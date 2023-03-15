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Алтайские депутаты просят вернуть военную подготовку в школы

Госсобрание Республики Алтай обратится с предложением в Министерство просвещения РФ. На региональном уровне инициативу об отдельной дисциплине уже поддержали

15 марта 2023, 08:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Госсобрание (Эл курултай) Республики Алтай собирается обратиться в Министерство просвещения РФ с предложением вернуть в российские школы начальную военную подготовку (НВП). Как сообщает "Ъ", депутаты считают, что преподавать дисциплину школьникам должны отставные офицеры и участники боевых действий. 

14 марта парламентарии утвердили текст обращения в ведомство "по вопросу введения начальной военной подготовки" в школах. Проект документа внесли члены комитета по национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ. 

Авторы обращения подчёркивают, что проведённая недавно частичная мобилизация показала, что молодые люди, которые обучались в школах после 1990-х годов, "не знают, как надеть противогаз, собрать автомат, метнуть гранату, передёрнуть затвор и перевязать раненого". По их мнению, решить проблему можно укомплектовав классы учебным оборудованием, а учеников стоит вывозить в воинские части на стрельбы.

Инициативу уже поддержали в республиканском Минобрнауки. Там отметили, что с нового учебного года основы военной подготовки будут включены в курс ОБЖ для учащихся старших классов.

Напомним, что курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года. Он войдёт сразу в два новых модуля для предмета ОБЖ для старшеклассников – их уже включили в общеобразовательную программу.

Школьникам будут преподавать строевую подготовку, научат оказанию первой помощи, пользоваться средствами индивидуальной защиты, оружием, гранатами. Также старшеклассников обучат действиям в современном общевойсковом бою, покажут состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование, позиции солдат.

Комментарии 18

  • Вернуть надо нормальные советские учебники, программы, нормативы часов на русский язык и литературу, иностранные языки, физкультуру и т.д.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Не обращайте внимание у депутатов обычный популизм. притихнут скоро.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Опубликуйте список депутатов и губернаторов откосивших от армии
    15 марта, Гость   Ответить
  • Это не популизм. Так, обычное весеннее обострение....
    15 марта, Гость   Ответить
  • обычное весеннее - прощай зимняя депрессия, здравствуй весенний психоз?
    15 марта, Гость   Ответить
  • По просьбе трудящихся. Депутаты заболтались до того, что мобилизуемые, отслужившие в армии, ничего не умеют.
    15 марта, Гость   Ответить
  • мобилизуемые, отслужившие в армии, ничего не умеют---или все забыли. Истинная правда. В 2004 ушел на дембель (сержант, командир БМП-1), уже ничего не помню.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ни каптёром был, ни хлеборезом...?? Ни помнишь???
    15 марта, Гость   Ответить
  • Не депутат, тему поддерживаю Где подписаться в инициативу?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Умение перевязать раненого - да, это нужно всегда. А как часто в современных боевых действиях приходится надевать противогаз или метать гранату? Принимая во внимание, что бросишь ты ее на 40 метров, а видно тебя с дрона или в тепловизор за 2 километра?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Пустая трата времени и денег. Кто будет учителем НВП? Ну только если вернувшиеся из СВО. Каким-то опытом поделятся. когда всё закончится. А так... ерунда полная! Даже перевязывать не научат. Лучше бы создали электронный учебник про различные случаи, с лайфхаками, полезными советами по первой медпомощи, с хорошими видеоиллюстрациями. Не только про ранения, но и человек может элементарно подавиться, как помочь?
    15 марта, Гость   Ответить
  • В 2004 ушел на дембель (сержант, командир БМП-1), уже ничего не помню.--- дмб 87, наводчик-оператор БМП-1П, про 3 выстрела и 50 патронов в ленте (и 50 за пазухой) помню, да, трассера через 3 патрона тоже помню)))
    15 марта, Гость   Ответить
  • но и человек может элементарно подавиться, как помочь?--- если никого рядом, упор как на отжимания от пола и резко убрать руки
    15 марта, Гость   Ответить
  • Надоел этот бег по кругу.
    15 марта, Гость   Ответить
  • да как же жили без этого последние 30 лет
    15 марта, Гость   Ответить
  • А КТО ЭТОМУ БУДЕТ УЧИТЬ? СКОЛЬКО СЕЙЧАС УЧИТЕЛЬ ОБЖ В ШКОЛЕ ПОЛУЧАЕТ? Пойдет молоденький выпускник за 20 тыс работать в школу, при этом снимать квартиру за 25?
    15 марта, Гость   Ответить
  • На срочной службе этому не учат что ли?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Ресурсов с лафхаками хватает. Жили последние 30 лет как... Предмет НВП нужен
    15 марта, Гость   Ответить
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