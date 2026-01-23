В российских школах будут обучать сборке и управлению дронами

Кабинет министров утвердил перечень средств обучения для школьных кабинетов ОБЗР

23 января 2026, 08:30, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В российских школах на уроках по основам безопасности и защиты Родины планируют обучать сборке и управлению беспилотниками. Это следует из документов правительства РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Кабинет министров утвердил перечень средств обучения для школьных кабинетов ОБЗР. В него вошло около 90 наименований – от макетов оружия и медицинского оборудования до элементов солдатского снаряжения и приборов ночного видения. В базовый список включены массогабаритные макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, магазины АК-74 с учебными патронами, а также муляжи ручных гранат без запалов.

Отдельный раздел посвящен оказанию первой помощи. Для занятий предусмотрены аптечки, жгуты, шины, бинты, манекены для сердечно-легочной реанимации, дозиметры, имитаторы ранений, средства индивидуальной защиты и санитарные носилки.

Дополнительно утвержден расширенный перечень более чем из 50 позиций. В него вошли учебно-методические комплекты по беспилотникам, наборы для разработки БПЛА, программно-аппаратные комплексы для пилотирования дронов, а также учебные беспилотники с возможностью изучения блочного программирования и управления с пульта или смартфона. Кроме того, для школ предусмотрены электронные тиры, полосы препятствий, радиостанции, бинокли, альпинистское и спасательное оборудование.

Новый перечень, как следует из документов, направлен на расширение практической части занятий по ОБЗР и обновление материально-технической базы школьных кабинетов.

Ранее сообщалось, что российские школьники проявляют интерес к таким профессиям, как промышленный дизайн, бионика и ветеринария.