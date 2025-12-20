Названы профессии, о которых мечтают школьники
Многие молодые россияне мечтают о карьере ветеринара или ученого
20 декабря 2025, 14:35, ИА Амител
Российские школьники проявляют интерес к таким профессиям, как промышленный дизайн, бионика и ветеринария, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного Фондом гуманитарных проектов (ФГП).
В отчете указывается, что наиболее желанной профессией оказался промышленный дизайнер, набравший 76 тысяч голосов среди участников опроса. Желание посвятить себя бионике – области, занимающейся созданием устройств, имитирующих биологические системы, – выразили 38 тысяч школьников.
Также в первую пятерку востребованных профессий вошли DevOps-инженер, ветеринар и специалист кондитерского производства.
Представители фонда подчеркнули, что профориентационные мероприятия оказали значительное влияние на профессиональный выбор российских школьников. В течение 2025 года школьники активно участвовали в различных экскурсиях, мастер-классах и профессиональных пробах на производственных площадках.
Недавно опрашивал старшеклассников, проводя с ними беседы. Много желающих стать блогерами. Кто- хочет быть начальником сразу. Были желающие стать инженерами, журналистами. Ну а большинство ещё не определились
20:18:54 21-12-2025
Размечтались, на фоне пропаганды. Народу кушать надо, отдыхать, семью содержать. Ветеринары и ученые не в ходу.
00:22:40 22-12-2025
ветеринары? знаю одного чекнутого пацана шестиклассника, на фоне развода родителей поехавший - издевался над животными и прочий ужас... - а маме говорит ой я хочу быть ветеринаром! а мама-то и верит... ну там недалекая женщина такая.