Как в Барнауле получить компенсацию за уголь и сэкономить на покупке топлива к зиме
Право на компенсацию имеют жители Барнаула, которые купили уголь после 1 июня 2022 года
Жители Барнаула, проживающие в домах с печным отоплением, теперь имеют право на компенсацию при покупке угля. Напомним, еще в мае в Алтайском крае цены на уголь выросли почти на 20% и многим людям купить его стало большой проблемой. Депутаты Барнаульской городской Думы решили поддержать население и вернуть горожанам часть средств с покупки топлива на предстоящий отопительный сезон. 15 июля компенсация на оплату твердого топлива была утверждена решением БГД, сообщает администрация города. Рассказываем, кто имеет право на компенсацию, сколько она составит и как ее получить.
Кто имеет право на компенсацию на уголь?
В мэрии сообщили, что право на компенсацию имеют граждане РФ, проживающие в доме в Барнауле с печным отоплением.
У меня льгота, мне эту компенсацию можно оформить?
Да, льготная категория граждан тоже имеет право оформить компенсацию на уголь, сообщил специалист комитета по социальной поддержке населения Евгений Полосин. В этом случае ваша льгота будет учитываться при расчете компенсации.
А если я живу в частном доме, но не являюсь его собственником, мне компенсация не положена?
Положена. Как сообщили в администрации города, на компенсацию могут рассчитывать как собственники жилого помещения или его части, так и наниматели.
При оформлении компенсации владелец должен предоставить документы, подтверждающие, что дом в его собственности. А арендатору придется показывать договор социального найма.
Кроме того, компенсацию может получить и законный представитель гражданина, проживающего в доме с печным отоплением.
В этом случае потребуется дополнительно нужна копия его паспорта и доверенность, подтверждающая полномочия представителя. МФЦ передает все полученные документы в комитет по социальной поддержке населения. Там в течение 20 рабочих дней рассмотрят заявление и дадут ответ.
Если я приобрел уголь еще весной, я могу оформить компенсацию?
Нет. Согласно документам, компенсацию предоставляют жителям Барнаула, которые приобрели уголь после 1 июня 2022 года.
На какую сумму компенсации я могу рассчитывать?
Размер компенсации рассчитывают из разницы между платой за уголь, который гражданин приобрел в этом году и ценой, которая действовала на 31 декабря 2021 года, с учетом предельного индекса 6,7% (утверждено указом Губернатора Алтайского края).
Получается, что барнаульцам приобрести уголь можно по прошлогодней цене.
При этом, в администрации города сообщили, что компенсация не должна превышать:
— предельных максимальных цен на уголь, утвержденных решениями управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов;
— нормы, утвержденные постановлением АКЗС от 30.04.2015 №108 «О нормах твердого топлива для продажи населению, используемых при предоставлении мер социальной поддержки»;
— стандарты, утвержденные постановлением АКЗС от 04.06.2012 №239 «О краевых стандартах нормативной площади жилого помещения, используемых при предоставлении мер социальной поддержки».
Куда мне обратиться по поводу предоставления компенсации?
По вопросам предоставления компенсации жители Барнаула могут обратиться:
1) В Многофункциональный центр (МФЦ) по адресам:
Павловский тракт, 58г
ул. Шукшина, 32а
ул. Сухэ-Батора, 20
пр-кт Ленина, 179
пр-кт Ленина, 6
ул. Малахова, 86в
Подробности и режим работы можно уточнить по телефону: 20-05-50.
2) В Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула. Он находится по адресу: улица Никитина, дом 59а, кабинет №1.
График приема граждан: пн-чт с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48.
Нужна предварительная запись на прием. Записаться можно по телефону: 371-789.
Какие документы нужно предоставить, чтобы получить компенсацию?
Для оформления компенсации понадобятся документы:
заявление о предоставлении компенсации на оплату угля (его может помочь составить специалист МФЦ);
паспорт
копию паспорта
оригиналы и копии правоустанавливающих документов на жилое помещение с печным отоплением.
Квитанция об оплате угля на будущий отопительный сезон или другие документы, (например, товарный чек), подтверждающие фактические расходы на оплату твердого топлива. При этом в администрации отмечают, что в квитанции должна быть расшифровка фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя, адрес дома, куда доставили уголь. Указан вид, марка угля, его цена и объем.
Если заявление на компенсацию подает законный представитель гражданина, проживающего в доме с печным отоплением, то дополнительно потребуется копия паспорта представителя и доверенность, подтверждающая его полномочия.
Я подал документы и заявление, мне сразу оформят компенсацию?
Нет, если вы подавали документы в МФЦ, то их сначала передадут в комитет по социальной поддержке населения. Там в течение 20 рабочих дней рассмотрят заявление и дадут ответ — либо о подтверждении компенсации, либо об отказе.
Впрочем, в комитете заверили, что постараются рассматривать документы гораздо быстрее указанного срока.
Уведомление о решении комитета гражданин получит или в письменном виде или по телефону — желаемый способ он должен указать сам.
А как я получу компенсацию?
Тоже все будет зависеть от личных предпочтений гражданина: компенсация может быть перечислена либо на карту или банковский счет, либо ее можно будет получить в почтовом отделении.
А до какого периода принимают документы на компенсацию?
В постановлении городской думы указывается срок — до апреля 2023 года. Но лучше всего, конечно, если вы подадите документы до Нового года.
А много ли барнаульцев обратились за компенсацией?
На момент публикации документы на компенсацию за уголь подали только два человека, сообщили в комитете по социальной поддержке населения. Но поступает очень много звонков по телефонам, видимо, люди пока собирают документы.
Из какого бюджета будет оплачиваться компенсация за уголь?
Из бюджета администрации Барнаула. Однако на эти цели город получил дотации от правительства Алтайского края.