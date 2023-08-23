Владелице батута, на котором покалечились две девочки в Барнауле, ужесточили приговор

Вначале ей дали условное наказание, а теперь еще и запретили в течение двух лет развлекать людей

23 августа 2023, 16:43, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае усилили наказание предпринимательнице, чьи действия повлекли тяжелое травмирование двух девочек на надувном батуте, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, инцидент произошел 30 мая 2021 года в Барнауле. Резкий порыв ветра поднял в воздух плохо закрепленный батут, две малолетние девочки упали на землю, получив травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

В мае 2023 года владелицу батута приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 4,1 млн рублей.

Краевая прокуратура сочла приговор слишком мягким и внесла апелляционное представление. Суд согласился с доводами и усилил наказание предпринимательнице.