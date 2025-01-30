В семье известного российского многоженца родился тридцатый ребенок

И мужчина не планирует останавливаться

30 января 2025, 20:00, ИА Амител

Многоженец Иван Сухов / Фото: vk.com/id191629727

Известный российский многоженец Иван Сухов вновь стал отцом – 7 января одна из его жен родила ребенка. Пол новорожденного пока не раскрывается. Об этом стало известно в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Однако останавливаться Иван Сухов не планирует. Многоженец мечтает иметь 50 наследников. В 16 лет у Сухова родился первый ребенок, а теперь он уже стал дедушкой – его старшие дети обзавелись семьями.

Сам Сухов уверен, что является хорошим семьянином. В программе рассказали, что его дети не посещают школу, а жены могут выходить на улицу только с его разрешения.

Семья живет в Москве в трехкомнатной квартире площадью 75 "квадратов". Иван Сухов уверяет, что не боится проверок органов опеки, которых было уже множество.

Уполномоченный по правам ребенка посещала семью и не выявила никаких нарушений. По ее словам, дети обеспечены всем необходимым, а женщины остаются с Суховым добровольно. Моральную сторону ситуации она комментировать не стала.