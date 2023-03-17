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В школах предложили открыть стрелковые тиры для огневой подготовки детей

Депутат ГД указал, что противостояние с Западом растянется на долгие годы, а значит, нужны защитники

17 марта 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: t.me/oleg21101968
Фото: t.me/oleg21101968

Депутат Госдумы Олег Голиков направил в Минпросвещения предложение оборудовать при школах стрелковые тиры и привлекать для подготовки детей ветеранов боевых действий. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Голиков предложил включить в образовательные программы полноценные уроки начальной военной подготовки – для этого необходимо будет создать специально оборудованные классы. Также, по его мнению, при каждой школе следует открыть стрелковый тир для огневой подготовки детей.

"С введением новой штатной единицы – школьного военрука, с привлечением ветеранов боевых действий и военнослужащих послуживших в СВО. Эти меры должны стать мощным импульсом по патриотическому воспитанию школьников и их подготовке для службы в Вооружённых силах России", – подчеркнул депутат.

Он указал, что противостояние России с Западом растянется на долгие годы, поэтому уже сегодня нужно начинать воспитывать детей как будущих защитников Родины.

Ранее в Республике Алтай депутаты попросили вернуть военную подготовку в школы.

Комментарии 13

  • Как в старые добрые времена.
    17 марта, Гость   Ответить
  • что предлагать? Надо делать! И зарплату платить в школе достойную! Неужели мужчина пойдет на 20 тыс. работать в школу?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Алигархов наши дети защищать будут,и умирать за них...
    17 марта, Гость   Ответить
  • Походу они на долго замутили
    17 марта, Гость   Ответить
  • И без огневой подготовки в школах много стреляют.
    17 марта, Гость   Ответить
  • у нас был тир и уроки НВП (начальная военная подготовка)
    17 марта, Гость   Ответить
  • Где то лежит значок « меткий стрелок», в школьном тире отличился, с мелкашки
    17 марта, Гость   Ответить
  • В 103-й школе в огромном бомбоубежище хороший тир был.
    17 марта, Гость   Ответить
  • зачем?
    18 марта, Гость   Ответить
  • 1. какое отношение имеет стрельба к патриотизиму? 2. члены ЧВК тоже будут в школах работать?
    18 марта, Гость   Ответить
  • У нас в школе 69 в подвале тир был.
    18 марта, Гость   Ответить
  • Работать с детьми чаще идут не из-за большой зарплаты. "Мужчина пойдет на 20 тыс. работать в школу" если он уже получает военную пенсию. Если осталось желание продолжить приносить пользу обществу вполне себе вариант. Оба моих военрука (в разных школах) работали по вдохновению, один даже физ-ру у нас вел (хорошо нагружал) Полезная тема, поддерживаю. Только обязательно после психолога и через проф пед обучение будущих педагогов
    18 марта, Гость   Ответить
  • В 108-ой школе был в подвальном помещении стрелковый клуб. Или уже закрыли?
    18 марта, Гость   Ответить
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