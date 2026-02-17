В спортзалах может появиться обязательный дресс-код
Общественник Михаил Иванов призвал законодательно запретить появляться в фитнес-центрах с оголенным животом и просвечивающим бельем
17 февраля 2026, 09:16, ИА Амител
В России может появиться законодательный дресс-код для посетителей спортзалов. С такой инициативой выступил зампредседателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в беседе с изданием "Абзац".
По словам общественника, речь не идет о строгих запретах или "мешках вместо одежды" — только о базовых нормах приличия.
«Чтобы живот был прикрыт, ягодицы не были оголены, белье не просвечивало. Это вопрос уважения к себе и к тем, кто находится рядом», — пояснил Иванов.
Особое внимание он обратил на то, что в залах часто бывают семьи с детьми. И никому не придется объяснять ребенку, почему некоторые занимаются фактически в нижнем белье.
«Давайте оставим откровенные наряды для закрытых вечеринок или личной жизни, а спортзал сделаем местом здорового и приличного досуга», — призвал эксперт.
Инициатива предполагает внесение изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте". Минспорт должен утвердить типовые правила посещения с обязательным пунктом о дресс-коде, а лицензированные учреждения — включить их в свои внутренние регламенты.
Администраторов хотят наделить правом отказывать в посещении тем, чей вид не соответствует нормам: вежливо объяснить правила и предложить переодеться или покинуть зал. При агрессивной реакции — вызывать полицию по статье о мелком хулиганстве.
Более того, Иванов предлагает ввести административную ответственность для руководителей спортклубов, если они не следят за соблюдением правил.
09:17:33 17-02-2026
товарища иванова в церковь мошт служить отправить? Вообще проблем в стране нет, какой то ахинеей занимаются галстуки.
09:22:22 17-02-2026
Да я может только из-за красивых тянок в спортзал хожу. На замотанных в паранджу смотреть не интересно.
09:22:48 17-02-2026
Лишь бы платили. Спортзалы частные, чиновники к частникам лезут, придумали 1001 способ оштрафовать.
09:27:04 17-02-2026
Хоть кто-то не боится говорить о проблемах которые реально необходимо решать. А не просто ради пиара идеи набрасывает
09:32:17 17-02-2026
Ну тогда и на пляжах и в бассейнах так же сделать.
09:36:34 17-02-2026
Буллинг школьный уже искоренили?
13:02:43 17-02-2026
Гость (09:36:34 17-02-2026) Буллинг школьный уже искоренили? ... Квадробоберы плачут всеми забытые
09:37:46 17-02-2026
ну вот теперь заживём,забот то больше нету,всё о народе думают
09:38:32 17-02-2026
09:40:52 17-02-2026
1. Что плохого в "голом" животе? 2. Откуда в спортзалах дети? Да еще массово. Ну то есть это буквально "зачем вы привели саоих детей ко мне в душ?" 3. Ежели частному спортзалу это будет нужно, он обойдется без помощников и сам установит правила. 4. Они что, будут создавать специальные подразделения, которые будут ходить по частным, на минуточку, заведениям и следить там за дресс-кодом? Однако... 5. На пляжах наряды еще откровеннее, а детей там больше, чем в спортзалах. Будем в шубах купаться? А в бассейнах люди, так-то, тоже с голыми животами. По крайней мере, мужики) 6. А давайте заодно запретим балет и фигурное катание, там вообще все откровенно. Ну и еще что-нибудь заодно.
09:44:00 17-02-2026
Кстати все правильно - и в бассейне ЗАПРЕТИТЬ купаться в купальниках особенно раздельных, только в специально сшитых мешках, и нырять в масках и очках тоже ЗАПРЕТИТЬ!!! И все виды спорта подобные тоже ЗАПРЕТИТЬ особенно гимнастику!!!
10:08:02 17-02-2026
Гость (09:44:00 17-02-2026) Кстати все правильно - и в бассейне ЗАПРЕТИТЬ купаться в куп... А чо только в бассейне-то? Недоработочка. Надо всем 24\7 ходить в мешках. И дома тоже. Правда, у нас вроде бы в целях безопасности нельзя лица закрывать?.. Зато какая экономия на одежде будет!
09:46:19 17-02-2026
Может Иванову какие-нибудь препараты успокоительные попринимать хотя бы чай с душицей.
12:16:50 17-02-2026
Гость (09:46:19 17-02-2026) Может Иванову какие-нибудь препараты успокоительные поприним... ага,феназепам например
14:15:48 17-02-2026
Гость (12:16:50 17-02-2026) ага,феназепам например...
Тут только Галоперидол может помочь
09:47:17 17-02-2026
уже не знают где намытарить
09:49:09 17-02-2026
"зампредседателя Всемирного русского народного собора"
"ВРНС — платформа для обсуждения важных социальных, культурных и духовных вопросов, касающихся России и русского народа в целом" (с)
Что за очередное сборище клоунов и инцелов?
10:01:52 17-02-2026
С дресс-кодом размножаться не интересно.
10:18:01 17-02-2026
Садистам в школах раздолье, кайфуют от безнаказанности, новости про расправу одна за другой. Тряпки нужно запретить.
11:09:49 17-02-2026
как по мне, если и устанавливать дресс-код, то в государственных и муниципальных спортзалах, там имеют полное право. Построили зал, установили правила. А устанавливать дресс-код для частных спортзалов, ну как-то уже перебор, даже с учетом предвыборной бурной законотворческой деятельностью.
12:40:00 17-02-2026
А потом паранджу и чалму заставят надеть и бороду абу-бандита отрастить