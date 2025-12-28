НОВОСТИПроисшествия

В Туве подросток зарезал сверстника во время школьной новогодней дискотеки

Подозреваемого задержали

28 декабря 2025, 09:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Туве произошло жестокое убийство во время школьного новогоднего праздника. Как сообщает СУ СК РФ по региону, 17-летний подросток зарезал своего сверстника, с которым у него произошла ссора на дискотеке.

По данным следствия, бывший ученик школы пришел на мероприятие с ножом, вывел своего бывшего одноклассника на улицу, и между ними вспыхнул конфликт. В ходе перепалки подозреваемый нанес потерпевшему несколько ножевых ударов, от которых тот скончался на месте.

Нападавший, учащийся первого курса Ак-Довуракского горного техникума, был задержан правоохранительными органами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства и мотивы трагедии.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

09:06:16 28-12-2025

Вот так ломаются судьбы людей...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:02 28-12-2025

Из за тувинки ?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:01 28-12-2025

Наверное из-за какой-нибудь ерунды

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

10:07:14 28-12-2025

Традиции такие в Туве.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Слово пацана

10:30:52 28-12-2025

Человек формируется в процессе воспитания. Смекаете?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:51:59 28-12-2025

Слово пацана (10:30:52 28-12-2025) Человек формируется в процессе воспитания. Смекаете?... не, онижемамкам некогда, они рилсы смотрят

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:58 28-12-2025

Как блин пропустили человека, который уже не является учеником этой школы, на дискотеку? Опять проблема в охране же. Ну и дискотеки эти ни к чему. Просто сгоняют туда всех, кто хочет и не хочет. Не нужны дискотеки в школе.

  -4 Нравится
Ответить
