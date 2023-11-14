Власти проведут индексацию зарплат военных в 2024 году

Правительство решило отказаться от ранее запланированного пропуска индексации

14 ноября 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российские власти решили отказаться от пропуска индексации зарплат военных в 2024 году, как планировали ранее. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что ко второму чтению в Госдуме из проекта федерального бюджета этот пункт пропал. Рассмотрение бюджета запланировано на 15 ноября.

Поправки предполагают исключение из проекта пунктов о неиндексации зарплат военным, сотрудникам органов внутренних дел, сотрудникам органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы, а также пожарным и пограничникам.