабатывали все вопросы по разработанным методическим организациям. Операторы учились работать в единой системе. Когда запустились, со временем постепенно наращивали нагрузку и расширяли функционал. Все уже работает, но продолжаем в формате ВКС разбирать сложные темы и ошибки», — поясняет специалист.По его словам, даже плохие моменты работы разбирают в позитивном ключе. Операторам такой подход по душе.
«Чувствуется их искреннее желание помочь каждому человеку. Даже в неформальном чате, где наши операторы общаются, они постоянно беспокоятся о людях, о каких-то непростых случаях. Это неравнодушие — ключевая вещь, которая помогает в работе», — убежден Антоненко.В 2026-м — новый масштабный этап обучения. О нем еще в начале года рассказывал Дмитрий Попов.
«Проект слишком сложный и емкий. У нас почти 200 операторов по всему краю, они продолжают учиться в новых условиях, взаимодействовать с информационными системами. Поэтому и задача на 2026 год — развивать и настраивать этот контакт-центр», — говорил министр.По словам Вахловой, все операторы пройдут дополнительное обучение. Им будут преподавать не только информационные технологии, но и навыки общения, в том числе и работу с конфликтами.
09:35:16 03-06-2026
Столько всего написано. На деле - верх идиотизма ....иных слов нет...
Кто эту схему придумал? Всё равно не попасть к врачу, так как всё равно спецы 122 адресуют твою проблему в поликлинику, а там: там талонов нет)))))). Лишние рабочие места, лишние бюджетные средства. По факту неэффективно.
С лихвой на себе ощутила и ощущаю, так как часто приходится обращаться за мед помощью.
Итог: иду в платную клинику. На то, видимо, и расчет.
У кого есть возможность платить - идут в платные, у кого нет - ну на нет и суда нет.
09:38:35 03-06-2026
Очень удобно. Хотели записаться к офтальмологу. Ждали звонка 6 недель. Наверное, решили, что пациенту уже не надо (86 лет). Не выдержали, пошли сами. Сказали, ждите звонка. А на следующий день перезвонили. В итоге - 2 месяца ожидания.
09:42:24 03-06-2026
ну дай Бог, как говорится
09:50:51 03-06-2026
Гость (09:42:24 03-06-2026) ну дай Бог, как говорится... Бог, в эти человеческие дрязги не вмешивается, всем этим пока временно заправляет вражина Бога.
09:44:37 03-06-2026
Очень неудобно!
Чтобы записаться, например, к офтальмологу позвонил на 122, они сказали Вам перезвонят из Вашей поликлиники.
В течение дня много звонков и нет возможности на все ответить. Звоню уточнять опять на 122, они опять говорят Вам перезвонят и т д. Итог - перезвонили на 12-й день и предложили талон через 2 недели!!! От первого звонка на 122 до приема к врачу 26 дней!!!!
Зачем вообще это лишнее звено?
Раньше через госуслуги записывался сразу!
11:50:13 03-06-2026
Гость (09:44:37 03-06-2026) Очень неудобно! Чтобы записаться, например, к офтальмоло... действительно к офтальмологу, хирургу и отоларингологу и через госуслуги было легко записаться, а вот к неврологу или кардиологу никак
10:14:34 03-06-2026
Живу в шипуново. Для устройства на работу надо было пройти медосвидетельствование у психиатора в алейской ЦРБ . Сказали для записи звоните на 122. Позвонил. Сказали записать не могут, так как я прикреплён к шипуновской ЦРБ. Пришлось ехать в алейск, записаться на приём в регистратуре, талон через неделю. Ни какого положительного эффекта от диспетчеров 122 не увидел. К терапевту запись в течении недели-двух, но никак не на следующий день
10:26:15 03-06-2026
Гость (10:14:34 03-06-2026) Живу в шипуново. Для устройства на работу надо было пройти м... "Проект слишком сложный и емкий. У нас почти 200 операторов по всему краю, они продолжают учиться в новых условиях"------------200 ?!! Столько больниц в крае нет! И они только учатся. Вот где деньги в песок.
10:21:13 03-06-2026
Оптимизация...
10:39:35 03-06-2026
Замыливают глаза, лишь бы не оглашать реальную проблему... Решите вопрос с тотальным дефицитом кадров в здравоохранении и не нужны будут никакие листы ожидания! Посокращали свободные из-за нехватки врачей ставки. Теперь нет ставок - нет официального дефицита. А по факту в районах не осталось узких специалистов на приёме. А на оставшихся нагрузка неимоверная. Вот и негатив, вот и очереди.
11:05:30 03-06-2026
Сами себе врут...Думаю в Москву докладывают что все хорошо в крае.
11:06:32 03-06-2026
Краевое ведомство просто продлило своё существование, изображая деятельность. Ведь всем понятно, если чел обратился к врачу, его что то беспокоит сейчас. Запись в лист ожидания на месяц ! А может на два? Ведь понятно, что болезнь прогрессирует! Это что за помощь??? Мне сейчас нужна помощь, ну или завтра! Стать бестолковая! Много лишнего!
11:17:10 03-06-2026
Не надо никакого листа ожидания! Люди понимают, что краевое ведомство опять дурят. Отправляют людей умирать домой!!!
11:35:29 03-06-2026
Обратился в 9 поликлинику записаться к врачу сказали приходить в7.15 утра пришёл оказывается занимают очередь в 5 утра. Вот-так 122 туда отправили. В этой поликлинике диспансеризация только для галочки.
14:35:39 03-06-2026
Надо номер 122 заменить на 666 и всё встанет на свои места.
14:38:04 03-06-2026
А может Амик сгенерировать это лицо, которое поворачивается к пациентам, на основании отзывов пациентов? Просто интересен результат.
16:59:26 03-06-2026
Талон к терапевту — в течение суток - ну это прям плевок в лицо пациентам такое откровенное вранье!!! Мама 76 лет нуждается в рецептурном лекарстве постоянно, но рецепт дают только на три месяца, как и лекарств по нему, а рецепт может дать только терапевт, позвонила на 122 - сказали ожидайте поставили в лист перезвонят, лекарство заканчивается, 2 недели не перезвонили! Пришла на Кулагина сама, говорят нет талонов в листе ожидания ожидайте, пошла к заведующему отделению, дай Бог ему здоровья, вошел в положение выписал рецепт, говорит идите получайте в аптеку, приехала в аптеку (про возраст написала), в итоге нет лекарства - внесли в лист ожидания)))))))))) (нервный смех). Купила маме два флакона спрея в аптеке по 1700р., прошло еще две недели а ей ни с поликлиники, где она не снялась с ожидания терапевта, ни с аптеки так и не звонят. У Попова розовые пони в голове и там все хорошо, там за сутки к врачам попадаю!!! А сына уже три раза перекрепили в разные филиалы поликлиники все дальше и дальше от дома без уведомления!!! Дооптимизировались....
19:32:50 03-06-2026
Издевательство
19:33:57 03-06-2026
Отвратительно работают. Не перезванивают.
20:31:13 03-06-2026
Забыли уточнить - какой частью к пациентам поворачиваются? Как Попов - так статья на газетный разворот, видимо, только так можно население края попробовать убедить, что в здравоохранении всё супер.
23:55:23 03-06-2026
Да кого вы слушеете. Верить ему-себя не уважать.
00:04:11 04-06-2026
А ведь неплохая работа - каждый раз отвечать "Ожидайте, вам перезвонят". Никакой ответственности, но на звонок ответили. А человеку то нужна была помощь, а не ваши ожидания. МАРАЗМ полнейший.
00:08:12 04-06-2026
Даже читать не буду! Все в статье - вранье!
14:24:34 04-06-2026
я бывает путаю и набираю 112. вот зачем такой номер похожий придумали