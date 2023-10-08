Вера Брежнева развелась с Меладзе и записала альбом на украинском языке
Тайную свадьбу пара сыграла в 2015 году
08 октября 2023, 09:35, ИА Амител
Кадр из видео
Певица Вера Брежнева в своих социальных сетях намекнула на развод с Константином Меладзе. Она также анонсировала выход новых песен.
"Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос... все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке", – написала Брежнева.
Слухи о романе пары стали распространяться еще в нулевых, позднее бывшая жена Меладзе подтвердила информацию о том, что он изменял ей с одной из участниц группы "ВИА Гра".
В 2015 году Меладзе и Брежнева тайно поженились. Подробности и обстоятельства развода пара не раскрывает.
10:34:54 08-10-2023
Если на украинском, то её мини-альбом разлетится как горячие пирожки.
15:06:24 08-10-2023
Гость (10:34:54 08-10-2023) Если на украинском, то её мини-альбом разлетится как горячие... Среди бандердогов.
11:13:26 08-10-2023
Специально не закавычила "развод",а вы заглатываете с радостью. А во вторых: редакция,с чего вы пиарите этот грузино-хохляцкий союз? Они вроде ясно выразили своё отношение к России.
12:27:34 08-10-2023
[Гость (11:13:26 08-10-2023) Специально не закавычила "развод",а вы заглатываете с радост... Думаете, она настолько грамотная, чтобы кавычить разводы? Я вас умоляю.
12:52:40 08-10-2023
Очередная певица-шептунья. Ее уже все давно забыли здесь. Авось будет другой "спонсор")
13:21:54 08-10-2023
нельзя вывести Галушку из девушки
13:42:58 08-10-2023
Гость (11:13:26 08-10-2023) Специально не закавычила "развод",а вы заглатываете с радост... Если на украинском,то и фамилию пусть свою вернёт - Галушко,или как там ее
13:47:53 08-10-2023
Голос??? - не смешите мои тапочки!!! Прости господи, а не певица!
15:56:36 08-10-2023
Гость (13:47:53 08-10-2023) Голос??? - не смешите мои тапочки!!! Прости господи, а не п... Как говорил Макарыч -"кто эти люди, что они понимают в футболе"???
18:23:43 08-10-2023
мир сошел с ума,спецоперация сорвала маски со многих людей и повылезало все их темное нутро. что же вы предатели родины в России концерты свои давали, бабло зарабатывали, а как у хохлов случился геноцид так сразу на Россию ополчились,при том что не мы напали. Чет никто про порошенко не пишет не обвиняет и тд.
18:59:09 08-10-2023
Союз грузила и сала.
09:30:51 09-10-2023
О ребята! С такими настроениями и ненавистью как в комментариях, нам воевать еще лет 10. Не скоро придёт понимание бессмысленности конфликта.