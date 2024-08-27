В законе Алтайского края появится новое основание для отставки губернатора
Поводом для ухода с должности может стать статус иноагента
27 августа 2024, 09:15, Александра Черданцева
Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru
В Устав Алтайского края планируют добавить еще одно основание, по которому губернатора региона ждет отставка – признание его иностранным агентом. Этот вопрос рассмотрят депутаты регионального Заксобрания на сессии 28 августа.
Новое требование придумали не в АКЗС, оно продиктовано изменением федерального законодательства. Наиболее вероятно, что депутаты одобрят этот пункт и уже через десять дней он вступит в силу.
А пока же в законе есть девять пунктов, по которым полномочия губернатора Алтайского края прекращаются досрочно:
- смерть;
- отставка по собственному желанию;
- отставка решением президента, после того как АКЗС выразило главе региона недоверие;
- отставка решением президента в связи с утратой доверия;
- признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признание судом безвестно отсутствующим или объявление умершим;
- вступление в силу обвинительного приговора суда;
- выезд в другую страну на ПМЖ;
- прекращение гражданства РФ или наличие гражданства, подданства или ПМЖ иностранного государства.
09:50:23 27-08-2024
отставка решением президента, после того как АКЗС выразило главе региона недоверие;(с)
Я правильно понял,что по ситуации с кибардиным АКЗС выразила доверие губеру?
10:53:23 27-08-2024
Эту движуху с губернатором согласовали?