В Госдуме предложили до 90% увеличить минимальную компенсацию платы за детский сад

Авторы инициативы считают, что это сделает дошкольное образование более доступным

30 октября 2025, 13:15

Дети / Фото: amic.ru

В Госдуму внесен законопроект, направленный на увеличение минимальной компенсации родителям за оплату детских садов. Инициативу подготовила группа депутатов, в числе которых Дмитрий Гусев, Елена Драпеко и Алексей Журавлев.

Как указано в пояснительной записке, минимальные размеры компенсаций не пересматривались с 2016 года, несмотря на рост инфляции и повышение стоимости услуг по уходу за детьми. Депутаты отмечают, что экономическая ситуация существенно изменилась, и пересмотр нормативов необходим для поддержки семей.

Сейчас регионы обязаны устанавливать компенсацию не менее 20% от родительской платы за первого ребенка, 50% – за второго и 70% – за третьего и последующих. Новый законопроект предлагает увеличить эти показатели до 40, 70 и 90% соответственно. Авторы рассчитывают, что это сделает дошкольное образование более доступным для широких слоев населения.

Подать заявление на получение компенсации можно одному из родителей. Сделать это можно через портал "Госуслуги", в местном ведомстве по управлению образованием, в офисе МФЦ или через бухгалтерию детского сада. Рассмотрение заявления занимает не более шести рабочих дней. После одобрения средства перечисляются на указанный банковский счет ежемесячно, после внесения родительской платы.

Для оформления потребуется заявление, паспорт родителя, свидетельства о рождении детей и реквизиты банковского счета. В зависимости от ситуации могут понадобиться дополнительные документы – удостоверение многодетной семьи, справка об инвалидности, свидетельство о браке или разводе, копия договора с детским садом, справка из вуза об очном обучении и СНИЛС.

