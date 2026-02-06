В России предложили создать дресс-код для посещения театров

В качестве ориентира предлагают рассмотреть правила посещения храмов

06 февраля 2026, 18:35, ИА Амител

Николай Цискаридзе, знаменитый артист балета и руководитель Академии русского балета имени Вагановой, выразил мнение, что Министерство культуры РФ должно создать свод правил относительно внешнего вида посетителей театров и других учреждений культуры.

Заявление прозвучало в ходе марафона, организованного обществом "Знание". Цискаридзе провел аналогию с посещением религиозных храмов, указав на недопустимость входа в шортах или с открытыми плечами. По его словам, аналогичный подход применим и к "храмам культуры". Артист убежден, что соответствующий внешний вид является проявлением взаимного уважения между людьми и к месту, которое они посещают.