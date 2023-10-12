Власти рассказали о газовых баллонах в барнаульском доме, которые напугали жителей

Они потребовались подрядной организации в капремонте кровли

12 октября 2023, 23:20, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Администрация Ленинского района Барнаула прокомментировала нахождение газовых баллонов в подъезде дома на улице Юрина, 305. Как сообщает "В курсе 22", они были пустыми.

Напомним, ранее жители дома пожаловались в социальных сетях, что кто-то вынес семь баллонов и оставил в подъезде. Жители говорили, что немного напугались такой находке.

В администрации объяснили, что баллоны использовались подрядчиком, который ремонтировал кровлю. Газ в баллонах отсутствовал. Их вынесли на улицу, а после увезли на базу управляющей компании МУП "ДЕЗ № 1".