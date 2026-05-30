В больницах появятся врачи по здоровому долголетию

Одновременно из списка уберут специальности, которые устарели и больше не актуальны

30 мая 2026, 21:12, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

Министерство здравоохранения России утвердило обновленную номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, сообщает РИА Новости.

В перечень добавили две новые специальности — врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Одновременно из списка исключают устаревшие и потерявшие актуальность должности. Их функции передадут в более развернутые направления.

С 1 сентября 2026 года прекращается прием на должности врача — акушера-гинеколога цехового врачебного участка, врача-диабетолога, врача — клинического миколога, врача-лаборанта, врача — лабораторного миколога, врача — офтальмолога-протезиста, врача-педиатра городского, врача-психиатра подросткового, врача-психиатра подросткового участкового, врача — психиатра-нарколога участкового, врача-сексолога, врача — сурдолога-протезиста, врача-терапевта подросткового, зубного врача и фельдшера-нарколога.

С 1 сентября 2028 года не будут вести набор на должности врача-бактериолога, врача-вирусолога и врача-паразитолога.

Все специалисты, которые были приняты на эти должности до установленных сроков, продолжат работать в штатном режиме.