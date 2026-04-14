У жительницы Алтая конфисковали машину, на которой она сбила полицейского
По встречной полосе, несмотря на все предупреждения, пыталась объехать служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками
14 апреля 2026, 11:14, ИА Амител
В Алтайском крае у жительницы Камня-на-Оби конфисковали автомобиль Mazda CX-5, управляя которым она сбила сотрудника полиции, обеспечивающего порядок при проведении спортивного мероприятия, сообщает региональная прокуратура.
«Подъехала к перекрестку улиц Каменской и Гагарина, одна полоса движения по которому была перекрыта служебным автомобилем полиции с включенными проблесковыми маячками. Получив разъяснения от сотрудника полиции о временном закрытии проезда по указанному маршруту, пренебрегая законными требованиями, намеренно продолжила движение», — рассказали в ведомстве.
Женщина объехала служебный автомобиль по встречной полосе и сбила пытавшегося преградить ей путь сотрудника полиции.
Суд приговорил горожанку к трем годам лишения свободы условно, а машину конфисковал в доход государства.
Ранее в Рубцовске "Лексус" нетрезвого водителя отправили на нужды военнослужащих в зоне СВО. Причем до этого мужчину уже привлекали к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
11:44:46 14-04-2026
Почему срок условно? Она должна реально побыть в колонии 5 лет.
11:56:19 14-04-2026
Гость (11:44:46 14-04-2026) Почему срок условно? Она должна реально побыть в колонии 5 л... Причин может быть несколько. Крайне положительная характеристика, чья-то родственница, раскаялась слезно в суде, получила письменное прощение от работника ГАИ, которого пыталась задавить. И т.п.
11:55:12 14-04-2026
конфисковали машину --- на СВО?
14:08:39 14-04-2026
Хорошее у нас правосудие - женщине срок и минус авто, полицейский с ушибом 5 точки, а государство в плюсе, выходит что в интересах государства побольше бы таких случаев.
15:30:56 14-04-2026
Гость (14:08:39 14-04-2026) Хорошее у нас правосудие - женщине срок и минус авто, полице... выходит что в интересах государства побольше бы таких случаев ---- то есть женщина действовала в интересах государства. Речь адвоката. Смешная, но логичная
15:34:25 14-04-2026
Гость (14:08:39 14-04-2026) Хорошее у нас правосудие - женщине срок и минус авто, полице... В каком государстве по другому?
15:28:02 14-04-2026
И вот таких хотят заставить соблюдать ПДД, давая им скидки 25% на штрафы...
09:30:28 15-04-2026
Зачем на СВО нужна Мазда СХ-5 ?
Нужно отследить судьбу машины, вдруг она попадёт не на ЛБС, а осядет у какого-нибудь прапора в тылу.