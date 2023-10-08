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Вера Брежнева развелась с Меладзе и записала альбом на украинском языке

Тайную свадьбу пара сыграла в 2015 году

08 октября 2023, 09:35, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Певица Вера Брежнева в своих социальных сетях намекнула на развод с Константином Меладзе. Она также анонсировала выход новых песен.

"Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос... все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке", – написала Брежнева.

Слухи о романе пары стали распространяться еще в нулевых, позднее бывшая жена Меладзе подтвердила информацию о том, что он изменял ей с одной из участниц группы "ВИА Гра". 

В 2015 году Меладзе и Брежнева тайно поженились. Подробности и обстоятельства развода пара не раскрывает. 

музыка

Комментарии 12

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Гость

10:34:54 08-10-2023

Если на украинском, то её мини-альбом разлетится как горячие пирожки.

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Гость

15:06:24 08-10-2023

Гость (10:34:54 08-10-2023) Если на украинском, то её мини-альбом разлетится как горячие... Среди бандердогов.

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Гость

11:13:26 08-10-2023

Специально не закавычила "развод",а вы заглатываете с радостью. А во вторых: редакция,с чего вы пиарите этот грузино-хохляцкий союз? Они вроде ясно выразили своё отношение к России.

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Гость

12:27:34 08-10-2023

[Гость (11:13:26 08-10-2023) Специально не закавычила "развод",а вы заглатываете с радост... Думаете, она настолько грамотная, чтобы кавычить разводы? Я вас умоляю.

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Гость

12:52:40 08-10-2023

Очередная певица-шептунья. Ее уже все давно забыли здесь. Авось будет другой "спонсор")

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Элен без ребят

13:21:54 08-10-2023

нельзя вывести Галушку из девушки

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Гость

13:42:58 08-10-2023

Гость (11:13:26 08-10-2023) Специально не закавычила "развод",а вы заглатываете с радост... Если на украинском,то и фамилию пусть свою вернёт - Галушко,или как там ее

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Гость

13:47:53 08-10-2023

Голос??? - не смешите мои тапочки!!! Прости господи, а не певица!

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Гость

15:56:36 08-10-2023

Гость (13:47:53 08-10-2023) Голос??? - не смешите мои тапочки!!! Прости господи, а не п... Как говорил Макарыч -"кто эти люди, что они понимают в футболе"???

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Кира

18:23:43 08-10-2023

мир сошел с ума,спецоперация сорвала маски со многих людей и повылезало все их темное нутро. что же вы предатели родины в России концерты свои давали, бабло зарабатывали, а как у хохлов случился геноцид так сразу на Россию ополчились,при том что не мы напали. Чет никто про порошенко не пишет не обвиняет и тд.

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Гость

18:59:09 08-10-2023

Союз грузила и сала.

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Гость

09:30:51 09-10-2023

О ребята! С такими настроениями и ненавистью как в комментариях, нам воевать еще лет 10. Не скоро придёт понимание бессмысленности конфликта.

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