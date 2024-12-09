Власти Барнаула прокомментировали "повышение стоимости проезда" на трех маршрутах

10 декабря в администрации города пройдет совещание по данному вопросу

09 декабря 2024, 13:47, ИА Амител

Автобус маршрута № 27 в Барнауле / Фото: amic.ru

В администрации Барнаула прокомментировали повышение стоимости проезда на нерегулируемых маршрутах, сообщает в своем Telegram-канале МЦУ города.

В комитете по дорожному хозяйству отметили, что на прошлой неделе поступило уведомление от перевозчиков маршрутов № 18, 27 и 144 о повышении проезда с 16 декабря до 45 рублей.

"Согласно действующему законодательству, перевозчики на нерегулируемых маршрутах имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда на нерегулируемых маршрутах. Для этого они должны уведомить профильный комитет, указав стоимость поездки и дату изменений", – пояснили в мэрии.

Во вторник, 10 декабря, замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин проведет совещание с руководителями пассажироперевозящих организаций по вопросу повышения стоимости проезда.

Ранее сообщалось, что в автобусах на указанных маршрутах уже есть объявления о повышении до 45 рублей с 16 декабря.