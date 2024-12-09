Власти Барнаула прокомментировали "повышение стоимости проезда" на трех маршрутах
10 декабря в администрации города пройдет совещание по данному вопросу
09 декабря 2024, 13:47, ИА Амител
В администрации Барнаула прокомментировали повышение стоимости проезда на нерегулируемых маршрутах, сообщает в своем Telegram-канале МЦУ города.
В комитете по дорожному хозяйству отметили, что на прошлой неделе поступило уведомление от перевозчиков маршрутов № 18, 27 и 144 о повышении проезда с 16 декабря до 45 рублей.
"Согласно действующему законодательству, перевозчики на нерегулируемых маршрутах имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда на нерегулируемых маршрутах. Для этого они должны уведомить профильный комитет, указав стоимость поездки и дату изменений", – пояснили в мэрии.
Во вторник, 10 декабря, замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин проведет совещание с руководителями пассажироперевозящих организаций по вопросу повышения стоимости проезда.
Ранее сообщалось, что в автобусах на указанных маршрутах уже есть объявления о повышении до 45 рублей с 16 декабря.
13:56:44 09-12-2024
И? О чём тут? О том, что чинуши уведомляют, что их уведомили? Да это и ежу понятно, наверняка кому надо занесли... информацию.
14:17:34 09-12-2024
Сейчас поднимут на нерегулируемых маршрутах, а там подтянутся и все остальные. Знаем, проходили. В прошлый раз так и было. О людях совершенно не думают!
14:49:33 09-12-2024
Гость (14:17:34 09-12-2024) О людях совершенно не думают!
Думают они о людях. Не всех людьми считают...
14:21:48 09-12-2024
Убирайте эти нерегулируемые маршруты и создавайте свои МУПы!!!!! А то так до бесконечности можно будет поднимать по своим хотелкам цены за проезд!
15:09:11 09-12-2024
Гость (14:21:48 09-12-2024) Убирайте эти нерегулируемые маршруты и создавайте свои МУПы!... Можно подумать МУПы не будут поднимать проезд! Ага топливо растёт в цене каждый день, а проезд будет стоять на месте...
03:24:02 15-12-2024
Гость (15:09:11 09-12-2024) Можно подумать МУПы не будут поднимать проезд! Ага топливо р... Зарплаты что то не растут, умник
14:23:42 09-12-2024
Маршрут 18 лишен лицензии еще в июле, а они продолжают работать и еще проезд повышают несмотря на все нарушения, которые у них имеются. Это как вообще? Ходят раз в 45 минут, хамоватые, курят в салоне. Утром их уже сейчас никто не ждет, видимо денег стало мало. Когда уже этот беспредельный маршрут уберут и введут нормального перевозчика! Никакой зарплаты и нервов не хватает!
14:25:33 09-12-2024
На 30%?????????? Обалдеть
14:38:09 09-12-2024
Сначала проверили бы как оплату собирают. Переводом или наличкой. И при этом стонут, что все мало. Налоги не платят. Господа чиновники, порядок не хотите навести,
16:44:40 09-12-2024
гость (14:38:09 09-12-2024) Сначала проверили бы как оплату собирают. Переводом или нали... если бы хотели, то давно бы навели.
14:45:30 09-12-2024
Лучше бы заставили всех валидаторы завести и выводить весь транспорт на маршруты.
Ну поднимут цены, и дальше ничего.
Так же будут стоять таблички с переводом на номер. Да и наличку не отследишь.
15:03:00 09-12-2024
Гость (14:45:30 09-12-2024) Лучше бы заставили всех валидаторы завести и выводить весь т... На покупку валидаторов уже поднимали ценник
15:10:26 09-12-2024
Гость (14:45:30 09-12-2024) Лучше бы заставили всех валидаторы завести и выводить весь т... Палка о двух концах
15:30:04 09-12-2024
Гость (15:10:26 09-12-2024) Палка о двух концах... У таких как вы-все "неоднозначненько."
15:27:34 09-12-2024
Гость (14:45:30 09-12-2024) Лучше бы заставили всех валидаторы завести и выводить весь т... Согласен.Нет валидатора.значит,на маршрут не выходишь.
15:37:42 09-12-2024
Гость (15:27:34 09-12-2024) Согласен.Нет валидатора.значит,на маршрут не выходишь.... могу ошибаться, но не так давно было какое-то постановление или распоряжение горадминистрации о том, что при отсутствии или поломке валидатора пассажиры едут бесплатно!!
20:54:17 09-12-2024
Гость (15:37:42 09-12-2024) могу ошибаться, но не так давно было какое-то постановление ... А потом ты проснулся
15:11:27 09-12-2024
Наши чинуши настолько страх потеряли, что даже посадки других чинуш их уже давно не пугают!
15:16:50 09-12-2024
безобразие. когда прямая линия с Путиным?
15:22:53 09-12-2024
Н-да надо признать все что касается администрации и ее дел все идет по... Не могут стройку вести (типа музеев ) и организовать работу общественного транспорта. Такое ощущение что люди там как бы есть, но занимаются совсем другими делами, что ли не до этого им.
15:26:22 09-12-2024
Что мешает вернуть весь транспорт и сделать как во многих других городах(лично знаю кемерово и новый уренгой?Где автобусы по расписанию ходят. В кемерово ценник на проезд меньше,и,если платишь банковской картой,еще меньше получается?
15:52:22 09-12-2024
Это что такое твориться то а? Полнейший беспредел в барнауле
16:12:10 09-12-2024
Что мешает? Только Бастрыкин может разобраться.
16:14:48 09-12-2024
Почему прокуратура в стороне? Только ленивый не говорил про сплошные нарушения в оплате за проезд, а реакции нет...
16:30:38 09-12-2024
инфляция у нас 7% ? а повышение более 30%, когда нажретесь господа чиновники? народ хватит быть быдлом, пора почувствовать в себе что-то от свободного гражданина.
16:56:21 09-12-2024
8% и пенсию повысят на 7.3% ...не перепутайте...кто то кажется просто издевается уже не скрываясь
19:50:53 09-12-2024
Какое повышение? Вот в этих быдловских маленьких автобусиках 144маршрута, где битком набьется автобус и на своей останоаке не выйти, хоть по головам людям иди. Пусть транспорт нормальный закупят, а не эти игрушечные маршрутки. 60 такой же, издевательство над людьми.
19:58:20 09-12-2024
Зачем нам вообще такие перевозчики? Что хотят то и делают. А качество обслуживания не меняется. 18 маршрут как хотят так и ездят еще газели убитые , вечно курят могут и с маршрута рано уйти, типо денег заработал мне хватит
21:50:15 09-12-2024
Да, с транспортом просто беда. Повышение цен это, конечно, проблема. НО в городе еще и маршруты ИСЧЕЗАЮТ. 29 -закрыт. А 24 автобус хоть и существует, автобусов на линии нет
22:00:02 09-12-2024
До каких пор будут издеваться над людьми???Господа чиновники , пора браться за работу .Сколько можно штаны протирать на рабочих местах.Садитесь в этот транспорт и мониторьте их на маршрутах.А затем делайте выводы и наводите порядок .Да что говорить-сытый голодного не поймет ...
09:23:17 10-12-2024
Натали (22:00:02 09-12-2024) До каких пор будут издеваться над людьми???Господа чиновники... вот пока для вас существуют господа, вы всегда будете для них слугами. даже в вашей голове.
05:52:43 10-12-2024
Во всех крупных сибирских городах ситуация с ОТ нормальная - оплата банковской картой и большие вместительные автобусы. И только в Богом забытом Барнауле творится такая дичь - оплата черным налом и вместо автобусов разбитые шушлайки.
07:41:36 10-12-2024
Гость (05:52:43 10-12-2024) Во всех крупных сибирских городах ситуация с ОТ нормальная -... Так вроде недавно утвердили нового краевого министра транспорта, где его действия?
09:25:57 10-12-2024
Гость (07:41:36 10-12-2024) Так вроде недавно утвердили нового краевого министра трансп... ну вроде как цены повышают, значит идёт какая- то работа))
09:19:37 10-12-2024
Пока не обновят свои "повозки", никакого повышения! Состояние транспорта просто в ужасном состоянии. За что я должен платить больше? И обязательно заставить водителей мыть салон своих "повозок". Ужасно грязно!!!
09:34:34 10-12-2024
Про грязь я согласна. Когда в автобусах и маршрутках будет чисто. Проезд поднимают а условия то не меняются. Как скот перевозят честное слово. За поручни браться противно и на стены чёрные смотреть всю дорогу.
10:25:21 10-12-2024
18 маршрут кренделя еще ье работают, как на подбор . Один музыку жалостливую на всю громкость слушает , другой ( вкамуфляже коричневом) по телефону незатыкается , сейчас там еще один синяк появился опять такойже балабол и все курят. А работают так - захотел поеха, захотел нет.
00:28:08 11-12-2024
Да пускай повышают плату.Но,раз уж на это всё идёт,продавайте свои дырявые Газельки и запускайте хорошие,большие автобусы!
Я готов и больше платить,но ехать я хочу нормально.
11:20:25 11-12-2024
Не надо возмущатся, надо самим идти работать водить маршрутки, и навести порядок,взяв руководство этим на себя! Тогда будет толк! А на бумаге возмущатся, это пустое сотресение воздуха!
23:32:26 12-12-2024
Татьяна (09:34:34 10-12-2024) Про грязь я согласна. Когда в автобусах и маршрутках будет ч... Так а кто гадит в салоне маршрутки то водитель что-ли или все таки пассажиры, поручни тоже водитель пачкает, сидения рвёт, мусорит и ТД,пассажиры заходя почему-то ноги отряхивают внутри маршрутки, начните с себя, а потом жалуйтесь.