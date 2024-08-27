В законе Алтайского края появится новое основание для отставки губернатора

Поводом для ухода с должности может стать статус иноагента

27 августа 2024, 09:15, Александра Черданцева

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

В Устав Алтайского края планируют добавить еще одно основание, по которому губернатора региона ждет отставка – признание его иностранным агентом. Этот вопрос рассмотрят депутаты регионального Заксобрания на сессии 28 августа.

Новое требование придумали не в АКЗС, оно продиктовано изменением федерального законодательства. Наиболее вероятно, что депутаты одобрят этот пункт и уже через десять дней он вступит в силу.

А пока же в законе есть девять пунктов, по которым полномочия губернатора Алтайского края прекращаются досрочно: