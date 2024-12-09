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Власти Барнаула прокомментировали "повышение стоимости проезда" на трех маршрутах

10 декабря в администрации города пройдет совещание по данному вопросу

09 декабря 2024, 13:47, ИА Амител

Автобус маршрута № 27 в Барнауле / Фото: amic.ru
Автобус маршрута № 27 в Барнауле / Фото: amic.ru

В администрации Барнаула прокомментировали повышение стоимости проезда на нерегулируемых маршрутах, сообщает в своем Telegram-канале МЦУ города.

В комитете по дорожному хозяйству отметили, что на прошлой неделе поступило уведомление от перевозчиков маршрутов № 18, 27 и 144 о повышении проезда с 16 декабря до 45 рублей.

"Согласно действующему законодательству, перевозчики на нерегулируемых маршрутах имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда на нерегулируемых маршрутах. Для этого они должны уведомить профильный комитет, указав стоимость поездки и дату изменений", – пояснили в мэрии.

Во вторник, 10 декабря, замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин проведет совещание с руководителями пассажироперевозящих организаций по вопросу повышения стоимости проезда. 

Ранее сообщалось, что в автобусах на указанных маршрутах уже есть объявления о повышении до 45 рублей с 16 декабря.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 40

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Гость

13:56:44 09-12-2024

И? О чём тут? О том, что чинуши уведомляют, что их уведомили? Да это и ежу понятно, наверняка кому надо занесли... информацию.

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Гость

14:17:34 09-12-2024

Сейчас поднимут на нерегулируемых маршрутах, а там подтянутся и все остальные. Знаем, проходили. В прошлый раз так и было. О людях совершенно не думают!

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Стас Пле

14:49:33 09-12-2024

Гость (14:17:34 09-12-2024) О людях совершенно не думают!
Думают они о людях. Не всех людьми считают...

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Гость

14:21:48 09-12-2024

Убирайте эти нерегулируемые маршруты и создавайте свои МУПы!!!!! А то так до бесконечности можно будет поднимать по своим хотелкам цены за проезд!

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Гость

15:09:11 09-12-2024

Гость (14:21:48 09-12-2024) Убирайте эти нерегулируемые маршруты и создавайте свои МУПы!... Можно подумать МУПы не будут поднимать проезд! Ага топливо растёт в цене каждый день, а проезд будет стоять на месте...

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Гость

03:24:02 15-12-2024

Гость (15:09:11 09-12-2024) Можно подумать МУПы не будут поднимать проезд! Ага топливо р... Зарплаты что то не растут, умник

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Ферзь

14:23:42 09-12-2024

Маршрут 18 лишен лицензии еще в июле, а они продолжают работать и еще проезд повышают несмотря на все нарушения, которые у них имеются. Это как вообще? Ходят раз в 45 минут, хамоватые, курят в салоне. Утром их уже сейчас никто не ждет, видимо денег стало мало. Когда уже этот беспредельный маршрут уберут и введут нормального перевозчика! Никакой зарплаты и нервов не хватает!

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Гость

14:25:33 09-12-2024

На 30%?????????? Обалдеть

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гость

14:38:09 09-12-2024

Сначала проверили бы как оплату собирают. Переводом или наличкой. И при этом стонут, что все мало. Налоги не платят. Господа чиновники, порядок не хотите навести,

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Элен без ребят

16:44:40 09-12-2024

гость (14:38:09 09-12-2024) Сначала проверили бы как оплату собирают. Переводом или нали... если бы хотели, то давно бы навели.

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Гость

14:45:30 09-12-2024

Лучше бы заставили всех валидаторы завести и выводить весь транспорт на маршруты.
Ну поднимут цены, и дальше ничего.
Так же будут стоять таблички с переводом на номер. Да и наличку не отследишь.

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Гость

15:03:00 09-12-2024

Гость (14:45:30 09-12-2024) Лучше бы заставили всех валидаторы завести и выводить весь т... На покупку валидаторов уже поднимали ценник

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Гость

15:10:26 09-12-2024

Гость (14:45:30 09-12-2024) Лучше бы заставили всех валидаторы завести и выводить весь т... Палка о двух концах

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Гость

15:30:04 09-12-2024

Гость (15:10:26 09-12-2024) Палка о двух концах... У таких как вы-все "неоднозначненько."

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Гость

15:27:34 09-12-2024

Гость (14:45:30 09-12-2024) Лучше бы заставили всех валидаторы завести и выводить весь т... Согласен.Нет валидатора.значит,на маршрут не выходишь.

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Гость

15:37:42 09-12-2024

Гость (15:27:34 09-12-2024) Согласен.Нет валидатора.значит,на маршрут не выходишь.... могу ошибаться, но не так давно было какое-то постановление или распоряжение горадминистрации о том, что при отсутствии или поломке валидатора пассажиры едут бесплатно!!

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Гость

20:54:17 09-12-2024

Гость (15:37:42 09-12-2024) могу ошибаться, но не так давно было какое-то постановление ... А потом ты проснулся

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Юс

15:11:27 09-12-2024

Наши чинуши настолько страх потеряли, что даже посадки других чинуш их уже давно не пугают!

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Гость

15:16:50 09-12-2024

безобразие. когда прямая линия с Путиным?

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Гость

15:22:53 09-12-2024

Н-да надо признать все что касается администрации и ее дел все идет по... Не могут стройку вести (типа музеев ) и организовать работу общественного транспорта. Такое ощущение что люди там как бы есть, но занимаются совсем другими делами, что ли не до этого им.

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Гость

15:26:22 09-12-2024

Что мешает вернуть весь транспорт и сделать как во многих других городах(лично знаю кемерово и новый уренгой?Где автобусы по расписанию ходят. В кемерово ценник на проезд меньше,и,если платишь банковской картой,еще меньше получается?

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Гость

15:52:22 09-12-2024

Это что такое твориться то а? Полнейший беспредел в барнауле

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Гость

16:12:10 09-12-2024

Что мешает? Только Бастрыкин может разобраться.

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Гость

16:14:48 09-12-2024

Почему прокуратура в стороне? Только ленивый не говорил про сплошные нарушения в оплате за проезд, а реакции нет...

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александр

16:30:38 09-12-2024

инфляция у нас 7% ? а повышение более 30%, когда нажретесь господа чиновники? народ хватит быть быдлом, пора почувствовать в себе что-то от свободного гражданина.

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А инфляция

16:56:21 09-12-2024

8% и пенсию повысят на 7.3% ...не перепутайте...кто то кажется просто издевается уже не скрываясь

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Оксана

19:50:53 09-12-2024

Какое повышение? Вот в этих быдловских маленьких автобусиках 144маршрута, где битком набьется автобус и на своей останоаке не выйти, хоть по головам людям иди. Пусть транспорт нормальный закупят, а не эти игрушечные маршрутки. 60 такой же, издевательство над людьми.

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Александр

19:58:20 09-12-2024

Зачем нам вообще такие перевозчики? Что хотят то и делают. А качество обслуживания не меняется. 18 маршрут как хотят так и ездят еще газели убитые , вечно курят могут и с маршрута рано уйти, типо денег заработал мне хватит

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Ирина

21:50:15 09-12-2024

Да, с транспортом просто беда. Повышение цен это, конечно, проблема. НО в городе еще и маршруты ИСЧЕЗАЮТ. 29 -закрыт. А 24 автобус хоть и существует, автобусов на линии нет

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Натали

22:00:02 09-12-2024

До каких пор будут издеваться над людьми???Господа чиновники , пора браться за работу .Сколько можно штаны протирать на рабочих местах.Садитесь в этот транспорт и мониторьте их на маршрутах.А затем делайте выводы и наводите порядок .Да что говорить-сытый голодного не поймет ...

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Элен без ребят

09:23:17 10-12-2024

Натали (22:00:02 09-12-2024) До каких пор будут издеваться над людьми???Господа чиновники... вот пока для вас существуют господа, вы всегда будете для них слугами. даже в вашей голове.

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Гость

05:52:43 10-12-2024

Во всех крупных сибирских городах ситуация с ОТ нормальная - оплата банковской картой и большие вместительные автобусы. И только в Богом забытом Барнауле творится такая дичь - оплата черным налом и вместо автобусов разбитые шушлайки.

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Гость

07:41:36 10-12-2024

Гость (05:52:43 10-12-2024) Во всех крупных сибирских городах ситуация с ОТ нормальная -... Так вроде недавно утвердили нового краевого министра транспорта, где его действия?

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Элен без ребят

09:25:57 10-12-2024

Гость (07:41:36 10-12-2024) Так вроде недавно утвердили нового краевого министра трансп... ну вроде как цены повышают, значит идёт какая- то работа))

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Виктор

09:19:37 10-12-2024

Пока не обновят свои "повозки", никакого повышения! Состояние транспорта просто в ужасном состоянии. За что я должен платить больше? И обязательно заставить водителей мыть салон своих "повозок". Ужасно грязно!!!

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Татьяна

09:34:34 10-12-2024

Про грязь я согласна. Когда в автобусах и маршрутках будет чисто. Проезд поднимают а условия то не меняются. Как скот перевозят честное слово. За поручни браться противно и на стены чёрные смотреть всю дорогу.

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Александр

10:25:21 10-12-2024

18 маршрут кренделя еще ье работают, как на подбор . Один музыку жалостливую на всю громкость слушает , другой ( вкамуфляже коричневом) по телефону незатыкается , сейчас там еще один синяк появился опять такойже балабол и все курят. А работают так - захотел поеха, захотел нет.

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Илья

00:28:08 11-12-2024

Да пускай повышают плату.Но,раз уж на это всё идёт,продавайте свои дырявые Газельки и запускайте хорошие,большие автобусы!
Я готов и больше платить,но ехать я хочу нормально.

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Людмила

11:20:25 11-12-2024

Не надо возмущатся, надо самим идти работать водить маршрутки, и навести порядок,взяв руководство этим на себя! Тогда будет толк! А на бумаге возмущатся, это пустое сотресение воздуха!

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Гость

23:32:26 12-12-2024

Татьяна (09:34:34 10-12-2024) Про грязь я согласна. Когда в автобусах и маршрутках будет ч... Так а кто гадит в салоне маршрутки то водитель что-ли или все таки пассажиры, поручни тоже водитель пачкает, сидения рвёт, мусорит и ТД,пассажиры заходя почему-то ноги отряхивают внутри маршрутки, начните с себя, а потом жалуйтесь.

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