Названы профессии, о которых мечтают школьники

Многие молодые россияне мечтают о карьере ветеринара или ученого

20 декабря 2025, 14:35, ИА Амител

Ученые, наука /Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Российские школьники проявляют интерес к таким профессиям, как промышленный дизайн, бионика и ветеринария, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного Фондом гуманитарных проектов (ФГП).

В отчете указывается, что наиболее желанной профессией оказался промышленный дизайнер, набравший 76 тысяч голосов среди участников опроса. Желание посвятить себя бионике – области, занимающейся созданием устройств, имитирующих биологические системы, – выразили 38 тысяч школьников.

Также в первую пятерку востребованных профессий вошли DevOps-инженер, ветеринар и специалист кондитерского производства.

Представители фонда подчеркнули, что профориентационные мероприятия оказали значительное влияние на профессиональный выбор российских школьников. В течение 2025 года школьники активно участвовали в различных экскурсиях, мастер-классах и профессиональных пробах на производственных площадках.