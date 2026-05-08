Вероятность "подцепить" клеща в пик их активности очень высока. Рассказываем, как действовать

08 мая 2026, 08:00, ИА Амител

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Май - традиционно "пиковое" время активности клещей. Погода становится по-настоящему теплой, и кровососущие насекомые выходят "на охоту". Конечно, существует множество способов предосторожности, чтобы свести вероятность укуса к минимуму. Но и они не всегда способны уберечь.

О том, что делать, если вы обнаружили на себе уже присосавшегося клеща, - в материале amic.ru.

1 Нашел на себе присосавшегося клеща. Что делать? Самое главное - клеща нужно как можно быстрее извлечь. Чем раньше вы это сделаете, тем меньше будет вероятность заражения инфекцией. Конечно, оптимальный вариант - обратиться в ближайший травмпункт, чтобы там сделали все правильно. Но если путь до медучреждения неблизок, следует действовать самостоятельно. Но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Лучше всего использовать перчатки, если их нет - обмотать пальцы бинтом. Даже если на пальцах есть микротрещины, инфекция может проникнуть и туда. Если есть пинцет, доставайте клеща им. Насекомое нужно захватить как можно ближе к хоботку. Не сдавливайте его сильно, чтобы возможная инфекция дополнительно не проникала в ранку. Аккуратно поверните насекомое против часовой стрелки, выкручивая его из раны перпендикулярно поверхности укуса. Место укуса нужно обработать 70%-ным спиртом, 5%-ным йодом или одеколоном. После всех манипуляций обязательно тщательно вымойте руки.

2 Что делать с клещом после того, как его достал? Клеща желательно сохранить, чтобы сдать на лабораторное исследование. Поместите его в банку, внутрь положите влажную тряпочку или ватку и закройте крышкой, чтобы отнести в лабораторию. Впрочем, держать его живым не обязательно - современные методы позволяют провести все необходимые обследования даже по одному фрагменту насекомого. В Барнауле анализ клеща на инфекции проводит вирусологическая лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края на ул. Максима Горького, 28 (телефон: 50-40-34).

3 Куда обращаться после укуса клеща? В ближайший травмпункт, если вы находитесь в городе. Вот адреса в Барнауле: Взрослые:

Малахова, 51, тел. 40-06-49;

Георгиева, 51, тел. 47–77–26;

Детский:

Георгиева, 13, тел. 72-08-15. Если вы находитесь в одном из районов края, за медицинской помощью нужно обращаться в ближайшую ЦРБ. Медик проведет полное обследование, выяснит, были ли вы привиты, и решит, нужно ли проводить экстренную иммунопрофилактику. Если это требуется, вам поставят укол иммуноглобулина, который не даст развиться энцефалиту.

4 Можно ли отложить визит к врачу? 72 часа с момента укуса, чтобы начать оказывать медицинскую помощь, Нет. У врачей есть лишьс момента укуса, чтобы начать оказывать медицинскую помощь, рассказывала amic.ru главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова. "Если мы начнем позже, препараты будут уже неэффективны. Время упущено. Противопоказаний по введению нет — если человек обратился позже необходимого срока, ему не отказывают. Но врачи сразу объясняют, что эффективность такой иммунопрофилактики сводится к нулю", - отмечала специалист. По ее словам, в крае ежегодно хватает людей, которые обращаются и на пятые, и даже на седьмые сутки после укуса. Врачи в этом случае уже не могут эффективно помочь, так что остается надеяться лишь на то, что клещ не был заражен. Заболеваемость энцефалитом, как правило, регистрируется как раз среди таких пациентов.

5 Кому иммуноглобулин ставят бесплатно? Укол иммуноглобулина бесплатно полагается детям до 18 лет. Взрослым не нужно платить за процедуру, если у них есть действующая страховка от укуса клеща. Если сертификата нет, спасительный укол придется полностью оплатить.

6 Есть ли способы профилактики помимо иммуноглобулина? Да. Пациенту могут назначить курс препарата "Йодантипирин". Это таблетки отечественного производства, которые показывают высокую эффективность в профилактике энцефалита. Но такой способ доступен только взрослым. Лекарство продается в большинстве аптек и, в отличие от иммуноглобулина, стоит не так дорого.

7 Почему важно обследовать клеща? Потому что энцефалит - далеко не единственная инфекция, которую могут переносить клещи. Через укус они могут заразить боррелиозом (болезнь Лайма), клещевым тифом или другими вирусами. Так что, даже если вы привиты от клещевого энцефалита, исследовать клеща все равно нужно. Получив результаты, медики смогут в случае необходимости назначить правильное лечение. Лабораторное исследование клеща - платная услуга. Впрочем, она включена во многие страховки от клеща. Если в вашем сертификате предусмотрена такая опция, за исследование платить не придется.