"Википедия" удалила фейковую информацию о месте смерти академика Велихова
Ранее в статье указали, что ученый умер в Турции
08 декабря 2024, 14:21, ИА Амител
Модераторы "Википедии" по требованию Роскомнадзора удалили фейковую информацию о месте смерти академика Евгения Велихова. Как сообщает News.ru, ранее местом смерти советского и российского ученого был указан турецкий город Мерсин.
В действительности ученый скончался в Москве. Сейчас в статье указана лишь дата смерти Велихова – 5 декабря.
Перед этим Роскомнадзор заявлял, что "Википедия" намеренно "распространяет недостоверную информацию и вводит пользователей Сети в заблуждение" о смерти Велихова. Ведомство направило площадке требование о принятии незамедлительных мер по исполнению законов РФ и удалению недостоверной информации.
14:49:03 08-12-2024
Че Википедии за фейк теперь будет? Лет 10?
14:56:28 08-12-2024
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