Как правильно смотреть на солнечное затмение и не испортить зрение

Уже сегодня, 25 октября, люди станут свидетелями редкого астрономического события: частного солнечного затмения. Но наблюдать за этим явлением нужно правильно, смотреть на Солнце незащищённым глазом нельзя.

Рассказываем, как можно, а как нельзя наблюдать за солнечным затмением и что будет, если эти правила не соблюдать.

Можно ли смотреть на затмение в окно?

Нет. Даже если вы сильно прищуритесь. И через тонированное стекло в машине смотреть на солнечное затмение тоже нельзя.

Так, ну а через солнцезащитные очки можно?

Увы. Солнцезащитные очки не предназначены для того, чтобы смотреть в них прямо на солнце. Воздействие света на глаза они, конечно же, снижают. Но недостаточно. А вообще очки рассчитаны на защиту от отражённого и рассеянного света: например, от лучей, которые падают на землю, деревья и так далее.

Как ещё нельзя смотреть на солнечное затмение?

А ещё для наблюдения за солнечным затмением не подойдут:

— рентгеновские снимки;

— CD-диски или гибкие диски;

— различные тонированные и затемнённые поверхности;

— бинокль;

— телескоп.

Все эти способы не защитят ваши глаза должным образом. Да, эти предметы ослабляют видимый глазом свет, но они пропускают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, которые очень вредны для глаз.

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Ну и как мне посмотреть на затмение?

Если на затмение взглянуть очень хочется (а хочется всем), то лучше заранее купить специальные очки. Такие есть в магазинах оптики. Подойдёт для этих целей и маска для сварки. А ещё смотреть затмение можно через:

— ненужную дискету — разломайте её и достаньте оттуда магнитную плёнку (именно она и послужит вам фильтром для просмотра);

— специальный фильтр, который можно установить на телескоп или бинокль;

— закопчённое на огне стекло — просто прокоптите осколок стекла над свечой, только оно должно быть полностью чёрным, без единого просвета (правда, и через такой фильтр долго смотреть на затмение не рекомендуется);

— фотоплёнку, но только чёрно-белую и только непроявленную. Это важно!

И даже сквозь безопасные для просмотра фильтры смотреть на солнце не стоит дольше 30-40 секунд. Дайте глазам отдых.

А если я посмотрю на затмение невооружённым глазом?

Если посмотреть на солнце незащищённым глазом, это может привести к ожогу сетчатки глаза, другим необратимым повреждениям и даже слепоте.

Иногда, чтобы получить ожог сетчатки, достаточно нескольких секунд.

Посмотрел затмение и чувствую дискомфорт в глазах. Мне нужно идти к врачу?

Конечно, лучше перестраховаться и к врачу сходить. Но если вы обнаружили у себя эти признаки, то к офтальмологу нужно бежать незамедлительно:

— временный «засвет» — ощущение, будто по глазам ударила фотовспышка, которая не проходит в течение 4-5 минут;

— ваше цветовое восприятие нарушено (например, всё чёрно-белое, или не отличаете некоторые цвета);

— боль в глазу и размытая картинка.

Помните, что чем меньше времени пройдёт после ожога, тем больше шансов вам помочь.