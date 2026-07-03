Власти Новороссийска заявили об отсутствии бензина на АЗС

Жителей и гостей Новороссийска просят учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок

03 июля 2026, 16:15, ИА Амител

Бензин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Новороссийске на всех автозаправочных станциях временно отсутствует бензин. Об этом сообщили власти муниципалитета.

По информации городского МЦУ, в настоящее время заправка автомобилей бензином осуществляется только по топливным картам.

При этом дизельное топливо остается доступным в ограниченном объеме на восьми автозаправочных станциях города.

Жителей и гостей Новороссийска просят учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок. О сроках возобновления поставок бензина власти пообещали сообщить дополнительно.

Накануне власти Краснодарского края рекомендовали автомобилистам на период перестройки логистики поставок топлива отказаться от несрочных поездок, заранее планировать маршруты, не создавать запасов топлива и по возможности пользоваться общественным транспортом.