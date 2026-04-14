У жительницы Алтая конфисковали машину, на которой она сбила полицейского

По встречной полосе, несмотря на все предупреждения, пыталась объехать служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками

14 апреля 2026, 11:14, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае у жительницы Камня-на-Оби конфисковали автомобиль Mazda CX-5, управляя которым она сбила сотрудника полиции, обеспечивающего порядок при проведении спортивного мероприятия, сообщает региональная прокуратура.

«Подъехала к перекрестку улиц Каменской и Гагарина, одна полоса движения по которому была перекрыта служебным автомобилем полиции с включенными проблесковыми маячками. Получив разъяснения от сотрудника полиции о временном закрытии проезда по указанному маршруту, пренебрегая законными требованиями, намеренно продолжила движение», — рассказали в ведомстве.

Женщина объехала служебный автомобиль по встречной полосе и сбила пытавшегося преградить ей путь сотрудника полиции.

Суд приговорил горожанку к трем годам лишения свободы условно, а машину конфисковал в доход государства.

