Вместо "свечки" — детсад. Застройщик отказался от 19-этажного дома в центре крупного ЖК

Компания намерена увеличить вместимость детского сада с 80 до 159 мест

13 мая 2026, 09:15, ИА Амител

Изменения в проект планировки квартала "Адалин на Южном" / Фото: проектная компания "Планета"

Компания "Адалин" скорректировала проект планировки квартала в поселке Южном: девелопер отказался от строительства 19-этажного корпуса. Вместо высотки на территории появится детский сад на 159 мест, а рядом с ним — зеленая зона. Образовательное учреждение на эскизах имеет овальную форму, а приступить к его строительству планируют в 2030 году. Подробнее — в материале amic.ru.

"Битва" за квартал

О том, что девелопер намерен возвести 19-этажный ЖК в центре застраиваемого квартала, стало известно в январе 2026 года. Тогда проект планировки микрорайона вынесли на общественные обсуждения. Также девелопер намеревался сократить вместимость детского сада с 170 мест до 80. Эта информация взбудоражила жителей уже заселенных домов в квартале, и они массово участвовали в обсуждениях.

Большинство возражений горожан комиссия приняла к сведению, однако вынесла вердикт: предложения застройщика не противоречат закону. Более того, они улучшат проживание людей в квартале. А потому откорректированный проект планировки микрорайона (с 19-этажной "свечкой") мэрия рекомендовала утвердить.

Проект планировки со "свечкой" в центре квартала, 2026 год / Фото: проектная компания "Планета"

Жители не стали мириться с возможным многоэтажным "соседом" и "урезанным" детсадом и обратились в администрацию за помощью. В конце февраля состоялась встреча инициативной группы с представителями мэрии и компании "Адалин". По итогам было объявлено: девелопер готов вернуться к изначальному проекту застройки ЖК и отказаться от планов на высотку.

До 2040-го

Сейчас измененный проект планировки также выставлен на общественные обсуждения. В нем практически все показатели "откатились" к стратегии застройки, утвержденной в 2023 году. Это касается количества квартир (2140), машино-мест и общественных помещений.

«В связи с исключением многоквартирного дома до 19 этажей с объектами общественного назначения, дошкольной образовательной организацией на 80 мест предлагается внести следующие изменения: проектом формируется единый городской квартал, состоящий из двух многосекционных домов 7–17 этажей со встроенными помещениями общественного назначения, многоквартирного девятисекционного дома с подземным гаражом до 200 машино-мест, надземного гаража до 248 машино-мест со встроенными помещениями общественного назначения, а также дошкольной образовательной организации на 159 мест», — указано в документации.

Изменения в проект планировки квартала "Адалин на Южном" / Фото: проектная компания "Планета"

Земельный участок под будущим детским садом имеет площадь 60 соток. Разместить его планируют в южной части территории. В проекте планировки, вынесенном на общественные обсуждения, здание — трехэтажное, овальной формы.

Строить детсад планируют десять лет: согласно документу, работы должны начать во втором квартале 2030 года, а завершить — в четвертом квартале 2040-го. Правда, в проекте указано, что корректировка начала строительства возможна, но в случае "доведения необходимых лимитов финансирования из бюджетов всех уровней".

Общественные изменения обновленного проекта планировки продлятся до 3 июня, предложения и замечания принимают до 25 мая.

Справка

ЖК на пересечении ул. Герцена и Южного тракта ("Адалин на Южном", застройщик — ГК "Адалин") начали строить в конце 2022 года. Площадка занимает более 7 га. Две очереди жилого комплекса состоят из 11 блоков от 7 до 24 этажей. На Южный тракт выходят высотные башни, внутри квартала — урбан-виллы. Также здесь планируют возвести пятиэтажный гараж-стоянку на 248 машино-мест со встроенными помещениями общественного назначения и подземную парковку на 200 машино-мест.