Вместо "свечки" — детсад. Застройщик отказался от 19-этажного дома в центре крупного ЖК
Компания намерена увеличить вместимость детского сада с 80 до 159 мест
13 мая 2026, 09:15, ИА Амител
Компания "Адалин" скорректировала проект планировки квартала в поселке Южном: девелопер отказался от строительства 19-этажного корпуса. Вместо высотки на территории появится детский сад на 159 мест, а рядом с ним — зеленая зона. Образовательное учреждение на эскизах имеет овальную форму, а приступить к его строительству планируют в 2030 году. Подробнее — в материале amic.ru.
"Битва" за квартал
О том, что девелопер намерен возвести 19-этажный ЖК в центре застраиваемого квартала, стало известно в январе 2026 года. Тогда проект планировки микрорайона вынесли на общественные обсуждения. Также девелопер намеревался сократить вместимость детского сада с 170 мест до 80. Эта информация взбудоражила жителей уже заселенных домов в квартале, и они массово участвовали в обсуждениях.
Большинство возражений горожан комиссия приняла к сведению, однако вынесла вердикт: предложения застройщика не противоречат закону. Более того, они улучшат проживание людей в квартале. А потому откорректированный проект планировки микрорайона (с 19-этажной "свечкой") мэрия рекомендовала утвердить.
Проект планировки со "свечкой" в центре квартала, 2026 год / Фото: проектная компания "Планета"
Жители не стали мириться с возможным многоэтажным "соседом" и "урезанным" детсадом и обратились в администрацию за помощью. В конце февраля состоялась встреча инициативной группы с представителями мэрии и компании "Адалин". По итогам было объявлено: девелопер готов вернуться к изначальному проекту застройки ЖК и отказаться от планов на высотку.
До 2040-го
Сейчас измененный проект планировки также выставлен на общественные обсуждения. В нем практически все показатели "откатились" к стратегии застройки, утвержденной в 2023 году. Это касается количества квартир (2140), машино-мест и общественных помещений.
«В связи с исключением многоквартирного дома до 19 этажей с объектами общественного назначения, дошкольной образовательной организацией на 80 мест предлагается внести следующие изменения: проектом формируется единый городской квартал, состоящий из двух многосекционных домов 7–17 этажей со встроенными помещениями общественного назначения, многоквартирного девятисекционного дома с подземным гаражом до 200 машино-мест, надземного гаража до 248 машино-мест со встроенными помещениями общественного назначения, а также дошкольной образовательной организации на 159 мест», — указано в документации.
Изменения в проект планировки квартала "Адалин на Южном" / Фото: проектная компания "Планета"
Земельный участок под будущим детским садом имеет площадь 60 соток. Разместить его планируют в южной части территории. В проекте планировки, вынесенном на общественные обсуждения, здание — трехэтажное, овальной формы.
Строить детсад планируют десять лет: согласно документу, работы должны начать во втором квартале 2030 года, а завершить — в четвертом квартале 2040-го. Правда, в проекте указано, что корректировка начала строительства возможна, но в случае "доведения необходимых лимитов финансирования из бюджетов всех уровней".
Общественные изменения обновленного проекта планировки продлятся до 3 июня, предложения и замечания принимают до 25 мая.
Справка
ЖК на пересечении ул. Герцена и Южного тракта ("Адалин на Южном", застройщик — ГК "Адалин") начали строить в конце 2022 года. Площадка занимает более 7 га. Две очереди жилого комплекса состоят из 11 блоков от 7 до 24 этажей. На Южный тракт выходят высотные башни, внутри квартала — урбан-виллы. Также здесь планируют возвести пятиэтажный гараж-стоянку на 248 машино-мест со встроенными помещениями общественного назначения и подземную парковку на 200 машино-мест.
09:23:27 13-05-2026
"Большинство возражений горожан комиссия приняла к сведению, однако вынесла вердикт: предложения застройщика не противоречат закону."
В администрации города научились пользоваться только одним нормативом? Вообще-то есть градостроительный кодекс, лесной, водный, земельный, огромное количество СНиПов, ГОСТов и других нормативов профильных...
Люди, которые добились своих прав и изменили решение застройщика большие молодцы! И застройщик получается теперь молодец и администрация молодцы)
16:24:52 13-05-2026
Гость (09:23:27 13-05-2026) "Большинство возражений горожан комиссия приняла к сведению,... вы смеетесь? кто чего добился? текст то почитайте. НЕ БУДЕТ САДИКА еще 10 ДЕСЯТЬ лет!!
16:35:39 13-05-2026
Гость (16:24:52 13-05-2026) вы смеетесь? кто чего добился? текст то почитайте. НЕ БУДЕТ ... Да уж. Садик строится 10 лет. Да за это время вся администрация сменится. И где дети будут пребывать? В садиках Южного? Ну-ну.
16:49:26 13-05-2026
Гость (16:24:52 13-05-2026) вы смеетесь? кто чего добился? текст то почитайте. НЕ БУДЕТ ... Ну хотя бы свечку не построят очередную. Лужайка 10 лет будет.
09:30:36 13-05-2026
Администрация в данном случае не молодец, ее заставили работать в интересах людей. А надо, чтобы администрация изначально в интересах людей работала, иначе зачем она такая нужна.
13:56:53 13-05-2026
ыть (09:30:36 13-05-2026) Администрация в данном случае не молодец, ее заставили работ... Государство никогда не бывает нейтральным; это всегда диктатура правящего класса.
16:37:51 13-05-2026
Гость (13:56:53 13-05-2026) Государство никогда не бывает нейтральным; это всегда диктат... Это так. Но и диктатуру, бывает, размазывают или скидывают в выгребные ямы.
09:33:01 13-05-2026
Образовательное учреждение на эскизах имеет овальную форму, а приступить к его строительству планируют в 2030 году.
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все правильно. за три года проект перепишем еще пару раз, и воткнем свечку. жители к тому времени как раз забудут,дети подрастут
16:23:00 13-05-2026
Гость (09:33:01 13-05-2026) Образовательное учреждение на эскизах имеет овальную форму, ... на то и рассчитано, это мошенничество и кидалово. Я планирую продавать квартиру и куплю в другом ЖК поближе к садику/школе
09:33:39 13-05-2026
приступить к его строительству планируют в 2030 году
- Пока построят, дети школу окончат.
09:34:06 13-05-2026
Ну,...время-то ещё есть..мало ли что может измениться
11:13:50 13-05-2026
Можете забыть про садик, это стандартная отписка.
16:24:10 13-05-2026
гость (11:13:50 13-05-2026) Можете забыть про садик, это стандартная отписка.... смысл то какой, если ребенку будет уже 10 лет в этом садике то?!
16:41:11 13-05-2026
Гость (16:24:10 13-05-2026) смысл то какой, если ребенку будет уже 10 лет в этом садике ... В этот садик пойдут дети тех детей, чьи родители заселятся сейчас. Тут просто администрация и АДАЛИН мыслят ширше, глубже и на перспективу.
11:28:33 13-05-2026
Или ишак, или падишах...
12:16:55 13-05-2026
Прогнули маленьких?
13:43:36 13-05-2026
Мда уж, сроки. Школу 40 начали строить в феврале,а первого сентября дети пошли в школу. Но это было при Союзе.
15:22:58 13-05-2026
Сталин народы за одну ночь переселял на другой край страны, а тут школу хотят 14 лет строить!
16:42:50 13-05-2026
Гость (15:22:58 13-05-2026) Сталин народы за одну ночь переселял на другой край страны, ... Это будет новое Чудо света - Овальный садик. В АДАЛИНе есть родственники Трампа?
16:21:32 13-05-2026
тое вот я купила квартиру за 12 миллионов, сделала ремонт за 10, рожать планирую через год. Я покупала ТОЛЬКО из за садика тут, теперь же решила продавать , тк меня не устраивает садик, когда моему ребенку будет уже 10 лет. Кидалов века не АДАЛИН а НИЛАДА, не ладится ничего как и в названии заложено
16:35:11 13-05-2026
Гость (16:21:32 13-05-2026) тое вот я купила квартиру за 12 миллионов, сделала ремонт за... Квартиру на Южном за 12 лямов? В ремонт 10? Дамочка, вам бы проспаться после праздников... Никто в здравом уме такие деньги там хоронить не станет.
16:22:58 13-05-2026
Молодцы! Человейники за пару лет повоткнули, а трёхэтажный детский сад 10 лет строить намереваются. Через 4 года начать... То есть, те дети, которым сейчас и года нет, к окончанию строительства получат паспорта. Да и хитрозадо всё выглядит. За 4 года много воды утечет. Либо шах в мир иной отойдёт, либо осёл сдохнет. А там и 25-ти этажку воткнут, забыв про детский сад.
16:25:41 13-05-2026
НИЛАДА это все, как в названии и написано
16:47:52 13-05-2026
10 лет на постройку садика. Да за такое надо 10 лет лагерей выписывать всем этим деятелям, чтобы на северах поучились мысли в порядок приводить. Опять Барнаул прогремит на всю Россию.
11:44:36 18-05-2026
Да не построят там никакого садика. Иначе б землю под него не продавали частнику