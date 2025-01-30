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В семье известного российского многоженца родился тридцатый ребенок

И мужчина не планирует останавливаться

30 января 2025, 20:00, ИА Амител

Многоженец Иван Сухов / Фото: vk.com/id191629727
Многоженец Иван Сухов / Фото: vk.com/id191629727

Известный российский многоженец Иван Сухов вновь стал отцом – 7 января одна из его жен родила ребенка. Пол новорожденного пока не раскрывается. Об этом стало известно в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Однако останавливаться Иван Сухов не планирует. Многоженец мечтает иметь 50 наследников. В 16 лет у Сухова родился первый ребенок, а теперь он уже стал дедушкой – его старшие дети обзавелись семьями.

Сам Сухов уверен, что является хорошим семьянином. В программе рассказали, что его дети не посещают школу, а жены могут выходить на улицу только с его разрешения.

Семья живет в Москве в трехкомнатной квартире площадью 75 "квадратов". Иван Сухов уверяет, что не боится проверок органов опеки, которых было уже множество.

Уполномоченный по правам ребенка посещала семью и не выявила никаких нарушений. По ее словам, дети обеспечены всем необходимым, а женщины остаются с Суховым добровольно. Моральную сторону ситуации она комментировать не стала.

Россия дети

Комментарии 16

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Гость

20:10:38 30-01-2025

А вы и дальше продолжайте лепить отмазки, про недоступное жильё и низкие зарплаты

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Коль

20:31:50 30-01-2025

Правильно! Если б я был султан-я б имел трех жен! И тройной красотой был бы окружен!

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Гость

21:13:48 30-01-2025

Не дай Бог такого батю

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Гость

21:48:18 30-01-2025

Среди белого дня нарушается закон - табу на полигамию! Где же надлежащая реакция государства - привлечение многоженца к ответу?
Если 'нельзя', но очень хочется, то, выходит, всё-таки "можно"? Не налицо ли очередная уступка исламскому праву?.. Как иначе понимать торжествующую анархию?

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Коротин В.

21:53:39 30-01-2025

Молодец мужик ,достоин звания "Герой РФ"

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гость

22:20:36 30-01-2025

Почему никто не сообщает, кем и где работает, какая зарплата, или женщины и на детей зарабатывают и его содержат? А может быть государство пособиями обеспечило так, что никто не работает - только детей делает? "...его дети не посещают школу...", а какая от них польза государству и народу будет? В детстве не ходят в школу, выросли - не ходят на работу, рожают детей и получают пособия. Большинство нормальных, ответственных семей , прежде чем родить ребенка, все просчитают кто будет сидеть в декрете, кто возьмет подработку, кто из родственников поможет с малышом и т.д.

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Артем

05:57:22 31-01-2025

Если всех все устраивает, то почему бы нет? Если он может обеспечить детей и супруг всем необходимым, то я могу сказать, что он просто красавчеееег!

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Гость

07:05:51 31-01-2025

Артем (05:57:22 31-01-2025) Если всех все устраивает, то почему бы нет? Если он может об... а как ты представляешь "всё необходимое" на 75 кв.м.? Ещё и детей права на образование лишили...

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Гость

06:36:35 31-01-2025

А ему то что. Сунулвынул и готово.

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Гость

07:49:44 31-01-2025

Традиционные ценности!? Не?

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гость

09:21:37 31-01-2025

может ему кто-нибудь расскажет о средствах контрацепции?

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Гость

10:27:57 31-01-2025

гость (09:21:37 31-01-2025) может ему кто-нибудь расскажет о средствах контрацепции? ... Он на рекорд идет!

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Гость

10:28:40 31-01-2025

Не одна из жен, а либо жена, либо сожительница.

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Алекс

10:30:37 31-01-2025

Он им вообще запрещает работать . Только дома по хозяйству. В этой квартире он персонально занимает комнату 10 кв. м. Живут только на детские пособия. Он ни когда не работал. И дома ни чего не делает. Как можно жить на детские пособия не понимаю.

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Гость

13:00:38 31-01-2025

Алекс (10:30:37 31-01-2025) Он им вообще запрещает работать . Только дома по хозяйству. ... Не нужно понимать.

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гость

16:59:16 31-01-2025

"Известный"... Впервые читаю, не слышала никогда об этом уроде(((

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