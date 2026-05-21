Эксперты рассказали, как выбрать качественное российское вино

Главный ориентир — знак "Вино России" на федеральной марке

21 мая 2026, 08:33, ИА Амител

Виноград. Вино / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Ассоциация виноградарей и виноделов России поделилась с РИА Новости советами по выбору качественного отечественного вина.

Главный знак качества

«Если говорить о российском вине, то на данный момент единственный подтвержденный знак качества — это знак "Вино России" на федеральной специальной марке (ФСМ) в виде круга с матрешкой. Этот знак получают после проверки подлинности происхождения сырья (винограда) и подтверждения объема вина из этого сырья», — говорится в сообщении.

Также эксперты советуют обращать внимание на репутацию производителя. Для российского рынка, который еще молод, имя хозяйства часто говорит больше, чем красивая этикетка.

Год урожая и сорт винограда

Для большинства российских вин лучше выбирать относительно свежие урожаи: белые и розовые — один-два года от урожая, легкие красные — один-три года, серьезные выдержанные красные — дольше. Долгая выдержка хороша только для сложных игристых классического метода, плотных красных с хорошей кислотностью и танинами и отдельных коллекционных белых.

«Если вы в 2026 году видите на полке недорогое розе урожая 2018 года — это, скорее, повод насторожиться, а не радоваться "выдержке". Молодое розе или легкий совиньон блан от долгих лет хранения только теряют свежесть. Российское виноделие в основном работает в стиле свежих фруктовых вин», — пояснили эксперты.

Хорошим знаком считается указание сорта винограда — это требование 468-ФЗ.

«Когда вы видите на контрэтикетке надпись вроде "из белых сортов винограда" — перед вами вино невысокого качества», — предупреждают виноделы.

Дата дегоржажа для игристых

Для игристых вин, сделанных классическим методом, важна дата дегоржажа — момент удаления осадка дрожжей из бутылки. Если она указана, это очень хороший знак. Не стоит путать ее с "датой оформления".

После дегоржажа вино постепенно теряет свежесть, поэтому чем свежее дата, тем ярче вкус. Для большинства российских игристых оптимально, чтобы после дегоржажа прошло от полугода до трех лет. Однако для сложных игристых длительная выдержка (ноты бриоши, орехов, сливочность) — это плюс. Такую информацию обычно можно найти на сайте производителя.

Другие признаки

О качестве вина также говорят нормальная натуральная пробка или качественный винтовой колпачок, а также аккуратная этикетка без перегруженного "люкса".

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