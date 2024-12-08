"Википедия" удалила фейковую информацию о месте смерти академика Велихова

Ранее в статье указали, что ученый умер в Турции

08 декабря 2024, 14:21, ИА Амител

Википедия / Фото: unsplash.com / Oberon Copeland @veryinformed.com

Модераторы "Википедии" по требованию Роскомнадзора удалили фейковую информацию о месте смерти академика Евгения Велихова. Как сообщает News.ru, ранее местом смерти советского и российского ученого был указан турецкий город Мерсин.

В действительности ученый скончался в Москве. Сейчас в статье указана лишь дата смерти Велихова – 5 декабря.

Перед этим Роскомнадзор заявлял, что "Википедия" намеренно "распространяет недостоверную информацию и вводит пользователей Сети в заблуждение" о смерти Велихова. Ведомство направило площадке требование о принятии незамедлительных мер по исполнению законов РФ и удалению недостоверной информации.