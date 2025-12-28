В Туве подросток зарезал сверстника во время школьной новогодней дискотеки

Подозреваемого задержали

28 декабря 2025, 09:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Туве произошло жестокое убийство во время школьного новогоднего праздника. Как сообщает СУ СК РФ по региону, 17-летний подросток зарезал своего сверстника, с которым у него произошла ссора на дискотеке.

По данным следствия, бывший ученик школы пришел на мероприятие с ножом, вывел своего бывшего одноклассника на улицу, и между ними вспыхнул конфликт. В ходе перепалки подозреваемый нанес потерпевшему несколько ножевых ударов, от которых тот скончался на месте.

Нападавший, учащийся первого курса Ак-Довуракского горного техникума, был задержан правоохранительными органами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства и мотивы трагедии.