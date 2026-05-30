В больницах появятся врачи по здоровому долголетию
Одновременно из списка уберут специальности, которые устарели и больше не актуальны
30 мая 2026, 21:12, ИА Амител
Министерство здравоохранения России утвердило обновленную номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, сообщает РИА Новости.
В перечень добавили две новые специальности — врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Одновременно из списка исключают устаревшие и потерявшие актуальность должности. Их функции передадут в более развернутые направления.
С 1 сентября 2026 года прекращается прием на должности врача — акушера-гинеколога цехового врачебного участка, врача-диабетолога, врача — клинического миколога, врача-лаборанта, врача — лабораторного миколога, врача — офтальмолога-протезиста, врача-педиатра городского, врача-психиатра подросткового, врача-психиатра подросткового участкового, врача — психиатра-нарколога участкового, врача-сексолога, врача — сурдолога-протезиста, врача-терапевта подросткового, зубного врача и фельдшера-нарколога.
С 1 сентября 2028 года не будут вести набор на должности врача-бактериолога, врача-вирусолога и врача-паразитолога.
Все специалисты, которые были приняты на эти должности до установленных сроков, продолжат работать в штатном режиме.
22:29:54 30-05-2026
Эх терапевтов бы побольше да еще бы узких специалистов которые нужнее чем какие то непонятные и ненужные нутрициологи
22:40:40 30-05-2026
Ничего не понятно. После 2028 года бактерий, вирусов и паразитов не станет, раз специалистов по этим направлениям учить больше не будут? А что врачи психиаторы подростковые стали не востребованы? Подростки все больше теряют связь с реальностью, их теперь через Интернет лечить будут или сразу в колонию и на принудительное?
05:03:53 31-05-2026
Это правильно: нахрена нам врач—окулист, один черт к нему в поликлинику и по записи не попадёшь, давай вместо него врача— нутрицолога, который объяснит; что чтобы не жиреть—надо жрать меньше. Чем ближе закат здравоохранения, тем более дурацкие должности вводятся (Тацит)
10:51:52 31-05-2026
С каких пор стал не нужен миколог? Сейчас грибок косит наши ряды,но конечно нутрициолог нужнее. Бред.
12:42:38 31-05-2026
Колдуй бабка, колдуй дед....))))) Зачем нам врачи, подорожник заготавливаем массово и лечимся у гадалок.
13:10:47 31-05-2026
В больницах появятся врачи по здоровому долголетию
А когда появятся врачи по лечению болезней? И адекватные министры здравоохранения?
21:00:16 31-05-2026
гость (13:10:47 31-05-2026) В больницах появятся врачи по здоровому долголетиюА ... Никогда. Привыкайте
11:02:50 01-06-2026
Ну то есть подростковый терапевт нам не нужен, а врач-балоболог просто необходим?