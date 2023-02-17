В Вашингтоне поддержали нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму
По словам Виктории Нуланд, Украина не будет находиться в безопасности, если полуостров как минимум не демилитаризован
17 февраля 2023, 08:45, ИА Амител
Соединённые Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
По её словам, "это законные цели" и "Украина наносит по ним удары".
"И мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован. Это часть обеспечения прочного сдерживания [России]", – цитирует чиновницу ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с группой экспертов дал понять, что Вашингтон активно не подталкивает Киев к попытке занять Крым, так как в противном случае это может привести к более масштабному ответу со стороны Москвы.
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