В Сибири пчелы выпали из грузовичка и перекрыли дорогу

Во время перевозки из машины выпали ульи с пчелами и медом

12 сентября 2024, 15:10, ИА Амител

В Кемерове одна из улиц оказалась на время перекрыта из-за пчел, которые в прямом смысле попали в ДТП, пишет "Сибдепо".

"Вчера в Кемерове на Терешковой/Химиков из "Газели" выпали пчелы. Кто потерял?" – написал автор видео, подчеркнув, что ульи были с медом.

Как уточнили в городской ГАИ, в этот день в ведомство не поступало сообщений о происшествиях, в которых фигурировали бы пчелы.

Ранее в Алтайском крае жители пожаловались на озверелых пчел в поселке Украинском на улице Украинской.