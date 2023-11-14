Власти проведут индексацию зарплат военных в 2024 году
Правительство решило отказаться от ранее запланированного пропуска индексации
14 ноября 2023, 16:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российские власти решили отказаться от пропуска индексации зарплат военных в 2024 году, как планировали ранее. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что ко второму чтению в Госдуме из проекта федерального бюджета этот пункт пропал. Рассмотрение бюджета запланировано на 15 ноября.
Поправки предполагают исключение из проекта пунктов о неиндексации зарплат военным, сотрудникам органов внутренних дел, сотрудникам органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы, а также пожарным и пограничникам.
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