В школе Севастополя рухнул балкон — пострадали десять детей

С различными травмами подростков доставили в больницу

20 мая 2026, 15:53, ИА Амител

Севастопольская школа № 13 / Фото: Telegram-канал Shot

В школе № 13 в Севастополе произошло обрушение балкона на втором этаже. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что пострадали десять подростков, которые фотографировались на балконе, пишет РИА Новости Крым.

«Все оперативные службы прибыли на место происшествия. Пострадавших с различными травмами эвакуировали в больницу», — отметил он.

Михаил Развожаев заявил, что причины обрушения будут тщательно изучены. По его словам, будет проведено расследование для установления всех обстоятельств и принятия соответствующих мер.

Telegram-канал Shot пишет, что один из пострадавших школьников находится в тяжелом состоянии без сознания. Его доставили в больницу.

Все пострадавшие — ученики 11-го класса. Девять других детей, госпитализированных с травмами, чувствуют себя удовлетворительно и находятся под наблюдением медиков.