В Рубцовске мужчина отдал мошенникам 1,3 млн рублей при попытке купить машину
Интернет-продавец убедил его перевести средства за растаможку и сам автомобиль
24 мая 2026, 13:05, ИА Амител
В Рубцовске 67-летний мужчина стал жертвой мошенников, пытаясь купить новый автомобиль, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В начале апреля мужчина заметил в мессенджере канал с объявлениями о продаже иномарок. Одно его заинтересовало, он оставил заявку. Позже с ним связался неизвестный, который подробно рассказал об условиях покупки автомобиля. Детали они обсудили также в мессенджере.
В надежде в скором времени купить машину рубцовчанин перевел деньги на два счета — за растаможку и саму машину. В общей сложности сумма достигла свыше 1,33 миллиона рублей.
В дальнейшем интернет-продавец перестал выходить на связь. Спустя месяц мужчина понял, что стал жертвой мошенников. В середине мая он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
14:27:54 24-05-2026
Беги полиция плакать, я —лошара ,кинули меня на бабки , помогите вернуть деньги.
Вот почему люди такие идиоты? Ну ведь ему уже сколько лет , а все как детский сад.
А вот если такому предложить гирю золотую, только завтра, а деньги сейчас….
Типа мужик, дай сотку тысяч , а завтра я тебе прям вот сюда в это же время принесу гирю 16 кг из чистого золота от Александра Ивановича Корейко
7000 гр х 16 000 гр ого сколько …..Только ты деньги сейчас