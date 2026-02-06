В России предложили создать дресс-код для посещения театров
В качестве ориентира предлагают рассмотреть правила посещения храмов
06 февраля 2026, 18:35, ИА Амител
Николай Цискаридзе, знаменитый артист балета и руководитель Академии русского балета имени Вагановой, выразил мнение, что Министерство культуры РФ должно создать свод правил относительно внешнего вида посетителей театров и других учреждений культуры.
Заявление прозвучало в ходе марафона, организованного обществом "Знание". Цискаридзе провел аналогию с посещением религиозных храмов, указав на недопустимость входа в шортах или с открытыми плечами. По его словам, аналогичный подход применим и к "храмам культуры". Артист убежден, что соответствующий внешний вид является проявлением взаимного уважения между людьми и к месту, которое они посещают.
Давно пора!!!!! И не только в театрах надо вводить, но и в хорошие рестораны.
14:11:01 08-02-2026
Гость (18:53:28 06-02-2026) Давно пора!!!!! И не только в театрах надо вводить, но и в х... А в "плохие" можно солидоле ходить?
18:55:25 06-02-2026
Женщины обязательно в платках?
19:04:57 06-02-2026
Гость (18:55:25 06-02-2026) Женщины обязательно в платках? ... И в штанах и пиджаках
19:11:13 06-02-2026
Гость (18:55:25 06-02-2026) Женщины обязательно в платках? ... Женщин вообще не пускать , или зал поделить на две части и только в хиджабах
Последнее время какой то сюр повсюду- себестоимость жизни в такой великой и непобедимой стране дорожает , а они дрескод в театры обсуждают
То перепись воробьев, потом муравьев.
Огурцы уже дороже бананов , ну как такое возможно ?
7 морей страну омывают- рыба самая дорогая в мире.
Столько колхозов - говядина дороже чем в США, а уровень доходов ? мы и они ?
Вы хоть одну новость сегодня за весь день читали нормальнополодительную ?
Только когда дорожники машину с кювета дернули .
Дамс....... куды катимся ?
22:04:26 06-02-2026
Гость (19:11:13 06-02-2026) Женщин вообще не пускать , или зал поделить на две части и т... Простите, где вы колхозы увидели? Ельцин даже запретил это слово употреблять ..
22:52:37 06-02-2026
Гость (19:11:13 06-02-2026) Женщин вообще не пускать , или зал поделить на две части и т... новость читали, да. очередного террорюгу поймали, спонсировавшего ВСУ. и это одна из лучших новостей, которая может быть сейчас. и воробьев считать нужно, тк их реально стало мало. и кормить птичек зимой тоже нужно, тк из 10 птиц выживает максимум 3-4. и это с большой натяжкой. а одна синичка, например, спасает от насекомых 3 дерева и наши лёгкие, соответственно. жизнь не состоит из сравнения цен на огурцы и бананы. хотя, огурцы явно проигрывают эту битву.
23:23:36 06-02-2026
Гость (19:11:13 06-02-2026) Женщин вообще не пускать , или зал поделить на две части и т... ваше мышление, если это слово к вам применимо, настроено на негатив,вот и вы и видите все самое плохое. Не нравится страна? езжайте в южные дали
14:45:41 07-02-2026
Гость (19:11:13 06-02-2026) Женщин вообще не пускать , или зал поделить на две части и т... Морей 13,не считая внутренних. А так - согласна!
18:56:41 06-02-2026
а хохо не хуху? пусть сидят без зрителя тогда
19:33:20 06-02-2026
Цискаридзе провел аналогию с посещением религиозных храмов, указав на недопустимость входа в шортах или с открытыми плечами//////// Чем ему открытые плечи помешали? Люди в театр идут не как в храм, а на праздник. ДОЛЖНЫ ОДЕВАТЬСЯ ПРАЗДНИЧНО. Шорты как бы не айс, не нарядная одежда, но у чела может тупо не быть другой одежды.
22:37:22 06-02-2026
Гость (19:33:20 06-02-2026) Цискаридзе провел аналогию с посещением религиозных храмов, ... Я думал, что Цискаридзе умнее.Но похоже, высокие прыжки и всякие 32 фуэте окончательно выбили ум у знаменитого артиста. Насколько В.Васильев демократичней был. "Демократизм расцветает."Даже в царские времена до такого не додумывались. Студенты посещали театры. А у нас -"искусство - для избранных".
11:12:43 07-02-2026
Горожанин. (22:37:22 06-02-2026) Я думал, что Цискаридзе умнее.Но похоже, высокие прыжки и вс... Студенты в царской России посещали театры в своей студенческой форме. Вполне элегантной и подходящей для посещения театров. Студенты и сейчас основной зритель в театрах, сходите как-нибудь в театр, оторвите зад от дивана и компьютера, посмотрите спектакль. Вместо того чтобы про "демократизм" чушь писать.
17:02:18 07-02-2026
Горожанин. (22:37:22 06-02-2026) Я думал, что Цискаридзе умнее.Но похоже, высокие прыжки и вс... Ваша фраза "Я думал" - уже о многом, точнее, про узконаправленное состояние говорит. Ой, а вы сами сможет сделать эти 32 фуэте?)))))))
07:25:04 07-02-2026
Гость (19:33:20 06-02-2026) Цискаридзе провел аналогию с посещением религиозных храмов, ... Ну не сходил бы на 1 спектакль и сэкономленных денег хватило бы на хорошие штаны
16:52:47 07-02-2026
Цискаридзе по ходу женщины вообще мешают. Соперницы!
19:53:46 06-02-2026
Летом в музыкальном театре сидели два кадра в шлепанцах и шортах. С тяжёлыми цепями на шеях и руках. Я сразу вспомнил 90 годы и подумал,а не порали запретить прохождение в театр в таком виде? Они явно пришли на Блёданс посмотреть поближе.
00:57:57 07-02-2026
Сергей Писарев (19:53:46 06-02-2026) Летом в музыкальном театре сидели два кадра в шлепанцах и ... Пусть пришли посмотреть Бледанс поближе, но атмосфера спектакля, актерская игра явно оставила след в душах зрителей даже против их воли и желания. Пусть в шортах и шлепанца, но приобщились к искусству. Может, взрослые люди, но раньше в театре никогда не были. Так бывает.
20:16:44 06-02-2026
Не, а открытые плечи (я надеюсь , речь про женские идёт) то чем помешали? Красота же!
20:39:33 06-02-2026
Цепочку до какой толщины можно проносить? Кто будет контролировать контролёра?
23:29:44 06-02-2026
особенно на детских спектаклях треш, дети в ватных штанах, почти все не переодеваются и без второй обуви!! матери как на картошку одеты. Ужасно.
01:18:57 07-02-2026
Гость (23:29:44 06-02-2026) особенно на детских спектаклях треш, дети в ватных штанах, п... В Сибири живем, без ватных штанов никак. Я тоже такие ношу, колени очень болят, если холодно. Правда, в театр не рискну. Лучше дождусь тепла. Но у детей нет выхода, их обычно водят невзирая на погоду, когда каникулы или выходные. Во времена моего детства город был значительно компактнее, до театров добирались быстрее. Сейчас едут из отдаленных районов, многие на общественном транспорте, это долго и сменную одежду-обувь тащить тяжело. Потом в театре переоденутся, куда девать объемный пакет с вещами, в гардероб могут не принять, с собой таскать в зал? Пусть уж смотрят спектакль, как есть.
21:04:18 07-02-2026
В ватных штанах-то ладно, родители еще и жратву с собой несут для деточек, как в кино, хотя я бы и в кино запретила еду, вонища попкорном невыносимая и хруст, всю хрень с запада перетащили.
00:10:22 07-02-2026
А этот попрыгунчик не хочет обсудить цены на билеты в театр,в частности в Москве?
06:49:22 07-02-2026
Сначало пусть поговорит о ценах. Большая часть театров сидит на государственных дотациях , а цены на билеты , как на самолёт на Бали. Мы обеспечиваем их функционирование , а в итоге сходить туда возможности нет.
21:03:47 07-02-2026
Обращаться в Министерство культуры, которое не критиковал только ленивый?
03:45:52 08-02-2026
У нас на концертах двери сшибают с половины концерта, когда по правилам выходить не хотят, а тут про внешний вид)))))) )))
14:11:29 08-02-2026
Вспоминаю 60е, нам по 10-11 лет, переехали в Барнаул из деревни.
Нам не говорили,что не нужно в театр идти в ватниках и валенках. Мы с раннего детства знали,что идти в "Центр" (села или в гости),значит нас умоют,переоденут, причешут и переплетут косички, сменят носочки,проверят чистая ли обувь. Без нотаций и нравоучений. Просто мы вместе с мамой и папой идём " в люди". О них будут судить какие они родители и какое уважение проявляют к соседям. Неважно,что платьишки ситцевые, а сандалии одни на все лето. Главное ребенок ухожен и уже понимает,что его вид - это уважение к другим людям,что стыдно неряхой выходить на "улицу". Дома была старенькая, удобная одежда, в школу - школьная форма, в клуб или в гости что то более новое и нарядное,но обязательно отутюженное и слегка накрахмаленное, если ситец. Да,зимой валенки даже на новогоднюю ёлку, ТК холодный пол и мороз на улице . А вот в городе в театр,как и в школу со второй обувью ходили, и сдавали мешочки с уличными ботинками в гардероб. А на валенках мелом писали номерок.
А вот сына 80го г.р. в школьные года не могла приучить ходить в театр и в гости не в обыденной одежде. Даже сейчас она не делится на каждодневную и нарядную.
А вкус и воспитание испортили 90е,когда на барахолках появились платья в блестках, прозрачные юбки, джинсы на все случаи жизни. В школу стали ходить в этом диком ширпотреб, чтобы похвастаться блузкой как на эстраде.
Я лично против предложения Цискаридзе про дресс -код. Если девочку, да и мальчика,научили с детского сада различать "рабочую" и "выходную" одежду,то он может пойти в театр в одежде "менеджера",но не пойдет в засаленной спецовке. Человек найдет полчаса, чтобы забежать домой переодеться.а в выходной день не наденет спецовку для похода в театр оперетты . Он распределит свое время так,чтобы самому было комфортно в зрительном зале.