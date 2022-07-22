Как в Барнауле получить компенсацию за уголь и сэкономить на покупке топлива к зиме

Жители Барнаула, проживающие в домах с печным отоплением, теперь имеют право на компенсацию при покупке угля. Напомним, еще в мае в Алтайском крае цены на уголь выросли почти на 20% и многим людям купить его стало большой проблемой. Депутаты Барнаульской городской Думы решили поддержать население и вернуть горожанам часть средств с покупки топлива на предстоящий отопительный сезон. 15 июля компенсация на оплату твердого топлива была утверждена решением БГД, сообщает администрация города. Рассказываем, кто имеет право на компенсацию, сколько она составит и как ее получить.

Кто имеет право на компенсацию на уголь?



В мэрии сообщили, что право на компенсацию имеют граждане РФ, проживающие в доме в Барнауле с печным отоплением.

У меня льгота, мне эту компенсацию можно оформить?



Да, льготная категория граждан тоже имеет право оформить компенсацию на уголь, сообщил специалист комитета по социальной поддержке населения Евгений Полосин. В этом случае ваша льгота будет учитываться при расчете компенсации.

А если я живу в частном доме, но не являюсь его собственником, мне компенсация не положена?



Положена. Как сообщили в администрации города, на компенсацию могут рассчитывать как собственники жилого помещения или его части, так и наниматели.



При оформлении компенсации владелец должен предоставить документы, подтверждающие, что дом в его собственности. А арендатору придется показывать договор социального найма.



Кроме того, компенсацию может получить и законный представитель гражданина, проживающего в доме с печным отоплением.



В этом случае потребуется дополнительно нужна копия его паспорта и доверенность, подтверждающая полномочия представителя. МФЦ передает все полученные документы в комитет по социальной поддержке населения. Там в течение 20 рабочих дней рассмотрят заявление и дадут ответ.

Если я приобрел уголь еще весной, я могу оформить компенсацию?



Нет. Согласно документам, компенсацию предоставляют жителям Барнаула, которые приобрели уголь после 1 июня 2022 года.

На какую сумму компенсации я могу рассчитывать?



Размер компенсации рассчитывают из разницы между платой за уголь, который гражданин приобрел в этом году и ценой, которая действовала на 31 декабря 2021 года, с учетом предельного индекса 6,7% (утверждено указом Губернатора Алтайского края).



Получается, что барнаульцам приобрести уголь можно по прошлогодней цене.



При этом, в администрации города сообщили, что компенсация не должна превышать:



— предельных максимальных цен на уголь, утвержденных решениями управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов;

— нормы, утвержденные постановлением АКЗС от 30.04.2015 №108 «О нормах твердого топлива для продажи населению, используемых при предоставлении мер социальной поддержки»;

— стандарты, утвержденные постановлением АКЗС от 04.06.2012 №239 «О краевых стандартах нормативной площади жилого помещения, используемых при предоставлении мер социальной поддержки».

Куда мне обратиться по поводу предоставления компенсации?



По вопросам предоставления компенсации жители Барнаула могут обратиться:



1) В Многофункциональный центр (МФЦ) по адресам:

Павловский тракт, 58г

ул. Шукшина, 32а

ул. Сухэ-Батора, 20

пр-кт Ленина, 179

пр-кт Ленина, 6

ул. Малахова, 86в

Подробности и режим работы можно уточнить по телефону: 20-05-50.



2) В Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула. Он находится по адресу: улица Никитина, дом 59а, кабинет №1.

График приема граждан: пн-чт с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48.

Нужна предварительная запись на прием. Записаться можно по телефону: 371-789.

Какие документы нужно предоставить, чтобы получить компенсацию?



Для оформления компенсации понадобятся документы:

заявление о предоставлении компенсации на оплату угля (его может помочь составить специалист МФЦ);

паспорт

копию паспорта

оригиналы и копии правоустанавливающих документов на жилое помещение с печным отоплением.



Квитанция об оплате угля на будущий отопительный сезон или другие документы, (например, товарный чек), подтверждающие фактические расходы на оплату твердого топлива. При этом в администрации отмечают, что в квитанции должна быть расшифровка фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя, адрес дома, куда доставили уголь. Указан вид, марка угля, его цена и объем.



Если заявление на компенсацию подает законный представитель гражданина, проживающего в доме с печным отоплением, то дополнительно потребуется копия паспорта представителя и доверенность, подтверждающая его полномочия.

Я подал документы и заявление, мне сразу оформят компенсацию?



Нет, если вы подавали документы в МФЦ, то их сначала передадут в комитет по социальной поддержке населения. Там в течение 20 рабочих дней рассмотрят заявление и дадут ответ — либо о подтверждении компенсации, либо об отказе.



Впрочем, в комитете заверили, что постараются рассматривать документы гораздо быстрее указанного срока.



Уведомление о решении комитета гражданин получит или в письменном виде или по телефону — желаемый способ он должен указать сам.

А как я получу компенсацию?



Тоже все будет зависеть от личных предпочтений гражданина: компенсация может быть перечислена либо на карту или банковский счет, либо ее можно будет получить в почтовом отделении.

А до какого периода принимают документы на компенсацию?



В постановлении городской думы указывается срок — до апреля 2023 года. Но лучше всего, конечно, если вы подадите документы до Нового года.

А много ли барнаульцев обратились за компенсацией?



На момент публикации документы на компенсацию за уголь подали только два человека, сообщили в комитете по социальной поддержке населения. Но поступает очень много звонков по телефонам, видимо, люди пока собирают документы.