В селе Антипино Алтайского края открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

26 декабря 2025, 23:00, ИА Амител

Фельдшерско-акушерский пункт / Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края

В селе Антипино Тогульского района Алтайского края начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Теперь более тысячи жителей села смогут получать необходимую первичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы населенного пункта.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, открытие объекта стало частью масштабного плана по развитию медицинской инфраструктуры региона в 2025 году. Всего в этом году в крае уже введены в эксплуатацию 28 новых ФАПов, три врачебные амбулатории и поликлиника в райцентре Ребриха. В Алейске завершено строительство новой поликлиники, первых пациентов примут уже предстоящей зимой.

«Губернатор Виктор Томенко отметил, что за последние пять лет в здравоохранение Алтайского края было инвестировано 27,8 миллиарда рублей на строительство, капремонт и оснащение медучреждений, из которых 14,7 миллиарда составила федеральная поддержка», – отметили в ведомстве.

По его словам, реализация этих проектов стала возможной благодаря участию в национальном проекте "Продолжительная и активная жизнь". Работа будет продолжена: в ближайших планах – строительство поликлиник в Зональном и Смоленском районах, а также в Камне-на-Оби, при этом все меры поддержки медицинских работников сохранятся.

