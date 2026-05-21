Эксперты рассказали, как выбрать качественное российское вино
Главный ориентир — знак "Вино России" на федеральной марке
21 мая 2026, 08:33, ИА Амител
Ассоциация виноградарей и виноделов России поделилась с РИА Новости советами по выбору качественного отечественного вина.
Главный знак качества
«Если говорить о российском вине, то на данный момент единственный подтвержденный знак качества — это знак "Вино России" на федеральной специальной марке (ФСМ) в виде круга с матрешкой. Этот знак получают после проверки подлинности происхождения сырья (винограда) и подтверждения объема вина из этого сырья», — говорится в сообщении.
Также эксперты советуют обращать внимание на репутацию производителя. Для российского рынка, который еще молод, имя хозяйства часто говорит больше, чем красивая этикетка.
Год урожая и сорт винограда
Для большинства российских вин лучше выбирать относительно свежие урожаи: белые и розовые — один-два года от урожая, легкие красные — один-три года, серьезные выдержанные красные — дольше. Долгая выдержка хороша только для сложных игристых классического метода, плотных красных с хорошей кислотностью и танинами и отдельных коллекционных белых.
«Если вы в 2026 году видите на полке недорогое розе урожая 2018 года — это, скорее, повод насторожиться, а не радоваться "выдержке". Молодое розе или легкий совиньон блан от долгих лет хранения только теряют свежесть. Российское виноделие в основном работает в стиле свежих фруктовых вин», — пояснили эксперты.
Хорошим знаком считается указание сорта винограда — это требование 468-ФЗ.
«Когда вы видите на контрэтикетке надпись вроде "из белых сортов винограда" — перед вами вино невысокого качества», — предупреждают виноделы.
Дата дегоржажа для игристых
Для игристых вин, сделанных классическим методом, важна дата дегоржажа — момент удаления осадка дрожжей из бутылки. Если она указана, это очень хороший знак. Не стоит путать ее с "датой оформления".
После дегоржажа вино постепенно теряет свежесть, поэтому чем свежее дата, тем ярче вкус. Для большинства российских игристых оптимально, чтобы после дегоржажа прошло от полугода до трех лет. Однако для сложных игристых длительная выдержка (ноты бриоши, орехов, сливочность) — это плюс. Такую информацию обычно можно найти на сайте производителя.
Другие признаки
О качестве вина также говорят нормальная натуральная пробка или качественный винтовой колпачок, а также аккуратная этикетка без перегруженного "люкса".
Главный совет
«Если не знаете производителя — выбирайте не "самое выдержанное", а самое понятное и свежее вино от хозяйства с репутацией и прозрачным происхождением. Для российского вина это работает гораздо надежнее, чем громкие слова на этикетке», — заключили в Ассоциации виноградарей и виноделов России.
08:52:11 21-05-2026
Помню несколько лет назад бутылка отличного Чилийского вина стоила в районе 400р. Решили поддержать отечественного производителя, теперь то вино стоит почти в три раза дороже. Но не один отечественный аналог по цене 1000+ даже рядом не стоял с тем самым дешёвым чилийским.
Что-то напоминает данная ситуация
09:50:15 21-05-2026
Гость (08:52:11 21-05-2026) Помню несколько лет назад бутылка отличного Чилийского вина ...
4 года назад и новый RX , в автосалоне, стоил 4 миллиона.
12:23:42 21-05-2026
Гость (08:52:11 21-05-2026) Помню несколько лет назад бутылка отличного Чилийского вина ... помню в 80 годах прошлого века на ярмарке в нашем славном городке продавали портвейн португальский-,, Порто фест"и,, Сандимэн" - вкуснота.
да и,, боровинка на коньяке", хороша.была.
а в Форосе-портвейн,, массандра".
08:57:00 21-05-2026
[Если не знаете производителя — выбирайте не "самое выдержанное", а самое понятное и свежее вино..]
А еще лучше - не покупайте вина российских производителей. Были нормальные Крымские вина, но 15 лет назад закончились..
09:53:24 21-05-2026
Мимопроходящий (08:57:00 21-05-2026) [Если не знаете производителя — выбирайте не "самое выдержан... Тут всё довольно просто, нужно просто посмотреть кому принадлежат винодельни
09:46:42 21-05-2026
В заголовке оксюморон
13:45:56 21-05-2026
черного полковника беру, марку эту знаю еще по коктебелю, второе было в СССР по дороговизне после черного доктора
так вот оно стоило в декабре 800 руб а теперь 1800 вот ведь
есть есть у нас в стране вина нормальные, которые фору дадут забугорным
а чилийское брал задорого и пить не стал - там толи вода толи пойло