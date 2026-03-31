Суд приговорил к пожизненному главаря подмосковной банды, совершившей 21 убийство

Костя Большой также выплатит штраф в размере 1 млн рублей

31 марта 2026, 21:04, ИА Амител

Деревянный молоток / Фото: amic.ru

Мособлсуд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима Константина Пискарева (Костя Большой). Он был лидером подмосковной банды, на счету которой 21 убийство. Ему также предстоит выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Восемь сообщников Кости Большого осуждены на сроки от восьми лет и девяти месяцев до 24 лет. За исключением двоих, остальным осужденным назначены штрафы от 400 тысяч до 600 тысяч рублей.

Судебное разбирательство длилось с 2019 года. Как установило следствие, банда Кости Большого с 1996 по 2011 год совершила 21 убийство, а также четыре покушения на убийство.

Среди жертв ОПГ — мэр Сергиева Посада Евгений Душко, убитый в 2011 году, а также экс-замглавы Минюста Владимир Постышев и директор Научного центра правовой информации при Минюсте РФ Марат Газизов, расстрелянные в 2003-м и 2004-м соответственно.

Мотивами большинства убийств СК назвал конфликты Константина Пискарева с жертвами в области "предпринимательской деятельности".