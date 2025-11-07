"Власть валялась на дороге". Почему Октябрьская революция до сих пор будоражит умы россиян

О событиях 1917 года снимают фильмы и пишут книги, спорят и делают выводы

07 ноября 2025, 13:10, ИА Амител

Митинг КПРФ 7 ноября / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Отношение в нашей стране к свершившейся 108 лет назад, 7 ноября 1917 года, Октябрьской революции могло меняться в зависимости от усилий пропаганды и политики, но никогда не было равнодушным. Почему о событиях той поры спорят законодатели, как советская власть подпитывала антисоветские мифы о революции и какие выводы делает политический класс – в материале amic.ru.

Страсти по празднику

В советский период в эти дни обильно напоминали о свершениях социализма и всепобеждающей силе идей Маркса-Энгельса-Ленина (на каком-то этапе в этом ряду стояло имя Сталина), в антисоветские 1990-е в масс-медиа не менее обильно раздавался плач по России, "которую мы потеряли".

Сегодня, после неоднократной смены поколений, отношение к главному событию ХХ века остается более спокойное, но по-прежнему неравнодушное. Скажем, в Госдуме на днях "призрак коммунизма" снова дал о себе знать – кого-то воодушевил, а кого-то напугал. Депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым выступили с законодательной инициативой вернуть день 7 ноября в разряд выходных в честь Великой Октябрьской социалистической революции.

Внесенный коммунистами законопроект предполагает внесение изменений в статью Трудового кодекса о нерабочих праздничных днях.

Согласно пояснительной записке к документу, восстановление дня 7 ноября в числе официальных праздников будет способствовать укреплению гражданской сплоченности в условиях гибридной войны против России, развязанной западным сообществом.

«Принятие настоящего законопроекта будет способствовать повышению осведомленности граждан о ключевых событиях XX века, а сам законопроект получит широкую общественную поддержку ввиду особого отношения миллионов граждан к дате 7 ноября», – говорится в пояснительной записке.

Ранее Зюганов напомнил РИА Новости, что в Белоруссии (входящей в состав Союзного государства) день Октябрьской революции является праздничным.

«Законопроект направлен на восстановление исторической справедливости и поможет сохранить память о ключевых событиях XX века, включая парад 7 ноября 1941 года, который стал уникальным событием в мировой истории и переломным моментом в ходе Битвы за Москву, который приблизил победу советского народа в Великой Отечественной войне», – рассказал лидер компартии.

Документ пока не обсуждался в Госдуме, однако в предвыборный период представляется сомнительным, что партия власти одобрит инициативу оппозиционеров. Однако дискуссии на эту тему в стенах российского парламента уже ведутся, о чем сообщил amic.ru источник, близкий к аналитическому аппарату ГД:

«На самом деле Госдума еще несколько лет назад готова была принять решение, объявляющее 7 ноября выходным днем. Однако правящая партия опасалась, что это даст мощный козырь в руки коммунистов. И до сих пор опасается. Рассматривался вариант сделать день выходным в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и даже в честь окончательного освобождения Москвы от поляков в 1612-м – есть такие основания. Но не решились».

Деньги Усманова и палец Парвуса

Другим отражением неравнодушия к октябрьской революции стала дискуссия вокруг киноромана Андрея Кончаловского "Хроники русской революции", премьера которого состоялась в октябре.

Некоторые историки обвинили режиссера, что историческую правду он принес в жертву художественному вымыслу. Среди критиков создателя "Хроник" – автор проекта "Цифровая история" Егор Яковлев, консультировавший Кончаловского.

«Взять хотя бы эпизод, в котором Ленин, Красин и группа рабочих приходят к Парвусу и начинают требовать от него деньги, вырученные за постановки пьесы Горького "На дне". Когда Парвус отказывается отдать деньги, Ленин приказывает отрезать Парвусу кусок пальца. Ничего общего с историческими фактами это не имеет. И таких эпизодов в сериале, к сожалению, немало», – огорченно делился своими мыслями Яковлев.

Историк Ярослав Листов выделил две ключевые сюжетные линии в киноромане Кончаловского.

«Одна – это хороший детектив о полковнике, расследующем, как великие князья и Кшесинская наживаются на военных поставках, а по сути – на смертях тысяч русских солдат. Здесь неплохо показано, как Российская империя сгнила изнутри», – пишет он в своем телеграм-канале.

Вторую линию, "набивших оскомину немецких денег" Листов называет "мраком" и "как под копирку списанной из предыдущей властной телеподелки "Демон революции":

«Смотря ее, сразу понимаешь, почему Усманов дал денег. На мой личный взгляд, режиссер явно тяготился этой сюжетной линией – она какая-то вымученная, до безобразия клишированная, а все фигуры, что Ленина, что Крупской и Арманд, что Парвуса, весьма карикатурны – от грима Ленина, до некоторых жестов и еврейского говорка Парвуса, взятого из "Кривого зеркала"».

В целом, считает Листов, "если над сериалом поработать ножницами и выкинуть эти явно вымученные режиссером эпизоды, то фильм станет вполне смотрибельным".

«Однако такой вариант вряд ли бы устроил заказчика...» – заключает он.

Генштаб как рулевой "Деструкции"

Справедливости ради стоит сказать, что освещение событий 7 ноября в советский период нередко подбрасывало аргументацию другой, антисоветской, стороне. В частности, практически умалчивалась роль бывших офицеров Русской императорской армии, особенно генштабистов, в организации и проведении восстания и последующего удержания власти. Это давало повод для утверждений, что власть в результате Октября 1917-го взяла "чернь", которая, мол, затем развязала гражданскую войну и занялась истреблением прогрессивной части общества.

Недосказанности и умолчания темы организаторов революционного процесса подогревались (и продолжают подогреваться) ограничениями доступа в архивы, в том числе и революционного периода, на что историки неоднократно сетовали.

Было не принято признавать, что в операции по взятию власти в Петрограде 7 ноября 1917-го серьезную роль сыграли представители "не того" класса, далекие от пролетариата офицеры, даже не большевики. Это, в свою очередь, дало повод некоторым историкам (в частности Андрею Фурсову) утверждать, что бывший императорский Генштаб едва ли не манипулировал большевиками, что, конечно, является преувеличением.

В то же время советские историки не отрицали близости к большевикам таких фигур, как Сергей Каменев, Павел Лебедев, Александр Самойло, Михаил Бонч-Бруевич (все офицеры генштаба императорской армии) и ряда других. Впрочем, об их роли в революционных событиях широкой публике зачастую просто не сообщалось, дозированную информацию можно было встретить на страницах "Военно-исторического журнала", "Советского военного обозрения" (выходили ограниченными тиражами, массовому читателю были не слишком доступны), "Военной мысли" (журнал был недоступен массовому читателю, упоминание о нем в открытой советской печати было запрещено).

Более четкое указание роль генштабистов "старой" армии в событиях 7 ноября было в популярном романе Валентина Пикуля "Честь имею", вышедшем в 1986 году, в котором автор на примере главного героя попытался представить мотивацию генштабистов, принявших сторону большевиков.

Другим слабым местом советской пропаганды стало отрицание роли Льва Троцкого, высланного из СССР в 1929 году и преданного "полузабвению" – если историки его и вспоминали, то исключительно в негативном контексте. Это, кстати, сыграло на руку разного рода конспирологам, упиравшим на еврейское происхождение одного из большевистских лидеров. Кстати, многие легенды и мифы о Троцком и его участии в революции, сложенные еще в среде русской эмиграции, активно использовались гитлеровской пропагандой.

На этом фоне выгодно выделяется работа А.Т. Беляева (псевдоним одного из историков, как указывают издатели из ИСАН – Института системно-стратегического анализа) "Деструкция номер 1917", посвященная истокам и некоторым моментам Октябрьской революции. В работе сделана попытка объективно оценить роль бывших генштабистов императорской армии, а также оценить деятельность Льва Троцкого, без апологетики и проклятий.

В этой работе, ставшей библиографической редкостью, сделана попытка методом криптоанализа (раскрытия сути событий на основе косвенных данных) вскрыть причины краха Российской империи, падения буржуазного Временного правительства и Октябрьской революции. Особенно ценно, что автор не является сторонником Ленина, Сталина и других большевистских лидеров.

Что интересно, работа автора фактически подтверждает одну из самых непопулярных оценок событий 7-8 ноября 1917 года: "Власть валялась под ногами, нужно было просто взять". Активное неприятие этого заключения идеологизированными историками только подчеркивает наше глубокое неравнодушие к Октябрьской революции. Тем более что главный вывод из нее все же сделан: с тех пор власть в нашей стране никогда не валялась на дороге.