В школах предложили открыть стрелковые тиры для огневой подготовки детей

Депутат ГД указал, что противостояние с Западом растянется на долгие годы, а значит, нужны защитники

17 марта 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: t.me/oleg21101968

Депутат Госдумы Олег Голиков направил в Минпросвещения предложение оборудовать при школах стрелковые тиры и привлекать для подготовки детей ветеранов боевых действий. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Голиков предложил включить в образовательные программы полноценные уроки начальной военной подготовки – для этого необходимо будет создать специально оборудованные классы. Также, по его мнению, при каждой школе следует открыть стрелковый тир для огневой подготовки детей.

"С введением новой штатной единицы – школьного военрука, с привлечением ветеранов боевых действий и военнослужащих послуживших в СВО. Эти меры должны стать мощным импульсом по патриотическому воспитанию школьников и их подготовке для службы в Вооружённых силах России", – подчеркнул депутат.

Он указал, что противостояние России с Западом растянется на долгие годы, поэтому уже сегодня нужно начинать воспитывать детей как будущих защитников Родины.

Ранее в Республике Алтай депутаты попросили вернуть военную подготовку в школы.