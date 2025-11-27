Власти Латвии планируют разобрать железную дорогу на границе с Россией
Как отмечают власти страны, такое решение связано с мерами безопасности
27 ноября 2025, 14:35, ИА Амител
Латвийское правительство рассматривает вариант полного разбора железнодорожных путей, направленных в сторону России. Об этом сообщает LSM+, ссылаясь на заявление президента Эдгарса Ринкевичса.
Президент отметил, что до конца текущего года правительство совместно с Национальными вооруженными силами проведет анализ потенциального демонтажа железнодорожной инфраструктуры вблизи восточной границы. Параллельно с этим Рига планирует координировать свою позицию с Литвой и Эстонией. По его информации, окончательное решение по данному вопросу будет принято в начале следующего года.
Он акцентировал внимание на том, что сложная обстановка на восточной границе сохранится в течение длительного времени, и демонтаж железнодорожных путей рассматривается как одна из мер по укреплению безопасности. Данный вопрос также будет поднят на встрече лидеров стран Балтии.
15:09:08 27-11-2025
разобрать железную дорогу --- и сказать что это российский дрон взорвал
15:09:42 27-11-2025
Я бы на их месте ещё и все мосты по стране разрушил,так,на всякий случай
15:33:46 27-11-2025
Как бы сказал Задорнов, ну и дебилыыы
16:05:32 27-11-2025
Ага, в СВ вагонах по ЖД поедут военные "на Латвию нападать"...