Внимание к безопасности и питанию. Комиссия оценила работу детсада № 21 в Барнауле

Впечатления от визита остались положительными

26 ноября 2025, 13:05, ИА Амител

Источник фото: barnaul.org

В Барнауле продолжают проверять, как детские сады соблюдают требования безопасности, санитарные нормы и правила организации питания. Очередная выездная проверка прошла в детсаду № 21, где общественники, родители и представители комитета по образованию оценили состояние помещений, работу систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации, а также качество питания и условия, созданные для детей. Комиссия отметила высокий уровень ответственности сотрудников и тщательно продуманную организацию всех процессов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заведующая учреждением Анастасия Сарычева подробно рассказала о работе сада, уделив особое внимание вопросам комплексной безопасности: камеры видеонаблюдения установлены по периметру здания и в критических точках внутри, тревожная кнопка и система пожарной сигнализации поддерживаются в исправном состоянии, а в каждом помещении размещены графики проветривания и санитарной обработки. Чистящие и моющие средства, подчеркнула она, хранятся только в недоступных для детей местах.

Общественники также внимательно изучили предметно-развивающую среду и проверили ее соответствие нормам и возрасту воспитанников. Дополнительно комиссия уделила внимание качеству питания. Специалисты оценили организацию процесса, условия хранения продуктов и соблюдение требований в помещениях групп и пищеблока, фиксируя общее соответствие установленным стандартам.

«Детский сад обеспечивает воспитанников четырехразовым сбалансированным питанием согласно утвержденному меню, – сообщает руководитель учреждения. – Рацион включает мясные и рыбные блюда, молочную продукцию, свежие овощи и фрукты, необходимые детям для полноценного роста и развития. Контроль качества питания осуществляется тремя комиссиями. Низовой контроль отслеживает правильность закладки продуктов в котел, бракеражная комиссия проводит оценку готовых блюд перед подачей, закупочная – контролирует поступление продуктов питания на склад».

Мама одного из воспитанников, Анастасия Пустовалова, взяла на себя роль добровольного контролера качества. Она регулярно приходит на приемку продуктов, проверяет сроки годности, маркировки, смотрит, чтобы упаковки были целыми, а на складе соблюдалось товарное соседство. По сути, она лично следит за тем, чтобы в руки детей не попадало ничего сомнительного.

«Я сюда вожу уже третьего ребенка, – делится Анастасия. – Все мои дети кушали в саду с удовольствием, в этом плане у нас нет и не было проблем. Если говорить о воспитателях, то они всегда идут навстречу всем нашим предложениям и пожеланиям. Вместе мы стараемся сделать наш детский сад лучше».

Представитель Общественного совета по развитию образования города Барнаула Татьяна Захарова дала высокую оценку работе учреждения. Она подчеркнула, что сотрудники детского сада проявляют серьезную ответственность в каждом аспекте своей деятельности, и ее впечатления от визита остались положительными.