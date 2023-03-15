Алтайские депутаты просят вернуть военную подготовку в школы

Госсобрание Республики Алтай обратится с предложением в Министерство просвещения РФ. На региональном уровне инициативу об отдельной дисциплине уже поддержали

15 марта 2023, 08:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госсобрание (Эл курултай) Республики Алтай собирается обратиться в Министерство просвещения РФ с предложением вернуть в российские школы начальную военную подготовку (НВП). Как сообщает "Ъ", депутаты считают, что преподавать дисциплину школьникам должны отставные офицеры и участники боевых действий.

14 марта парламентарии утвердили текст обращения в ведомство "по вопросу введения начальной военной подготовки" в школах. Проект документа внесли члены комитета по национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ.

Авторы обращения подчёркивают, что проведённая недавно частичная мобилизация показала, что молодые люди, которые обучались в школах после 1990-х годов, "не знают, как надеть противогаз, собрать автомат, метнуть гранату, передёрнуть затвор и перевязать раненого". По их мнению, решить проблему можно укомплектовав классы учебным оборудованием, а учеников стоит вывозить в воинские части на стрельбы.

Инициативу уже поддержали в республиканском Минобрнауки. Там отметили, что с нового учебного года основы военной подготовки будут включены в курс ОБЖ для учащихся старших классов.

Напомним, что курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года. Он войдёт сразу в два новых модуля для предмета ОБЖ для старшеклассников – их уже включили в общеобразовательную программу.

Школьникам будут преподавать строевую подготовку, научат оказанию первой помощи, пользоваться средствами индивидуальной защиты, оружием, гранатами. Также старшеклассников обучат действиям в современном общевойсковом бою, покажут состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование, позиции солдат.