Власти Барнаула рассказали, как город обработают от комаров и клещей

Все места, где зафиксированы случаи присасывания клещей, включают в график обработки

18 мая 2026, 12:44, ИА Амител

Комар, малярия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В 2026 году власти Барнаула заключили десять контрактов на проведение акарицидной и дезинсекционной обработок на общую сумму 2,4 млн рублей. Площадь обработки составит более 1200 гектар, сообщает мэрия.

Напомним, работы по обработке от клещей стартовали в конце апреля. Всего будет обработано 465 территорий, из них 305 общественных территорий, а также 160 территорий муниципальных учреждений. Первый этап акарицидной обработки 305 общественных пространств завершен в полном объеме 11 мая. Также от клещей обработано 113 территорий учреждений образования, физкультуры и спорта, 47 планируется обработать до 25 июня.Как отметил председатель комитета по благоустройству Петр Воронков, места, где зафиксированы случаи присасывания клещей, включают в график обработки.

По информации Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в 2026 году в медицинские организации Барнаула с жалобами на присасывание клещей обратились 595 жителей — это на 49% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в этом году в городе от комаров планируется обработать 283 общественные территории и 10 прибрежных зон. Графики дезинсекционных мероприятий уже подготовлены, но даты обработок могут корректироваться в зависимости от погодных условий.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил особое внимание уделить обработке территорий городских оздоровительных лагерей.