Виктор Томенко наградил алтайских паралимпийцев
Встреча состоялась в Бийске
10 ноября 2024, 16:25, ИА Амител
Глава Алтайского края встретился с паралимпийскими спортсменами региона. В рамках встречи Виктор Томенко наградил атлетов и их тренеров.
В своем Telegram-канале Томенко сообщил, что встреча состоялась в Бийске, где находится спортивный комплекс "Заря", где тренируются паралимпийцы.
"Среди награжденных – Роман Жданов и Александр Костин, которые во время Паралимпийских игр завоевали золотые и серебряные медали. Также это двукратный бронзовый призер Егор Ефросинин, спортсмены Алексей Ганюк и Юрий Клопцов, – отметил губернатор. – Почетного звания "Заслуженный работник физкультуры и спорта Алтайского края" удостоены тренер спорткомплекса "Заря" Елена Соколова и доцент кафедры спортивных дисциплин краевого педуниверситета Сергей Мануйлов".
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