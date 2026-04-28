В Барнауле обработают 29 общественных территорий от клещей

Работы пройдут в Нагорном парке, на площади Сахарова, Мемориале Славы, аллеях и в скверах

28 апреля 2026, 10:39, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Барнауле стартует обработка общественных территорий. Работы продлятся с апреля по сентябрь, сообщает пресс-служба городской администрации. Контракт заключен с МБУ "Благоустройство и озеленение".

Первичную обработку планируют начать во вторник, 28 апреля. Она займет около двух недель — точная продолжительность зависит от погодных условий.

Всего обработают 29 общественных зон.

В списке: Нагорный парк, площадь Сахарова, площадь Советов, Мемориал Славы, сквер Химиков, сквер "Взлетный", сквер имени Германа Титова, аллея по улице Аванесова, Мизюлинская роща, зеленая зона в границах улиц Антона Петрова, Ленинградской и Энтузиастов (парк имени Ленина), территория по улице Шумакова, 9, и другие.

На обработанных участках установят временные информационные таблички. Горожанам советуют воздержаться от длительных прогулок с детьми и домашними животными по газонам и под кронами деревьев в течение двух дней после обработки.

