Власти Новороссийска заявили об отсутствии бензина на АЗС
Жителей и гостей Новороссийска просят учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок
03 июля 2026, 16:15, ИА Амител
В Новороссийске на всех автозаправочных станциях временно отсутствует бензин. Об этом сообщили власти муниципалитета.
По информации городского МЦУ, в настоящее время заправка автомобилей бензином осуществляется только по топливным картам.
При этом дизельное топливо остается доступным в ограниченном объеме на восьми автозаправочных станциях города.
Жителей и гостей Новороссийска просят учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок. О сроках возобновления поставок бензина власти пообещали сообщить дополнительно.
Накануне власти Краснодарского края рекомендовали автомобилистам на период перестройки логистики поставок топлива отказаться от несрочных поездок, заранее планировать маршруты, не создавать запасов топлива и по возможности пользоваться общественным транспортом.
16:24:09 03-07-2026
спекулянты гадят
16:24:55 03-07-2026
а чего у нас притихли и не пишете за бензин, очереди, цены?
Усольцевы, Шляпин,, депутаты-в эфире круглосуточно.
бензин есть?
17:53:09 03-07-2026
Пусть пересмотрят речь Матвиенко, ситуация не критичная
19:32:06 03-07-2026
Гость (17:53:09 03-07-2026) Пусть пересмотрят речь Матвиенко, ситуация не критичная...
из регионов в мск и спб направляют.
нынешней осенью- священная корова
20:20:59 03-07-2026
Гость (17:53:09 03-07-2026) Пусть пересмотрят речь Матвиенко, ситуация не критичная...
Не стоит драматизировать 😆
19:18:43 03-07-2026
вводите уже заправку по номерам!
12:41:47 04-07-2026
Сейчас везде так, то есть, то нет бензина, ждём когда подвезут. Властям работать нужно с поставщиками, а не разжигать ситуацию.