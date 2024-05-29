Ветер резко усилится до 100 км/ч в Алтайском крае днем 29 мая

29-31 мая на территории региона ожидаются заморозки до -4 градусов

29 мая 2024, 13:01, ИА Амител

Облака во время урагана / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение днем 29 мая из-за усиления ветра, сообщает региональный Гидрометцентр.

"В ближайшие два часа с сохранением днем 29 мая 2024 года ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 25-27 м/с", – предупредили синоптики.

29-31 мая при прояснениях на территории региона ожидаются заморозки интенсивностью до -4 градусов.

Ранее в крае прогнозировали мощный ураган в ближайшие дни с усилением ветра до 35 метров в секунду.