Вера Брежнева развелась с Меладзе и записала альбом на украинском языке

Тайную свадьбу пара сыграла в 2015 году

08 октября 2023, 09:35, ИА Амител

Кадр из видео

Певица Вера Брежнева в своих социальных сетях намекнула на развод с Константином Меладзе. Она также анонсировала выход новых песен.

"Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос... все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке", – написала Брежнева.

Слухи о романе пары стали распространяться еще в нулевых, позднее бывшая жена Меладзе подтвердила информацию о том, что он изменял ей с одной из участниц группы "ВИА Гра".

В 2015 году Меладзе и Брежнева тайно поженились. Подробности и обстоятельства развода пара не раскрывает.