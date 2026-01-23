В российских школах будут обучать сборке и управлению дронами
Кабинет министров утвердил перечень средств обучения для школьных кабинетов ОБЗР
23 января 2026, 08:30, ИА Амител
В российских школах на уроках по основам безопасности и защиты Родины планируют обучать сборке и управлению беспилотниками. Это следует из документов правительства РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Кабинет министров утвердил перечень средств обучения для школьных кабинетов ОБЗР. В него вошло около 90 наименований – от макетов оружия и медицинского оборудования до элементов солдатского снаряжения и приборов ночного видения. В базовый список включены массогабаритные макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, магазины АК-74 с учебными патронами, а также муляжи ручных гранат без запалов.
Отдельный раздел посвящен оказанию первой помощи. Для занятий предусмотрены аптечки, жгуты, шины, бинты, манекены для сердечно-легочной реанимации, дозиметры, имитаторы ранений, средства индивидуальной защиты и санитарные носилки.
Дополнительно утвержден расширенный перечень более чем из 50 позиций. В него вошли учебно-методические комплекты по беспилотникам, наборы для разработки БПЛА, программно-аппаратные комплексы для пилотирования дронов, а также учебные беспилотники с возможностью изучения блочного программирования и управления с пульта или смартфона. Кроме того, для школ предусмотрены электронные тиры, полосы препятствий, радиостанции, бинокли, альпинистское и спасательное оборудование.
Новый перечень, как следует из документов, направлен на расширение практической части занятий по ОБЗР и обновление материально-технической базы школьных кабинетов.
Ранее сообщалось, что российские школьники проявляют интерес к таким профессиям, как промышленный дизайн, бионика и ветеринария.
08:38:55 23-01-2026
моим любимым уроком в школе было военное дело, разбирали автомат с закрытыми глазами, стреляли из мелкашки...военрук сказал однажды, кто из девчонок выполнит норматив по стрельбе из мелкашки- поедет с пацанами на настоящий военный полигон стрелять из автомата...мой результат побил всех пацанов, я такая гордая....а военрук вдруг говорит,что директор девчонок отстранил от полигона...до сих пор обидно...
09:39:24 23-01-2026
тамара (08:38:55 23-01-2026) моим любимым уроком в школе было военное дело, разбирали авт...
Чтобы не задевать мужскую гордость. История стара как мир
09:54:54 23-01-2026
тамара (08:38:55 23-01-2026) моим любимым уроком в школе было военное дело, разбирали авт... Из серии:
-Девчёнки поехали с нами в поход !
-Какие мы тебе девчёнки? Мы уже три раза в похое были.
11:00:12 23-01-2026
тамара (08:38:55 23-01-2026) моим любимым уроком в школе было военное дело, разбирали авт... Оно, конечно, гораздо интереснее собирать-разбирать автомат, чем разбираться во всяких там совершенно не нужных алгебрах-физиках и бесполезных географиях-литературах... 🤣
08:53:45 23-01-2026
Не сдал ЕГЭ - на фронт!
08:54:45 23-01-2026
Отстаньте от детей пожалуйста!!!
Занимайтесь профессиональной армией о которой 20 лет рассказывали
10:39:29 23-01-2026
Гость (08:54:45 23-01-2026) Отстаньте от детей пожалуйста!!!Занимайтесь профессионал...
ну-ну, посмотрите на европу с их профессиональными армиями)))))))))))))) у них островами отжимают территории - а они ничего сделать не могут))))
10:57:27 23-01-2026
Гость (10:39:29 23-01-2026) ну-ну, посмотрите на европу с их профессиональными армия... Уже никто ничего не отжимает. Но ты, конечно, не в курсе - телевизер ещё об этом не рассказал.
😁
09:05:25 23-01-2026
и танк в каждую школу!
с 5 ого класса пусть осваивают
09:15:00 23-01-2026
гость (09:05:25 23-01-2026) и танк в каждую школу!с 5 ого класса пусть осваивают... Ты конечно извини, но... танки кончились с появлением FPV. Сейчас всё больше мотоциклы и квадроциклы.
09:13:59 23-01-2026
Собрать дрон не сложно. А вот правильно и безопасно установить на него "морковку" или сброс - тут нужно умение. Опять же где гарантия, что учитель пения, поставив ученику двойку, завтра не найдёт свой "Рено Логан" в решето от осколков?
09:34:38 23-01-2026
Как-то ОБЖшника послал на три буквы перед всем классом. Он хотел кинуть в меня гранату но она без запала, хотел стрельнуть с Калаша но патроны учебные, удалось только кинуть куском хозяйственного мыла которое было муляжом тротила, но я увернулся и он сел на порожек, обхватил руками свои худенькие ножки и горько заплакал.
10:03:54 23-01-2026
отстаньте от детей, в свой блудняк их не припахивайте.
так понимаю, что вузы и сузы теперь удел семи пядей во лбу и детей состоятельных родителей, у которых есть деньги на армию репетиторов
10:30:20 23-01-2026
То есть, в школах будут цеха по сборке боеприпасов? То есть, это будут военные объекты? С детьми, я правильно понимаю?
11:12:09 23-01-2026
Кхм... (10:30:20 23-01-2026) То есть, в школах будут цеха по сборке боеприпасов? То есть,... Не в бровь - а в глаз. Но ты же знаешь, что «Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм» - Джордж Оруэлл "1984"
08:26:02 24-01-2026
Кхм... (10:30:20 23-01-2026) То есть, в школах будут цеха по сборке боеприпасов? То есть,... Не стоит путать дроны с боеприпасами.
10:33:04 23-01-2026
А за то дрон стиралку не поднимет, а на танке можно много увезти
10:54:33 23-01-2026
"Хочешь мира, готовься к войне" (с)
11:08:08 23-01-2026
воспитывать и обучать -нужно! в жизни многое может пригодиться! никто не знает, как оно может повернуться!
01:14:10 24-01-2026
СВО показала, что больше всего воинам не хватает здоровья. Посмотрите на современную молодёжь, без очков единицы, без заболеваний желудочно-кишечного тракта нет никого, скоро инфаркты и инсульты в массовом порядке начнутся с 25 лет. Возникает вопрос о виновных, здесь начинается самое трудное, мамочки никогда не признают себя в чём то виноватыми, но проблема заключается в том, что ребёнок с детства должен познать любой труд, как говорит Лазарев С.Н., с 3 лет до 14 ребёнок должен быть рабом, то есть выполнять любую работу по дому, помогать всем родственникам, участвовать в самой тяжёлой работе, такой как копка картошки и ремонт квартиры, но самое интересное в том, что ребёнок сам этого хочет, но мамаши постоянно его оберегают от любого лишнего движения. Думаю, что в основе этого страх потерять ребёнка и остаться одной в старости. Открою страшный секрет, если вы сами не научите ребёнка заботиться о своих родственниках, таких как бабушки и дедушки, то даже если он доживёт до вашей старости, вам он помогать, точно, не будет, в лучшем случае сдаст вас в приют. Так что, чем больше ребёнок узнает в детстве, тем более полноценным членом общества он станет, а что касается беспилотников и военной подготовки, то может быть она пригодиться и для защиты своих
родителей. Лучше быть готовым и не иметь возможности применить свои знания, чем быть беззащитным в случае, если такие знания потребуются, но они отсутствуют.
Если короче высказать суть проблемы, то любому ребёнку необходимо мужское воспитание, а так же учитывать его интересы в этом процессе. Но для реализации этого женщины должны признать главенство в этом вопросе мужчин, что для современной женщины очень трудно, но в результате вы получите настоящую защиту и опору в старости, так что игра стоит свеч. Думайте сами, решайте сами...