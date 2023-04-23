Награду как лучший художник получил Антон Болкунов, который работал над спектаклем "Паша"

23 апреля 2023, 15:17, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил театр кукол "Сказка" с получением премии "Золотая маска", вручение которой прошло накануне. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Алтайский театр кукол "Сказка" получил награду в рамках национальной премии "Золотая маска". Антон Болкунов, работавший над спектаклем "Паша", был отмечен как лучший художник. Постановку создали по рассказам из книги Павла Селукова "Добыть Тарковского", – рассказал глава региона.

Ранее сообщалось, что барнаульская певица Милена Таль споёт на всероссийском вокальном конкурсе "Звезда".