Барнаульская певица споёт на всероссийском вокальном конкурсе

Трансляция состоится 22 апреля в 22:30

22 апреля 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: vk.com/milenatalmusic

Барнаульская певица Милена Таль споёт на всероссийском вокальном конкурсе "Звезда".

Как сообщают "Вести Алтай", трансляция состоится 22 апреля в 22:30 по местному времени на канале "Звезда". Участниками конкурса стали исполнители из 89 регионов. Их выступления показывают по субботам.

"Чтобы я попала в финал, очень важно проголосовать за меня после эфира. Голосование будет проходить на сайте зазвезду.рф и продлится ровно сутки после того, как выпуск выйдет в эфир", – рассказала девушка.

Милена Таль – выпускница Павловской музыкальной школы. Она сама пишет музыку и песни. Если девушка попадёт в финал, то сможет исполнить мечту детства – спеть на большую аудиторию собственное произведение.