Чем мы хуже Москвы? Главврач старейшей поликлиники Барнаула о том, что нужно нашим медикам и больницам

Барнаульской поликлинике № 1 в этом году исполняется 125 лет. Вернее, исполнилось ещё в марте, но отпраздновать юбилей сотрудники не смогли — были заняты борьбой с коронавирусом. Пятая волна стала для врачей самой тяжёлой, считает главврач медучреждения Елена Азарова: за один только февраль 2022 года медики поставили почти столько же диагнозов COVID-19, сколько за весь 2020 год.

Теперь, когда заболеваемость снизилась, в медучреждениях вернулись к «мирным» планам: построить новые здания вместо ветхих и восполнить дефицит кадров. Но руководитель уверена, что в первую очередь должен развиваться сам город — тогда и с поликлиниками проблем будет меньше.

О том, как медики пережили пять волн пандемии, почему «лёгкий» «омикрон» оказался очень тяжёлым для врачей и что сделать, чтобы привлечь в поликлиники молодых специалистов, — в материале amic.ru.

«Думала, к лету всё закончится»

— Елена Васильевна, пандемия, похоже, пока взяла паузу. Заболеваемость в регионе снизилась. Ожидаете ли вы, что это надолго?

— Думаю, осенью точно будет вспышка заболеваемости, как это обычно бывает. Поэтому считаю, что всем, у кого подходит срок ревакцинации, надо не лениться и идти на прививку. Сейчас мы прививаем порядка 100 человек в день. Это низкий показатель — для нас это ни о чём.

Лето только началось. Сейчас люди разъедутся, поконтактируют везде, где можно, а в августе вернутся сюда. Об окончании пандемии говорить ещё очень рано.

— С чем поликлиника столкнулась в самом начале пандемии? Что вам пришлось изменить?

— Для нас всё началось в марте 2020 года, когда ввели самоизоляцию и ограничили плановую медпомощь. Тогда я, если честно, наивно думала, что к лету всё закончится. Увы.

В первую очередь, пришлось перестроить менталитет — и свой, и сотрудников. Мы ведь тоже люди, боимся неизвестности. Тогда многое было непонятно. Много раз собирала сотрудников и большими группами, и маленькими. Объясняла, что нужно готовиться, потому что к нам это точно придёт. Пришло.

За апрель 2020-го у нас было семь пациентов с положительным ковидом. А к концу июня 2020-го их стало уже много. Мы начали работать до 9-10 часов вечера. Перестраивались с приёмов на вызовы. В общем, ковид научил нас мало спать и работать по 14 часов в сутки.

— Удалось избежать паники в коллективе?

— Паники в головах не было, но часть коллектива мы всё равно «потеряли». Поскольку возрастным жителям региона предписали самоизоляцию, люди вынуждены были уйти. Только медсестёр ушло 12 человек. Эту нехватку я за два года до сих пор не восполнила.

— Какой период был самым тяжёлым?

— Долгое время я считала, что самой трудной была осень 2020 года. Тогда мы начали болеть сами, из-за чего ситуация была критической. Плюс, пришлось привыкать к маскам и костюмам и постоянно работать в них.

Но теперь я уверена, что для медиков тяжелейшим моментом стал февраль 2022 года. Во время пятой волны большинство болело легко. Многим нужна была не столько медпомощь, сколько листок нетрудоспособности. Здесь очень кстати пришлось решение о дистанционном оформлении больничных.

Представьте, за весь 2020 год через нашу поликлинику прошло 5600 ковидных больных. И только за один февраль этого года мы поставили 5400 диагнозов.

А это ведь не только осмотр врача и мазки. Нужно ещё было выписать лекарства и доставить их пациенту.

— Как удалось справиться с такой нагрузкой?

— Мы поменяли всю систему работы. Практически вся поликлиника стала большой красной зоной. Плановый приём мы оставили только на одном этаже, где были хирурги и неврологи. Все остальные специалисты работали с ОРЗ и ковидом.

Но нас всё равно физически не хватало. Хорошо, что нашлись люди, которые пришли на помощь.

Барнаульский медколледж выделил нам своих студентов. Ребята хорошо справились и очень нам помогли.

А «Единая Россия» организовала автоволонтёров — люди на своих автомобилях развозили для пациентов лекарства. Нам освободили руки для первоочередной работы. ЕР ещё и в 2020 году очень нам помогала. Партия закупала для поликлиники маски и костюмы, а также доставляла и оплачивала питание для врачей. У нас на это тогда просто не было ни сил, ни времени.

Это реальная помощь, благодаря которой мы выстояли и справились. Повторения этой ковидной истории не хотелось бы.

«Привыкли работать сверх нормы»

— Тогда давайте о хорошем. В этом году у учреждения юбилей. Я правильно понимаю, что вашу поликлинику можно считать старейшей на Алтае?

— Да, мы старейшее медучреждение вместе с первой горбольницей. В этом году нам исполняется 125 лет. Мы появились в 1897 году как амбулатория. Работало тогда не больше 15 человек. Город был маленький — чуть больше 20 тысяч.

Затем учреждение менялось, переезжало, пережило революцию и гражданскую войну. С 1961-го поликлиника переехала в здание на Интернациональной, где работает и по сей день.

В 2014 году к нам присоединили бывшие поликлиники № 4 и № 5. Теперь у нас четыре филиала, включая здание в Затоне. Сегодня мы обслуживаем практически весь Центральный район, за исключением Южного и пригородных посёлков.

Поликлиникой я руковожу 11 лет, с 2011 года. Хотя работаю здесь уже 25 лет — пришла участковым терапевтом сразу после окончания института. Приняла клинику, мягко говоря, не в лучшем состоянии.

С тех пор мы впервые за долгие годы сделали капремонт и сейчас выглядим достойно на фоне других.

— Как вы со всеми своими филиалами управляетесь?

— Маршрутизация у нас выстроена давно. Например, в Затоне у нас небольшой пункт, где есть свой врач, лаборатория и даже небольшой стационар на четыре койки. Здесь, как и в любом другом нашем филиале, человек может получить первичную помощь. Но если требуется узкий специалист или дополнительная консультация, пациента направляют к нам на Интернациональную или в филиал на Анатолия.

Филиальная сеть делает медпомощь более доступной. Мы сами делаем УЗИ, дуплексы, рентгены, эндоскопические исследования. Конечно, с Диагностическим мы конкурировать не можем, но база у нас мощная по меркам Барнаула.

Другое дело, что потребностям наших жителей это уже не соответствует. Но всё равно широкий спектр услуг можно оказывать в рамках одной поликлиники.

— Про потребности совсем недавно Дмитрий Попов говорил. Мол, поликлиническое звено Барнаула просто не рассчитано на такое количество людей. С тех пор как больницы построили, город значительно разросся. Согласны с этим?

— С этим невозможно спорить. Формально поликлиники по площадям уже не соответствуют тому количеству людей, которое обслуживают.

Но стены, извините, раздвигать не умею. Что я должна сделать-то?

И так везде. Яркий пример — 14-я поликлиника в Индустриальном районе. Её построили в 90-м году на 25 тысяч населения. Сейчас учреждение обслуживает больше ста тысяч.

У нас примерно так же. Поликлиника крупная, с филиалами, а население везде растёт. Сегодня у нас плановая мощность — 900 посещений в день. Но реально через стены поликлиники проходит 1100-1200 пациентов в сутки. В месяц это около 25-27 тысяч врачебных посещений. Понятно, что условия под такой объём должны быть другие.

Вопросы эти решаются, но нужно время.

— За счёт чего вам удаётся работать сверх нормативов?

— Нулевые талоны, экстренная и неотложная помощь — всё это идёт уже сверх нормы. Но мы привыкли так работать. Думаю, в любой поликлинике считается нормальным, что реальная мощность больше плановой. Мы изначально рассчитываем на такое количество пациентов.

Учить и строить

— Как планируете развивать свою поликлинику дальше?

— Естественно, в первую очередь нам нужно заменить старые здания. У нас есть филиал в посёлке Кирова, так там здание 1946 года постройки. Мы его снесём и построим новое. Уже до конца года там должно появиться модульное сооружение. Проект согласован, скоро пройдёт аукцион.

А на Аванесова у нас вообще аварийное здание довоенной постройки. Вместо него нам к 2025 году должны построить поликлинику на 600 посещений по федеральной программе модернизации первичного звена. Ориентировочно она расположится на территории медкластера на Горе. Очень этого жду.

— А как же кадры? Это, по-моему, самая острая проблема сейчас в медицине. У вас здесь нет проблем?

— Конечно, вопрос острый и нас тоже касается. Сейчас у нас медиков чуть более 200 человек, но нужны ещё. На 34 участка у нас 28 врачей-терапевтов. Это 80% укомплектованности. Но мы понимаем, что этот дефицит должен восполниться в плановом режиме. Всё-таки большая часть выпускников АГМУ — это врачи-терапевты.

К тому же уже принято решение на уровне губернатора, чтобы компенсировать молодым специалистам участкового звена затраты на арендную плату.

Представьте, у начинающего врача зарплата 20 тысяч. А ему при этом за аренду надо платить 15 тысяч. На что он будет жить? А с компенсацией эти деньги остаются в кармане.

С узкими специалистами проблема, конечно, острее. Сейчас это в основном люди предпенсионного возраста и даже уже пенсионного. Я понимаю, что в какой-то момент они просто встанут и уйдут.

Работаем над этим. Сейчас мы учим офтальмолога: в октябре придёт к нам на практику, а уже через год должна стать нашим сотрудником.

Елена Азарова приняла участие в открытии общественной приёмной «Единой России» в Центральном районе

Врачам — дорогу

— Недавно вы заявили о желании поучаствовать в выборах в барнаульскую гордуму и уже выиграли на праймериз «Единой России». Как считаете, за счёт чего вам удалось победить?

— Думаю, за счёт того, что мой предполагаемый округ — это территория нашей поликлиники. Я уже 25 лет здесь работаю. Избиратели меня хорошо знают и поэтому поддержали.

Если я смогла для поликлиники сделать много хорошего, смогу и для города.

— Зачем вам это всё? Я так понимаю, в первую очередь вы собираетесь решать проблемы медицины?

— Я считаю, что многие проблемы здравоохранения в Барнауле может решить город. У нас так законодательно сложилось, что за это отвечает регион. Но мы же оказываем помощь именно горожанам. Город должен быть заинтересован в своих медиках.

Весной 2022 года Елена Азарова выиграла на праймериз «Единой России» перед выборами в БГД

— Как город, по вашему мнению, должен помочь медикам?

— В первую очередь, нужно решить вопрос городской инфраструктуры. Ведь вопросы ведомственного жилья, мест в школах и детсадах — это забота города, а не Минздрава. А врачей и медсестёр всё это тоже касается.

Даже вопрос дорог, подъездов и тротуаров тоже очень сильно связан с медициной. Наша поликлиника охватывает очень большую территорию. Бывает, на вызовы приходится ездить от микрорайона Кирова и до Затона. Так вот, иногда это занимает до двух часов времени. А это ведь всё в рамках одного района.

Скорая должна подъезжать вовремя, а врачам должно быть удобно доезжать до работы.

Плюс, благоустройство. Для жителей должен быть удобный путь и к школе, и садику, и к поликлинике. Ведь Центральный район — это не только Ленина, Социалистический и Комсомольский. Есть и другие улицы, по которым людям тоже надо как-то ходить. Желательно, не по колено в грязи.

Поэтому ставлю для себя три большие задачи — помощь здравоохранению, дороги и благоустройство.

— Про дороги и благоустройство понятно — это важно всем жителям, не только медикам. А как вы собираетесь помогать здравоохранению напрямую?

— Здесь нужна финансовая поддержка. Например, компенсация за аренду жилья для первичного звена — прекрасное решение. Но это ведь только для участковых терапевтов. А как же узкие специалисты? Разве неврологам, окулистам, эндоскопистам и другим не надо? Чем мы так выделяем докторов? Проблема в том, что через пару лет мы насытимся терапевтами. Они уже к нам приходят. Но узким специалистом такой врач стать не сможет.

К тому же поддержка нужна и докторам со стажам. Молодым нужно помогать, это факт. Но ведь часто за ними именно опытные врачи разгребают огрехи и ошибки. При этом они ещё и свою работу делать успевают. Стажированных специалистов обязательно нужно тоже поддержать.

В общем, финансовая помощь медикам должна быть всесторонней. Да и не только медикам, в конце концов. Всегда стоит заложить лишнюю копеечку на «социалку», чтобы удержать людей.

У нас много талантливых людей, но всем им хочется уехать в Москву или еще куда-то. А чем Барнаул, простите, хуже? Зарплаты должны быть достойные. А если город ещё и удобную инфраструктуру для наших медиков создаст, у нас будет возможность развивать здравоохранение дальше.