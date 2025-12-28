В Туве подросток зарезал сверстника во время школьной новогодней дискотеки
Подозреваемого задержали
28 декабря 2025, 09:00, ИА Амител
В Туве произошло жестокое убийство во время школьного новогоднего праздника. Как сообщает СУ СК РФ по региону, 17-летний подросток зарезал своего сверстника, с которым у него произошла ссора на дискотеке.
По данным следствия, бывший ученик школы пришел на мероприятие с ножом, вывел своего бывшего одноклассника на улицу, и между ними вспыхнул конфликт. В ходе перепалки подозреваемый нанес потерпевшему несколько ножевых ударов, от которых тот скончался на месте.
Нападавший, учащийся первого курса Ак-Довуракского горного техникума, был задержан правоохранительными органами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства и мотивы трагедии.
09:06:16 28-12-2025
Вот так ломаются судьбы людей...
09:13:02 28-12-2025
Из за тувинки ?
10:02:01 28-12-2025
Наверное из-за какой-нибудь ерунды
10:07:14 28-12-2025
Традиции такие в Туве.
10:30:52 28-12-2025
Человек формируется в процессе воспитания. Смекаете?
12:51:59 28-12-2025
Слово пацана (10:30:52 28-12-2025) Человек формируется в процессе воспитания. Смекаете?... не, онижемамкам некогда, они рилсы смотрят
16:49:58 28-12-2025
Как блин пропустили человека, который уже не является учеником этой школы, на дискотеку? Опять проблема в охране же. Ну и дискотеки эти ни к чему. Просто сгоняют туда всех, кто хочет и не хочет. Не нужны дискотеки в школе.