Володин проводит опрос о принятии закона против мошенников-благотворителей
Положительно инициативу оценили 96% проголосовавших
23 декабря 2024, 12:46, ИА Амител
Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит в своем Telegram-канале опрос о необходимости принятия закона против мошенников, ведущих свою деятельность в интернете под видом благотворительных организаций.
"В начале следующего года рассмотрим законопроект, защищающий граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций", – отметил Володин.
На данный момент в опросе приняли участие более 20 тыс. человек. Положительно инициативу оценили 96%, против выступили 1%, вариант "все равно" выбрали 3%.
14:47:13 23-12-2024
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