Власти гавайского Мауи оценили восстановление после пожаров в 5,52 млрд долларов

По словам губернатора острова, пожары стали самым страшным происшествием в истории Гавайских островов

13 августа 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти гавайского округа Мауи оценили восстановление после крупных пожаров в 5,52 млрд долларов. Такую оценку сделали власти округа, сообщает "Газета.ru".

По словам губернатора острова, пожары стали самым страшным происшествием в истории Гавайских островов. На западе острова стихия уничтожила 2,2 тысячи зданий, из которых 86% были жилыми. На севере сгорели 544 дома, из которых жилыми были уже 96%.

Сейчас ведутся поиски выживших после пожаров, в которых активно участвуют поисковые бригады с собаками. В результате происшествия погибли 89 человек.