Власти Таджикистана обеспокоились ситуацией с мигрантами в России

Премьер-министр Кохир Расулзода считает, что нужно переходить к "действительно эффективным решениям в области миграционного взаимодействия"

05 октября 2024, 19:44, ИА Амител

Мигранты / Источник фото: unsplash.com

Таджикистан обеспокоен ситуацией с гражданами республики в России в ходе мероприятий по упорядочению миграции, заявил премьер-министр Кохир Расулзода.

Он отметил рост случаев недопуска, запрета на въезд и депортаций таджикских граждан "под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности". По словам политика, при въезде в РФ на границе часами и даже днями задерживаются граждане республики, среди которых члены официальных делегаций, студенты и старики.

"Нужно переходить к действительно эффективным решениям в области миграционного взаимодействия, которое будет способствовать укреплению взаимопонимания между нашими дружественными народами и приносить пользу экономике наших стран", – цитирует премьера ТАСС.

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявлял, что нелегальной миграции в России больше не будет. А России и Таджикистану надо сделать рабочую группу, "расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран".