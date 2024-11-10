Виктор Томенко наградил алтайских паралимпийцев

Встреча состоялась в Бийске

10 ноября 2024, 16:25, ИА Амител

Встреча Томенко с паралимпийцами / Фото: t.me/tomenko_22

Глава Алтайского края встретился с паралимпийскими спортсменами региона. В рамках встречи Виктор Томенко наградил атлетов и их тренеров.

В своем Telegram-канале Томенко сообщил, что встреча состоялась в Бийске, где находится спортивный комплекс "Заря", где тренируются паралимпийцы.