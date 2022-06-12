Как добраться домой после салюта в Барнауле на День России?

На День России после салюта, который состоится на Речном вокзале, барнаульцы и гости города смогут добраться домой на общественном транспорте. Уехать можно будет с площади Баварина, остановки «Спартак-2» и площади Свободы. Как можно будет добраться домой, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

На каком автобусе можно будет уехать с Речного вокзала после салюта в Барнауле?

С площади Баварина по своим маршрутам поедут автобусы № 6, 20, 24, 27, 35, 47, 53, 144. Со «Спартака-2» можно будет уехать на маршрутах № 17, 55, 57, 60.

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А трамваи в это время уже ходить не будут?

Будут. Четыре трамвайных вагона после салюта отправятся развозить пассажиров. Так, маршрут № 1 тронется с конечной станции «Площадь Свободы» в 22:44, так что не опаздывайте. На трамвае можно будет доехать до торгового центра «Пионер». Прибытие на остановку у разворотного кольца у ТЦ запланировано на 23:05. Затем вагон пойдёт в обратном направлении до депо № 1.

Также уехать с «Площади Свободы» можно будет на «пятёрке». Первый вагон отправится по маршруту до депо № 3 в 22:45, второй выйдет в рейс с этой станции в 23:00. В пресс-службе городской администрации уточняют, что эти трамваи не будут заходить в депо № 1. Их маршрут будет следующим: «Площадь Свободы» — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ул. Власихинская — конечная станция «Депо № 3».

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«Семёрка» отправится в 22:51 с конечной станции «Площадь Свободы» (без захода на станцию «Депо № 1»). Далее трамвай будет двигаться по маршруту: ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Малахова — прибытие на конечную станцию «Депо № 3» в 23:51.



А я успею на трамвай?

Если поторопитесь, то должны. Начало салюта запланировано на 22:30. Его продолжительность составит, согласно муниципальному контракту, не менее семи минут. Так что в 10 минут точно уложатся.

На крайний случай можно уехать и на такси. Зато сможете насладиться красочным представлением. Организаторы обещают, что зрелище будет незабываемым, ведь салют планируют запускать с середины реки — с баржи, сразу с трёх площадок.