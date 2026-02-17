В спортзалах может появиться обязательный дресс-код

Общественник Михаил Иванов призвал законодательно запретить появляться в фитнес-центрах с оголенным животом и просвечивающим бельем

17 февраля 2026, 09:16, ИА Амител

Спортивный зал / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / Алиса / amic.ru

В России может появиться законодательный дресс-код для посетителей спортзалов. С такой инициативой выступил зампредседателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в беседе с изданием "Абзац".

По словам общественника, речь не идет о строгих запретах или "мешках вместо одежды" — только о базовых нормах приличия.

«Чтобы живот был прикрыт, ягодицы не были оголены, белье не просвечивало. Это вопрос уважения к себе и к тем, кто находится рядом», — пояснил Иванов.

Особое внимание он обратил на то, что в залах часто бывают семьи с детьми. И никому не придется объяснять ребенку, почему некоторые занимаются фактически в нижнем белье.

«Давайте оставим откровенные наряды для закрытых вечеринок или личной жизни, а спортзал сделаем местом здорового и приличного досуга», — призвал эксперт.

Инициатива предполагает внесение изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте". Минспорт должен утвердить типовые правила посещения с обязательным пунктом о дресс-коде, а лицензированные учреждения — включить их в свои внутренние регламенты.

Администраторов хотят наделить правом отказывать в посещении тем, чей вид не соответствует нормам: вежливо объяснить правила и предложить переодеться или покинуть зал. При агрессивной реакции — вызывать полицию по статье о мелком хулиганстве.

Более того, Иванов предлагает ввести административную ответственность для руководителей спортклубов, если они не следят за соблюдением правил.