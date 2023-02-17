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В Вашингтоне поддержали нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму

По словам Виктории Нуланд, Украина не будет находиться в безопасности, если полуостров как минимум не демилитаризован

17 февраля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Соединённые Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

По её словам, "это законные цели" и "Украина наносит по ним удары".

"И мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован. Это часть обеспечения прочного сдерживания [России]", – цитирует чиновницу ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с группой экспертов дал понять, что Вашингтон активно не подталкивает Киев к попытке занять Крым, так как в противном случае это может привести к более масштабному ответу со стороны Москвы.

Комментарии 10

  • НАТО должна быть готова к противостоянию с Россией, которое продлится "много-много-много-много лет". Столтенберг
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Вот ударили украинцы по Крымскому мосту,так безопасность всей Украины и повысилась.Жизнь для украинцев стала лучше,жить стало веселей.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • В таком темпе это не исключено. Вопрос времени, но могут и дождаться. Очень странная эта СВО. Дождались разрушения моста, начали удары по инфраструктуре. Авиацию не использовали, пока НАТО не снабдило Украину оружием делающим бессмысленным вылет за территорию. И вот , уже говорят, что на днях начнут массово использовать авиацию, т.к это недорого и эффективно. Потом танков дождутся и перейдут в наступление.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Вика Нуланд ещё в 2014 году печеньки на Майдауне раздавала. Наиболее мерзотная американка.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Первое было уничтожение СССР. Второе втягивание России в любую войну. Третье расчленение России на несколько "независимых" территорий. Четвертое уменьшение коренного населения на этих территориях. Пятое заселение этих территорий народами переполненной Европы. Шестое использование ресурсов России для дальнейшего обогащения западных Капиталистов.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость,самая главная и самая окончательная цель для западных капиталистов-разграбление богатейших природных ресурсов России.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Не понимаю, у нас "новичёк" закончился? Почему эти мрази ещё что то гавкают на нас до сих пор?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Вот тоже не пойму.Англичане и часть европейских экспертов с точностью установили, что наши травят "Новичком" своих врагов.Чего бы сейчас не пускать его в ход, в том числе за границей?Боимся 11-го пакета санкций?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Просто наши планомерно показывают неэффективность западного вооружения. Патриотов раздолбят и все начнут С400 покупать, абрамсов с остальным зверинцем переплавят наши металлурги и тогда будут покупать Т90. Потом Европа отдаст F16 украинцам и весь мир будет покупать сушки с мигами. Все продумано до мулиметра!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Все продумано до мулиметра!---ну очень наивно, очень
    17 февраля, Гость   Ответить
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