Владелице батута, на котором покалечились две девочки в Барнауле, ужесточили приговор
Вначале ей дали условное наказание, а теперь еще и запретили в течение двух лет развлекать людей
23 августа 2023, 16:43, ИА Амител
В Алтайском крае усилили наказание предпринимательнице, чьи действия повлекли тяжелое травмирование двух девочек на надувном батуте, сообщает региональная прокуратура.
Напомним, инцидент произошел 30 мая 2021 года в Барнауле. Резкий порыв ветра поднял в воздух плохо закрепленный батут, две малолетние девочки упали на землю, получив травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.
В мае 2023 года владелицу батута приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 4,1 млн рублей.
Краевая прокуратура сочла приговор слишком мягким и внесла апелляционное представление. Суд согласился с доводами и усилил наказание предпринимательнице.
"Осужденной назначено дополнительное наказание в виде лишения права на два года заниматься деятельностью по прокату и аренде товаров для отдыха и спортивных товаров, деятельности парков культуры и отдыха и тематических парков, зрелищно-развлекательной деятельностью, связанной с оказанием услуг несовершеннолетним. Компенсация морального вреда увеличена до 7,35 млн рублей", - рассказали в ведомстве.
10:10:04 24-08-2023
Сурово ужесточили.