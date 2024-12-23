Володин проводит опрос о принятии закона против мошенников-благотворителей

Положительно инициативу оценили 96% проголосовавших

23 декабря 2024, 12:46, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит в своем Telegram-канале опрос о необходимости принятия закона против мошенников, ведущих свою деятельность в интернете под видом благотворительных организаций.

"В начале следующего года рассмотрим законопроект, защищающий граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций", – отметил Володин.

На данный момент в опросе приняли участие более 20 тыс. человек. Положительно инициативу оценили 96%, против выступили 1%, вариант "все равно" выбрали 3%.