Власти Таджикистана обеспокоились ситуацией с мигрантами в России
Премьер-министр Кохир Расулзода считает, что нужно переходить к "действительно эффективным решениям в области миграционного взаимодействия"
05 октября 2024, 19:44, ИА Амител
Таджикистан обеспокоен ситуацией с гражданами республики в России в ходе мероприятий по упорядочению миграции, заявил премьер-министр Кохир Расулзода.
Он отметил рост случаев недопуска, запрета на въезд и депортаций таджикских граждан "под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности". По словам политика, при въезде в РФ на границе часами и даже днями задерживаются граждане республики, среди которых члены официальных делегаций, студенты и старики.
"Нужно переходить к действительно эффективным решениям в области миграционного взаимодействия, которое будет способствовать укреплению взаимопонимания между нашими дружественными народами и приносить пользу экономике наших стран", – цитирует премьера ТАСС.
Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявлял, что нелегальной миграции в России больше не будет. А России и Таджикистану надо сделать рабочую группу, "расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран".
19:59:48 05-10-2024
А зачем нам тут их старики дети и женщины.
Только пригодные к работе.
21:46:22 05-10-2024
Олег (19:59:48 05-10-2024) А зачем нам тут их старики дети и женщины.Только пригодн... и только на территории работодателя. Доставка от общаги до места работы и обратно автобусом. За территорию стройки и общаги выходить - депортация.
20:59:33 05-10-2024
Амик, а можно про наши новости? Например, нельзя ли сообщить, что за гопота перекрыла трассу между Научным городком и Березовкой в ночь на 5 октября? Из-за них машинам приходилось разворачиваться и ехать домой через Барнаул?
21:46:50 05-10-2024
Русских "вытравливали" из своей страны в 90-е. А что забыли у нас? Тяжко без России?
23:08:40 05-10-2024
Это не решит демографическую проблему. А вот нас , как нации , не станет очень, и очень быстро. 10-20 лет и процесс запущен , остановить очень трудно !
11:13:22 06-10-2024
Короткая память у русских. Забыли как их гнали из средней азии и отнимали жильё и имущество.
Зачем нам эта алькаида в России нужна ?
Мало режиму крокусов ?
14:24:48 06-10-2024
Зачем они нам нужны? Они снижают зарплаты для местных. Если бы платили нормально, то русские шли на эти работы. А так, для русских безработица и вахты. А этих берут. Они отделились в свое время, решили, что без нас проживут. Пусть живут, не надо их пускать, они уже чужие.
15:12:13 06-10-2024
Представьте, что трагедия «Крокуса» случилась в Таджикистане и радикальные исламисты завербовали в качестве исполнителей этнических русских. Да после такого, там не только не впускали бы вообще в страну русских, но и выгнали бы всех ранее находящихся, причем без вещей и недвижимого имущества, стариков и младенцев в том числе. И таджики бы каждый день напоминали всему миру, что они жертвы. Хотя после теракта даже не извинились за своих соотечественников.
17:26:04 06-10-2024
Никаких таджиков нам не надо. Ни стариков, ни студентов. Знакомый рассказывал, как продал квартиру в Душанбе и денег хватило только на билеты в Барнаул и покушать в дороге. Еле живы с семьёй остались. А мы их привечаем здесь...
07:27:53 07-10-2024
RUSSKIY (17:26:04 06-10-2024) Никаких таджиков нам не надо. Ни стариков, ни студентов. Зна... Моим родителям из Баку, даже продать не дали.
17:27:24 06-10-2024
Нашей экономике уже нанесён урон из-за выплат ИХ жителям.
17:41:31 06-10-2024
Пусть заберут всех домой и проблема решится