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В законе Алтайского края появится новое основание для отставки губернатора

Поводом для ухода с должности может стать статус иноагента

27 августа 2024, 09:15, Александра Черданцева

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru
Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

В Устав Алтайского края планируют добавить еще одно основание, по которому губернатора региона ждет отставка – признание его иностранным агентом. Этот вопрос рассмотрят депутаты регионального Заксобрания на сессии 28 августа.

Новое требование придумали не в АКЗС, оно продиктовано изменением федерального законодательства. Наиболее вероятно, что депутаты одобрят этот пункт и уже через десять дней он вступит в силу. 

А пока же в законе есть девять пунктов, по которым полномочия губернатора Алтайского края прекращаются досрочно:

  • смерть;
  • отставка по собственному желанию;
  • отставка решением президента, после того как АКЗС выразило главе региона недоверие;
  • отставка решением президента в связи с утратой доверия;
  • признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
  • признание судом безвестно отсутствующим или объявление умершим;
  • вступление в силу обвинительного приговора суда;
  • выезд в другую страну на ПМЖ;
  • прекращение гражданства РФ или наличие гражданства, подданства или ПМЖ иностранного государства.
Губернаторы Алтайский край акзс отставки и назначения законы

Комментарии 2

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Гость

09:50:23 27-08-2024

отставка решением президента, после того как АКЗС выразило главе региона недоверие;(с)
Я правильно понял,что по ситуации с кибардиным АКЗС выразила доверие губеру?

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Гость

10:53:23 27-08-2024

Эту движуху с губернатором согласовали?

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