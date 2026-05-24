В Рубцовске мужчина отдал мошенникам 1,3 млн рублей при попытке купить машину

Интернет-продавец убедил его перевести средства за растаможку и сам автомобиль

24 мая 2026, 13:05, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Рубцовске 67-летний мужчина стал жертвой мошенников, пытаясь купить новый автомобиль, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В начале апреля мужчина заметил в мессенджере канал с объявлениями о продаже иномарок. Одно его заинтересовало, он оставил заявку. Позже с ним связался неизвестный, который подробно рассказал об условиях покупки автомобиля. Детали они обсудили также в мессенджере.

В надежде в скором времени купить машину рубцовчанин перевел деньги на два счета — за растаможку и саму машину. В общей сложности сумма достигла свыше 1,33 миллиона рублей.

В дальнейшем интернет-продавец перестал выходить на связь. Спустя месяц мужчина понял, что стал жертвой мошенников. В середине мая он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".