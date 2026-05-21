Полицейские получили 15 и 16 лет за жестокую расправу над сельчанином

Обвиняемые избили мужчину и бросили на морозе

21 мая 2026, 11:16, ИА Амител

Полицейские получили 15 и 16 лет за убийство / Фото: "КП-Новосибирск"

Суд поставил точку в деле бывших полицейских Алексея Бороздина и Александра Кунца, осужденных за убийство 22-летнего Владимира Поторокина. Приговор вступил в силу, сообщает "КП-Новосибирск".

Как все началось

В феврале 2013 года в селе Яркуль начальник участковых Кунц, начальник угрозыска Бороздин и участковый Гришаев поехали на вызов. Причина, по версии следствия, — Владимир напился и разбил телевизор. Полицейские повезли его в отдел. По дороге Поторокин начал обвинять Кунца в причастности к исчезновению 14-летней школьницы Наташи Матюхиной, пропавшей 2 марта 2010 года.

Участковый Гришаев, который вел машину, позже рассказывал:

«Поторокин обвинял Кунца в том, что он причастен к убийству Наташи Матюхиной. Говорил Кунцу, что якобы Кунц с кем-то убил Матюхину и увез на автомобиле "Волга" белого цвета в неизвестном направлении. В ответ Кунц начал бить Поторокина по различным частям тела, говорил: "Заткнись, или тебе будет плохо". Угрожал ему физической расправой. Бороздин также нанес Поторокину два удара в голову».

Расправа

По версии следствия, Кунц и Бороздин велели сменить маршрут, остановить служебный автомобиль и учинили расправу над Поторокиным. Полицейские избили его и бросили на морозе.

Родные Владимира стали искать его на следующий день, но в отделе полиции им ответили, что его якобы отпустили. В апреле 2013 года сельчане обнаружили тело замерзшего Поторокина возле дачного общества. Местные полицейские списали смерть на несчастный случай.

Новый поворот

Когда следователи вновь вернулись к делу о смерти Наташи Матюхиной, появились подозрения, что Поторокин мог быть убит. Его тело эксгумировали, затем допросили участкового Гришаева. Кунцу и Бороздину предъявили обвинение в убийстве группой лиц и другим менее тяжким статьям. Кунцу вменили хищение служебного пистолета, Бороздину — превышение полномочий с применением насилия и халатности. Суд арестовал обоих.

Через несколько месяцев Гришаев уволился из полиции и отказался от показаний, заявив, что оговорил бывших коллег. Суд вернулся к его предыдущим показаниям, огласил все протоколы в присутствии Гришаева. Опровергнуть их он не смог.

Приговор и апелляция

28 января 2026 года суд огласил приговор:

Александр Кунц — 16 лет 6 месяцев строгого режима с лишением звания майора полиции в отставке;

Алексей Бороздин — 15 лет 6 месяцев строгого режима с лишением звания майора полиции.

Корреспондент "КП-Новосибирск" из зала суда сообщила:

«Услышав срок, Кунц сел на скамейку, Бороздин посинел и едва не упал в обморок».

Осужденные и их адвокаты обжаловали приговор, настаивая на невиновности. Однако Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил жалобы без удовлетворения.

В пресс-службе суда пояснили: