В России появится новый ГОСТ для игристых вин национального производства

Обновление действующих и разработка новых стандартов направлены на создание единой системы требований для винодельческой продукции

10 марта 2026, 10:31, ИА Амител

Шампанское / Супермаркет / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России готовят новый государственный стандарт для отечественных игристых вин. Документ находится на стадии экспертного обсуждения, сообщили РИА Новости в Росстандарте.

В ведомстве уточнили, что сейчас завершается разработка ряда национальных стандартов. Среди них — документ под названием "Вина игристые российские. Общие технические условия", который проходит процедуру экспертного рассмотрения и подготовку к утверждению.

По информации Росстандарта, обновление действующих и разработка новых стандартов направлены на создание единой системы требований для винодельческой продукции. Это позволит усилить контроль качества напитков на всех этапах их производства — от сырья до готовой продукции.

Ранее сообщалось, что Россия пока не определила дату введения нового международного ГОСТа на вино, хотя его планировалось запустить с 1 июля 2026 года.

Девушка выбирает шампанское / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Эксперт объяснила, почему алкоголь нельзя хранить на балконе зимой

Перепады температуры могут испортить вкус шампанского, водки и вина, а также привести к разрыву стекла
